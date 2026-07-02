Rossiyaning Finuslugi platformasi MyHabitTrack nomi ostida App Store doʻkoniga qaytdi
Rossiyaning Moskva birjasi tomonidan tashkil etilgan "Finuslugi" moliyaviy marketpleysi Apple kompaniyasining cheklovlarini chetlab oʻtish maqsadida oʻz mobil ilovasini yangi nom ostida App Store platformasiga joylashtirdi. Hozirda ushbu dastur MyHabitTrack nomi bilan eʼlon qilingan boʻlib, u iPhone foydalanuvchilari uchun yuklab olishga ochiq holatda turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, servis matbuot xizmati yangi ilovada "Finuslugi" platformasining barcha asosiy funksiyalari saqlab qolinganini tasdiqlagan. Shuningdek, dasturning ushbu versiyasida foydalanuvchilar uchun bir qator yangi imkoniyatlar ham qoʻshilgani aytilmoqda. Bu kabi "niqoblangan" ilovalar odatda sanksiyaga tushgan kompaniyalar uchun raqamli bozorlarda qolishning yagona chorasi boʻlib xizmat qiladi.
"Finuslugi" — bu keng koʻlamli moliyaviy xizmatlarni oʻz ichiga olgan platforma boʻlib, u orqali foydalanuvchilar bank omonatlarini ochishlari, naqd pul koʻrinishidagi kreditlarni rasmiylashtirishlari hamda turli investitsiya fondlari va mintaqaviy obligatsiyalarni sotib olishlari mumkin. Shuningdek, platformada sugʻurta xizmatlari, jumladan, avtotransport va ipoteka sugʻurtasi kabi mahsulotlar ham mavjud.
Sanksiyalar va Apple siyosatiMazkur ilovaning qayta paydo boʻlishi bevosita xalqaro sanksiyalar bilan bogʻliq. Maʼlumot uchun, 2026-yilning iyun oyida Kanada hukumati Moskva va Sankt-Peterburg birjalariga nisbatan cheklovlar joriy etgan edi. Shundan soʻng, ushbu tuzilmalarga tegishli boʻlgan barcha moliyaviy dasturlar App Store va Google Play kabi yirik platformalardan oʻchirib tashlangan.
Texnologiya olamida bunday holatlar birinchi marta kuzatilayotgani yoʻq. Sanksiyalar ostidagi banklar va moliya tashkilotlari tez-tez oʻz ilovalarini boshqa nomlar va neytral dizaynlar ostida doʻkonlarga joylashtirishga urinishadi. Biroq, Apple moderatorlari bunday ilovalarni aniqlagan zahoti ularni bloklab qoʻyishadi. MyHabitTrack ilovasi ham doʻkonda qancha vaqt qolishi hozircha nomaʼlum.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bu yangilik Apple ekotizimidagi qatʼiy nazorat va sanksiyalar taʼsirini tushunish nuqtai nazaridan muhimdir. Agar siz ushbu servis xizmatlaridan foydalanayotgan boʻlsangiz, ilova istalgan vaqtda ogohlantirishsiz oʻchib ketishi mumkinligini inobatga olishingiz tavsiya etiladi. Hozircha ilova quyidagi xizmatlarni taklif etmoqda:
- Bank omonatlarini masofadan boshqarish;
- Isteʼmol kreditlari uchun arizalar topshirish;
- OSAGO va KASKO sugʻurta polislari;
- Investitsiya va obligatsiyalar bozoriga kirish.
…