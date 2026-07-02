Milanovich O‘zbekiston terma jamoasiga nima yetishmaganini aytdi

·0·Sport
Milanovich O‘zbekiston terma jamoasiga nima yetishmaganini aytdi

Tojikistonning «Xo‘jand» klubi bosh murabbiyi Milan Milanovich O‘zbekiston milliy jamoasining JCH-2026dagi tarixiy ishtirokini baholadi.

Serbiyalik mutaxassisning fikricha, O‘zbekiston mundialda yaxshiroq natija qayd etishi mumkin edi. Biroq futbolchilarga bunday yuqori darajadagi musobaqalar tajribasi yetishmagan.

«Har bir xato hal qiluvchi ahamiyatga ega»

Milan Milanovich mintaqa futbolini yaxshi biladi. U Tojikistonga kelishidan avval Qozog‘istonning «Tobol» va «Irtish» klublarida faoliyat yuritgan.

Mutaxassis Eurasia Football nashriga bergan intervyusida O‘zbekiston termasi uchun asosiy muammo tajriba bo‘lganini ta’kidladi.

«Avvalo, O‘zbekiston milliy terma jamoasiga tajriba yetishmadi. Jamoa mundialda bundan ham yaxshiroq ishtirok etishi mumkin edi», — dedi Milanovich.

Uning ta’kidlashicha, jahon chempionatida yo‘l qo‘yilgan har qanday xato uchrashuv taqdiriga jiddiy ta’sir ko‘rsatadi.

«Futbolchilarning aksariyati uchun bu shunday yuqori darajali musobaqadagi ilk tajriba edi».

Uch futbolchi alohida e’tirof etildi

Serbiyalik murabbiy O‘zbekiston safida mundialda yorqin o‘yin ko‘rsatgan futbolchilarni ham sanab o‘tdi.

U quyidagi uch futbolchini alohida ajratib ko‘rsatdi:

  • Abbosbek Fayzullayev;

  • Eldor Shomurodov;

  • Behruz Karimov.

«Ular jahon chempionatida eng yorqin o‘yin namoyish qildi», — dedi Milanovich.

Behruz Karimovning salohiyatiga yuqori baho

Milanovich yosh futbolchi Behruz Karimovning harakatlariga alohida to‘xtaldi.

«Karimov yaxshi salohiyatga ega ekanini ko‘rsatdi. Yosh futbolchi uchun jahon chempionatida qatnashishning o‘ziyoq faoliyatidagi juda muhim bosqich hisoblanadi», — dedi murabbiy.

Uning fikricha, bunday katta musobaqada orttirilgan tajriba Karimovning kelgusi faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi.

«Natija sabab xafa bo‘lish kerak emas»

Milanovich muxlislarni O‘zbekistonning natijasini muvaffaqiyatsizlik sifatida qabul qilmaslikka chaqirdi.

Mutaxassis milliy jamoaning tarixda ilk bor jahon chempionatida qatnashganining o‘zi katta yutuq ekanini ta’kidladi.

«Bu O‘zbekiston uchun ilk jahon chempionati edi. Musobaqaga chiqishning o‘zi katta yutuq hisoblanadi», — dedi u.

«Bu avlodning kelajagi bor»

Serbiyalik mutaxassisning fikricha, O‘zbekiston termasi mundialda kelajakda asqotadigan bebaho tajriba orttirdi.

Endi eng muhim vazifa — o‘tkazilgan uchrashuvlarni to‘g‘ri tahlil qilish, xatolardan xulosa chiqarish va rivojlanishni davom ettirish.

«Bu avlodning kelajagi bor», — deya xulosa qildi Milanovich.

Sizningcha, O‘zbekiston termasining JCH-2026dagi eng yaxshi futbolchisi kim bo‘ldi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amorim «Milan»ga ikki tanish himoyachini olib kelmoqchi...Amorim «Milan»ga ikki tanish himoyachini olib kelmoqchi...Bugun, 18:27O‘zbek futbolining «Portugalcha ertagi»: «Braga»ga yo‘l olgan iqtidorlarO‘zbek futbolining «Portugalcha ertagi»: «Braga»ga yo‘l olgan iqtidorlarBugun, 17:49JCH-2026: bugungi uchta pley-off uchrashuvi uchun aniq prognozlarJCH-2026: bugungi uchta pley-off uchrashuvi uchun aniq prognozlarBugun, 17:29Sandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga oʻtdi: Italiyalik yulduz tanlovi sababiSandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga oʻtdi: Italiyalik yulduz tanlovi sababiBugun, 17:16Arsenal va Ispaniya terma jamoasi afsonasi Santi Cazorla faoliyatini yakunladiArsenal va Ispaniya terma jamoasi afsonasi Santi Cazorla faoliyatini yakunladiBugun, 17:14Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishi mumkinArne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishi mumkinBugun, 17:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi