Amorim «Milan»ga ikki tanish himoyachini olib kelmoqchi...

·48·Sport
Amorim «Milan»ga ikki tanish himoyachini olib kelmoqchi...

«Milan»ning yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim jamoa himoya chizig‘ini kuchaytirishni rejalashtirmoqda.

Portugaliyalik mutaxassis nomzodlar ro‘yxatiga avval birga ishlagan ikki futbolchi — Lisandro Martines va Gonsalu Inasiuni kiritgan.

Amorimning asosiy maqsadi — himoyani kuchaytirish

Insayder Antonio Vitelloning X ijtimoiy tarmog‘ida xabar berishicha, «Milan» yangi mavsum oldidan markaziy himoyachi izlamoqda.

Ruben Amorim esa o‘zi yaxshi biladigan va taktik talablariga mos keladigan futbolchilarga e’tibor qaratgan.

Lisandro Martines ro‘yxatda

Amorimning asosiy nomzodlaridan biri — «Manchester Yunayted» himoyachisi Lisandro Martines.

Portugaliyalik mutaxassis argentinalik futbolchini avvalgi jamoasidagi faoliyati orqali yaxshi taniydi.

Martinesning to‘p bilan ishlashi, himoyadagi qattiqqo‘lligi va o‘yinni orqadan boshlab berish qobiliyati Amorimga ma’qul kelmoqda.

Ikkinchi nomzod — Gonsalu Inasiu

«Milan» kuzatayotgan yana bir futbolchi — Lissabonning «Sporting» klubi himoyachisi Gonsalu Inasiu.

Amorim u bilan Portugaliyada birga ishlagan va futbolchining imkoniyatlarini yaxshi biladi.

Inasiu ham murabbiyning taktik tizimiga mos nomzod sifatida ko‘rilmoqda.

Kamida bitta transfer rejalashtirilgan

Manba ma’lumotiga ko‘ra, har ikki himoyachi ham Ruben Amorimga juda ma’qul.

Murabbiy Lisandro Martines yoki Gonsalu Inasiudan kamida birini «Milan»ga olib kelishga umid qilmoqda.

Shuningdek, futbolchilar bilan dastlabki aloqalar ham o‘rnatilgani aytilmoqda.

Amorim iyunda «Milan»ni qabul qildi

Ruben Amorim joriy yilning iyun oyida «Milan» bosh murabbiyi etib tayinlangan.

U bunga qadar:

  • Lissabonning «Sporting» klubida;

  • Angliyaning «Manchester Yunayted» jamoasida

faoliyat yuritgan.

Endi mutaxassis «Milan»da ham o‘ziga tanish futbolchilar yordamida kuchli va ishonchli himoya tizimini shakllantirishni maqsad qilgan.

Sizningcha, «Milan» uchun Lisandro Martines yaxshiroq tanlovmi yoki Gonsalu Inasiumi?

Ruben AmorimMilanLisandro MartínezManchester UnitedGonçalo Inácio
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elliot Anderson «Manchester Siti»ga rasman o‘tdiElliot Anderson «Manchester Siti»ga rasman o‘tdiBugun, 18:56O‘zbekiston o‘yini Qozog‘istonda rekord auditoriya to‘pladiO‘zbekiston o‘yini Qozog‘istonda rekord auditoriya to‘pladiBugun, 18:48Behruz Karimov nega hozircha grand klublarga o‘tishga shoshilmayapti?Behruz Karimov nega hozircha grand klublarga o‘tishga shoshilmayapti?Bugun, 18:41Milanovich O‘zbekiston terma jamoasiga nima yetishmaganini aytdiMilanovich O‘zbekiston terma jamoasiga nima yetishmaganini aytdiBugun, 18:35O‘zbek futbolining «Portugalcha ertagi»: «Braga»ga yo‘l olgan iqtidorlarO‘zbek futbolining «Portugalcha ertagi»: «Braga»ga yo‘l olgan iqtidorlarBugun, 17:49JCH-2026: bugungi uchta pley-off uchrashuvi uchun aniq prognozlarJCH-2026: bugungi uchta pley-off uchrashuvi uchun aniq prognozlarBugun, 17:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi