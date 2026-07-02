Amorim «Milan»ga ikki tanish himoyachini olib kelmoqchi...
«Milan»ning yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim jamoa himoya chizig‘ini kuchaytirishni rejalashtirmoqda.
Portugaliyalik mutaxassis nomzodlar ro‘yxatiga avval birga ishlagan ikki futbolchi — Lisandro Martines va Gonsalu Inasiuni kiritgan.
Amorimning asosiy maqsadi — himoyani kuchaytirish
Insayder Antonio Vitelloning X ijtimoiy tarmog‘ida xabar berishicha, «Milan» yangi mavsum oldidan markaziy himoyachi izlamoqda.
Ruben Amorim esa o‘zi yaxshi biladigan va taktik talablariga mos keladigan futbolchilarga e’tibor qaratgan.
Lisandro Martines ro‘yxatda
Amorimning asosiy nomzodlaridan biri — «Manchester Yunayted» himoyachisi Lisandro Martines.
Portugaliyalik mutaxassis argentinalik futbolchini avvalgi jamoasidagi faoliyati orqali yaxshi taniydi.
Martinesning to‘p bilan ishlashi, himoyadagi qattiqqo‘lligi va o‘yinni orqadan boshlab berish qobiliyati Amorimga ma’qul kelmoqda.
Ikkinchi nomzod — Gonsalu Inasiu
«Milan» kuzatayotgan yana bir futbolchi — Lissabonning «Sporting» klubi himoyachisi Gonsalu Inasiu.
Amorim u bilan Portugaliyada birga ishlagan va futbolchining imkoniyatlarini yaxshi biladi.
Inasiu ham murabbiyning taktik tizimiga mos nomzod sifatida ko‘rilmoqda.
Kamida bitta transfer rejalashtirilgan
Manba ma’lumotiga ko‘ra, har ikki himoyachi ham Ruben Amorimga juda ma’qul.
Murabbiy Lisandro Martines yoki Gonsalu Inasiudan kamida birini «Milan»ga olib kelishga umid qilmoqda.
Shuningdek, futbolchilar bilan dastlabki aloqalar ham o‘rnatilgani aytilmoqda.
Amorim iyunda «Milan»ni qabul qildi
Ruben Amorim joriy yilning iyun oyida «Milan» bosh murabbiyi etib tayinlangan.
U bunga qadar:
Lissabonning «Sporting» klubida;
Angliyaning «Manchester Yunayted» jamoasida
faoliyat yuritgan.
Endi mutaxassis «Milan»da ham o‘ziga tanish futbolchilar yordamida kuchli va ishonchli himoya tizimini shakllantirishni maqsad qilgan.
Sizningcha, «Milan» uchun Lisandro Martines yaxshiroq tanlovmi yoki Gonsalu Inasiumi?
…