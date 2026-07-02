Rossiyaning Finuslugi platformasi MyHabitTrack nomi ostida App Store doʻkoniga qaytdi

·0·Texno
Rossiyaning Finuslugi platformasi MyHabitTrack nomi ostida App Store doʻkoniga qaytdi

Rossiyaning Moskva birjasi tomonidan tashkil etilgan "Finuslugi" moliyaviy marketpleysi Apple kompaniyasining cheklovlarini chetlab oʻtish maqsadida oʻz mobil ilovasini yangi nom ostida App Store platformasiga joylashtirdi. Hozirda ushbu dastur MyHabitTrack nomi bilan eʼlon qilingan boʻlib, u iPhone foydalanuvchilari uchun yuklab olishga ochiq holatda turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, servis matbuot xizmati yangi ilovada "Finuslugi" platformasining barcha asosiy funksiyalari saqlab qolinganini tasdiqlagan. Shuningdek, dasturning ushbu versiyasida foydalanuvchilar uchun bir qator yangi imkoniyatlar ham qoʻshilgani aytilmoqda. Bu kabi "niqoblangan" ilovalar odatda sanksiyaga tushgan kompaniyalar uchun raqamli bozorlarda qolishning yagona chorasi boʻlib xizmat qiladi.

"Finuslugi" — bu keng koʻlamli moliyaviy xizmatlarni oʻz ichiga olgan platforma boʻlib, u orqali foydalanuvchilar bank omonatlarini ochishlari, naqd pul koʻrinishidagi kreditlarni rasmiylashtirishlari hamda turli investitsiya fondlari va mintaqaviy obligatsiyalarni sotib olishlari mumkin. Shuningdek, platformada sugʻurta xizmatlari, jumladan, avtotransport va ipoteka sugʻurtasi kabi mahsulotlar ham mavjud.

Sanksiyalar va Apple siyosati

Mazkur ilovaning qayta paydo boʻlishi bevosita xalqaro sanksiyalar bilan bogʻliq. Maʼlumot uchun, 2026-yilning iyun oyida Kanada hukumati Moskva va Sankt-Peterburg birjalariga nisbatan cheklovlar joriy etgan edi. Shundan soʻng, ushbu tuzilmalarga tegishli boʻlgan barcha moliyaviy dasturlar App Store va Google Play kabi yirik platformalardan oʻchirib tashlangan.

Texnologiya olamida bunday holatlar birinchi marta kuzatilayotgani yoʻq. Sanksiyalar ostidagi banklar va moliya tashkilotlari tez-tez oʻz ilovalarini boshqa nomlar va neytral dizaynlar ostida doʻkonlarga joylashtirishga urinishadi. Biroq, Apple moderatorlari bunday ilovalarni aniqlagan zahoti ularni bloklab qoʻyishadi. MyHabitTrack ilovasi ham doʻkonda qancha vaqt qolishi hozircha nomaʼlum.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bu yangilik Apple ekotizimidagi qatʼiy nazorat va sanksiyalar taʼsirini tushunish nuqtai nazaridan muhimdir. Agar siz ushbu servis xizmatlaridan foydalanayotgan boʻlsangiz, ilova istalgan vaqtda ogohlantirishsiz oʻchib ketishi mumkinligini inobatga olishingiz tavsiya etiladi. Hozircha ilova quyidagi xizmatlarni taklif etmoqda:

  • Bank omonatlarini masofadan boshqarish;
  • Isteʼmol kreditlari uchun arizalar topshirish;
  • OSAGO va KASKO sugʻurta polislari;
  • Investitsiya va obligatsiyalar bozoriga kirish.
Xulosa qilib aytganda, Rossiya moliya sektori Gʻarb texnologik cheklovlariga qarshi kurashishda davom etmoqda. MyHabitTrack kabi ilovalar foydalanuvchilarga vaqtinchalik qulaylik yaratsa-da, ularning uzoq muddatli barqarorligi soʻroq ostida qolmoqda.

AppleApp StoreFinuslugiTexnologiyaSanksiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Microsoft korporativ sunʼiy intellekt bozorini egallash uchun 2,5 milliard dollar tikdiMicrosoft korporativ sunʼiy intellekt bozorini egallash uchun 2,5 milliard dollar tikdiBugun, 18:57Yadro energetikasida inqilob: Rosatom plazmali qayta ishlash texnologiyasini taqdim etdiYadro energetikasida inqilob: Rosatom plazmali qayta ishlash texnologiyasini taqdim etdiBugun, 18:27Tesla sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: Ikkinchi chorakda kutilmagan oʻsish qayd etildiTesla sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: Ikkinchi chorakda kutilmagan oʻsish qayd etildiBugun, 18:24Elektromobil bozoridagi turgʻunlikka qaramay Rivian sotuvlar prognozini oshirdiElektromobil bozoridagi turgʻunlikka qaramay Rivian sotuvlar prognozini oshirdiBugun, 17:58SpaceX iPhone’dan ham yupqaroq smartfon ustida ishlamoqdami: Elon Musk izoh berdiSpaceX iPhone’dan ham yupqaroq smartfon ustida ishlamoqdami: Elon Musk izoh berdiBugun, 17:51Sunʼiy intellekt va OpenClaw orqali tanishuv: Kontent yaratuvchining noodatiy tajribasiSunʼiy intellekt va OpenClaw orqali tanishuv: Kontent yaratuvchining noodatiy tajribasiBugun, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda