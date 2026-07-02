Microsoft korporativ sunʼiy intellekt bozorini egallash uchun 2,5 milliard dollar tikdi

·0·Texno
Microsoft korporativ sunʼiy intellekt bozorini egallash uchun 2,5 milliard dollar tikdi

Microsoft korporatsiyasi sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarini yirik biznes tuzilmalariga joriy etishga ixtisoslashgan yangi Microsoft Frontier shoʻba korxonasi tashkil etilganini eʼlon qildi. Ushbu loyihaga texnologik gigant tomonidan 2,5 milliard dollar miqdorida sarmoya kiritilmoqda. Mazkur tashabbus nafaqat dasturiy taʼminot sotish, balki mijozlarga AI tizimlarini amaliyotda qoʻllashda bevosita muhandislik yordamini koʻrsatishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi tuzilma tarkibida 6000 nafardan ziyod soha mutaxassislari va muhandislar faoliyat yuritadi. Microsoft Commercial Business bosh direktori Judson Althoffning soʻzlariga koʻra, bu shunchaki muhandislik xizmati emas, balki sanoatdagi eng yirik va natijaga yoʻnaltirilgan tashkilot boʻladi. Microsoft Frontier mavjud AI vositalarini korxonalar ehtiyojiga moslashtirish va ularni real ish jarayonlariga integratsiya qilish bilan shugʻullanadi.

Raqobat va yangi strategiya

Mazkur qadam sohada "Forward Deployed Engineering" (FDE) deb ataluvchi modelning ommalashib borayotganini koʻrsatmoqda. Microsoft oʻz loyihasini oddiy FDE modelidan ustun deb hisoblasa-da, tahlilchilar bu yoʻnalishda raqobat kuchayayotganini qayd etishmoqda. Masalan, Amazon Web Services (AWS) ham yaqinda oʻzining shunday loyihasiga 1 milliard dollar ajratishini maʼlum qilgan edi.

Bundan tashqari, OpenAI va Anthropic kabi yetakchi laboratoriyalar ham xususiy investitsiya jamgʻarmalari bilan hamkorlikda shunga oʻxshash qoʻshma korxonalarni ishga tushirgan. Biroq Microsoft oʻzining ulkan mijozlar bazasi va Fortune 500 roʻyxatidagi kompaniyalar bilan oʻrnatilgan aloqalari tufayli bozorda sezilarli ustunlikka ega boʻlishi kutilmoqda.

Amaliy natijalar va hamkorlar

Microsoft Frontier allaqachon bir qator nufuzli tashkilotlar bilan hamkorlikni boshlab yuborgan. Ular orasida quyidagi yirik tuzilmalar bor:

  • London Stock Exchange Group (London fond birjasi);
  • Unilever xalqaro isteʼmol tovarlari ishlab chiqaruvchisi;
  • Accenture konsalting kompaniyasi;
  • Land O’Lakes qishloq xoʻjaligi kooperativi.
Ushbu hamkorliklar doirasida Microsoft muhandislari bevosita mijozlarning ofislarida va raqamli infratuzilmalarida ish olib borib, sunʼiy intellekt yordamida unumdorlikni oshirish choralarini koʻrishmoqda. Bu Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham muhim signal boʻlib, kelajakda yirik mahalliy korxonalar ham tayyor AI mahsulotlarini sotib olish oʻrniga, ularni oʻz ehtiyojlariga moslashtirish boʻyicha professional xizmatlarga ehtiyoj sezishini anglatadi.

Microsoft kompaniyasining ushbu strategik yurishi AI texnologiyalari shunchaki laboratoriya loyihasi emas, balki global iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylanib ulgurganini tasdiqlaydi. 2,5 milliard dollarlik sarmoya korporatsiyaning ushbu sohadagi yetakchiligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

MicrosoftSunʼiy IntellektBiznesTexnologiyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyaning Finuslugi platformasi MyHabitTrack nomi ostida App Store doʻkoniga qaytdiRossiyaning Finuslugi platformasi MyHabitTrack nomi ostida App Store doʻkoniga qaytdiBugun, 18:59Yadro energetikasida inqilob: Rosatom plazmali qayta ishlash texnologiyasini taqdim etdiYadro energetikasida inqilob: Rosatom plazmali qayta ishlash texnologiyasini taqdim etdiBugun, 18:27Tesla sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: Ikkinchi chorakda kutilmagan oʻsish qayd etildiTesla sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: Ikkinchi chorakda kutilmagan oʻsish qayd etildiBugun, 18:24Elektromobil bozoridagi turgʻunlikka qaramay Rivian sotuvlar prognozini oshirdiElektromobil bozoridagi turgʻunlikka qaramay Rivian sotuvlar prognozini oshirdiBugun, 17:58SpaceX iPhone’dan ham yupqaroq smartfon ustida ishlamoqdami: Elon Musk izoh berdiSpaceX iPhone’dan ham yupqaroq smartfon ustida ishlamoqdami: Elon Musk izoh berdiBugun, 17:51Sunʼiy intellekt va OpenClaw orqali tanishuv: Kontent yaratuvchining noodatiy tajribasiSunʼiy intellekt va OpenClaw orqali tanishuv: Kontent yaratuvchining noodatiy tajribasiBugun, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda