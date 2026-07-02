AQSH Milliy xavfsizlik departamenti kiberhujumga uchradi: Maxfiy maʼlumotlar xavf ostida

·23·Texno
AQSH Milliy xavfsizlik departamenti kiberhujumga uchradi: Maxfiy maʼlumotlar xavf ostida

AQSH Milliy xavfsizlik departamenti (DHS) federal, shtat va mahalliy hukumat organlari hamda huquq-tartibot idoralari oʻrtasida tezkor maʼlumot almashish uchun foydalaniladigan platformaga nisbatan amalga oshirilgan kiberhujumni tekshirmoqda. Mazkur hodisa milliy xavfsizlikka jiddiy tahdid solishi mumkinligi haqida yuqori martabali qonunchilar ogohlantirish bilan chiqishdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Nextgov va Bleeping Computer nashrlari xabariga koʻra, xakerlar departamentning Homeland Security Information Network (HSIN) tizimiga kirishga muvaffaq boʻlishgan. Ushbu tarmoq davlat idoralari va mahalliy mulozimlar uchun yirik tadbirlarni rejalashtirish, muvofiqlashtirish hamda favqulodda vaziyatlarda razvedka maʼlumotlarini almashish imkonini beruvchi muhim boʻgʻin hisoblanadi. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, tizimga buzib kirish may oyining oxiri va iyun oyining boshlarida sodir boʻlgan.

Tizimning ahamiyati va xavf darajasi

DHS vakili departament "tasniflanmagan, ammo muhim axborot almashish muhiti" bilan bogʻliq kiberhodisadan xabardor ekanini tasdiqladi. Hozircha aynan qancha va qanday turdagi maʼlumotlar oʻgʻirlangani nomaʼlumligicha qolmoqda. Biroq, 2023-yilda sodir boʻlgan shunga oʻxshash holat HSIN tizimida amerikaliklarni kuzatish bilan bogʻliq huquq-tartibot idoralarining shaxsiy maʼlumotlari mavjudligini koʻrsatgan edi.

Virjiniya shtatidan senator Mark Warnerning taʼkidlashicha, HSIN orqali almashiladigan maʼlumotlar maxfiy (classified) maqomiga ega boʻlmasa-da, ular oʻta nozik xarakterga ega. Ularning oshkor boʻlishi davlat xavfsizligiga bevosita taʼsir qiladi. Hozirda ushbu platformadan AQSHda oʻtayotgan yirik sport tadbirlari, jumladan, futbol boʻyicha Jahon chempionati xavfsizligini taʼminlashda foydalanilmoqda.

Kiberxavfsizlikdagi inqirozli holat

Ushbu buzib kirish hodisasi AQSH hukumatining oʻz tizimlarini himoya qilish qobiliyatini yana bir bor soʻroq ostiga qoʻydi. Mutaxassislar buni Donald Trump maʼmuriyati davrida federal hukumat, jumladan, DHS va kiberxavfsizlik agentligi boʻlmish CISA byudjetining keskin qisqartirilishi bilan bogʻlashmoqda. 2025-yil yanvaridan buyon AQSH hukumati bir qator yirik kiberhujumlarga nishon boʻldi.

Xususan, soʻnggi oylarda quyidagi jiddiy xavfsizlik boʻshliqlari kuzatilgan:

  • Maxfiy harbiy rejalar va maʼlumotlarning hukumat tomonidan ruxsat etilmagan Signal kabi ilovalar orqali tarqalishi;
  • Elon Musk boshchiligidagi Hukumat samaradorligi departamenti (DOGE) aʼzolari tomonidan amerikaliklarning shaxsiy maʼlumotlari saqlanuvchi federal bazalarga kirilishi;
  • CISA pudratchisi tomonidan davlat bulutli tizimlariga kirish imkonini beruvchi parollarning ochiq tarmoqqa chiqib ketishi.
Hozircha HSIN tizimiga hujum qilgan xakerlarning shaxsi, qaysi guruhga mansubligi yoki ularning asosiy maqsadlari aniqlanmagan. Mazkur hodisa AQSHning raqamli infratuzilmasi naqadar zaif ekanligini va kiberxavfsizlik sohasida zudlik bilan islohotlar oʻtkazish zarurligini koʻrsatmoqda.

AQSHKiberxavfsizlikXakerlarDHSMilliy Xavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Commodore kompaniyasi ijtimoiy tarmoqlarsiz ishlaydigan Callback 8020 smartfonini taqdim etdiCommodore kompaniyasi ijtimoiy tarmoqlarsiz ishlaydigan Callback 8020 smartfonini taqdim etdiBugun, 19:55Lucid Motors rahbariyatida katta oʻzgarishlar: Kompaniya yangi strategiyaga oʻtmoqdaLucid Motors rahbariyatida katta oʻzgarishlar: Kompaniya yangi strategiyaga oʻtmoqdaBugun, 19:54Yandex sunʼiy intellekt yoʻnalishida katta oʻzgarishlarni eʼlon qildiYandex sunʼiy intellekt yoʻnalishida katta oʻzgarishlarni eʼlon qildiBugun, 19:23Rossiyaning Finuslugi platformasi MyHabitTrack nomi ostida App Store doʻkoniga qaytdiRossiyaning Finuslugi platformasi MyHabitTrack nomi ostida App Store doʻkoniga qaytdiBugun, 18:59Microsoft korporativ sunʼiy intellekt bozorini egallash uchun 2,5 milliard dollar tikdiMicrosoft korporativ sunʼiy intellekt bozorini egallash uchun 2,5 milliard dollar tikdiBugun, 18:57Yadro energetikasida inqilob: Rosatom plazmali qayta ishlash texnologiyasini taqdim etdiYadro energetikasida inqilob: Rosatom plazmali qayta ishlash texnologiyasini taqdim etdiBugun, 18:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda