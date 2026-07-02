Milanovich O‘zbekiston terma jamoasiga nima yetishmaganini aytdi
Tojikistonning «Xo‘jand» klubi bosh murabbiyi Milan Milanovich O‘zbekiston milliy jamoasining JCH-2026dagi tarixiy ishtirokini baholadi.
Serbiyalik mutaxassisning fikricha, O‘zbekiston mundialda yaxshiroq natija qayd etishi mumkin edi. Biroq futbolchilarga bunday yuqori darajadagi musobaqalar tajribasi yetishmagan.
«Har bir xato hal qiluvchi ahamiyatga ega»
Milan Milanovich mintaqa futbolini yaxshi biladi. U Tojikistonga kelishidan avval Qozog‘istonning «Tobol» va «Irtish» klublarida faoliyat yuritgan.
Mutaxassis Eurasia Football nashriga bergan intervyusida O‘zbekiston termasi uchun asosiy muammo tajriba bo‘lganini ta’kidladi.
«Avvalo, O‘zbekiston milliy terma jamoasiga tajriba yetishmadi. Jamoa mundialda bundan ham yaxshiroq ishtirok etishi mumkin edi», — dedi Milanovich.
Uning ta’kidlashicha, jahon chempionatida yo‘l qo‘yilgan har qanday xato uchrashuv taqdiriga jiddiy ta’sir ko‘rsatadi.
«Futbolchilarning aksariyati uchun bu shunday yuqori darajali musobaqadagi ilk tajriba edi».
Uch futbolchi alohida e’tirof etildi
Serbiyalik murabbiy O‘zbekiston safida mundialda yorqin o‘yin ko‘rsatgan futbolchilarni ham sanab o‘tdi.
U quyidagi uch futbolchini alohida ajratib ko‘rsatdi:
Abbosbek Fayzullayev;
Eldor Shomurodov;
Behruz Karimov.
«Ular jahon chempionatida eng yorqin o‘yin namoyish qildi», — dedi Milanovich.
Behruz Karimovning salohiyatiga yuqori baho
Milanovich yosh futbolchi Behruz Karimovning harakatlariga alohida to‘xtaldi.
«Karimov yaxshi salohiyatga ega ekanini ko‘rsatdi. Yosh futbolchi uchun jahon chempionatida qatnashishning o‘ziyoq faoliyatidagi juda muhim bosqich hisoblanadi», — dedi murabbiy.
Uning fikricha, bunday katta musobaqada orttirilgan tajriba Karimovning kelgusi faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi.
«Natija sabab xafa bo‘lish kerak emas»
Milanovich muxlislarni O‘zbekistonning natijasini muvaffaqiyatsizlik sifatida qabul qilmaslikka chaqirdi.
Mutaxassis milliy jamoaning tarixda ilk bor jahon chempionatida qatnashganining o‘zi katta yutuq ekanini ta’kidladi.
«Bu O‘zbekiston uchun ilk jahon chempionati edi. Musobaqaga chiqishning o‘zi katta yutuq hisoblanadi», — dedi u.
«Bu avlodning kelajagi bor»
Serbiyalik mutaxassisning fikricha, O‘zbekiston termasi mundialda kelajakda asqotadigan bebaho tajriba orttirdi.
Endi eng muhim vazifa — o‘tkazilgan uchrashuvlarni to‘g‘ri tahlil qilish, xatolardan xulosa chiqarish va rivojlanishni davom ettirish.
«Bu avlodning kelajagi bor», — deya xulosa qildi Milanovich.
Sizningcha, O‘zbekiston termasining JCH-2026dagi eng yaxshi futbolchisi kim bo‘ldi?
…