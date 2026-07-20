Otamendi va Rodri oʻrtasida janjal: Argentinalik himoyachi raqiblarini aybladi
Nyu-Yorkda boʻlib oʻtgan jahon chempionati finalidagi magʻlubiyatdan soʻng Argentina terma jamoasi himoyachisi Nicolas Otamendi va Ispaniya yarim himoyachisi Rodri oʻrtasida jiddiy nizo kelib chiqdi. Oʻyindan keyingi hissiyotlar ostida Otamendi oʻzining sobiq jamoadoshini hakamlarga bosim oʻtkazishda va oʻyin natijasiga taʼsir qilishda aybladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Argentina terma jamoasining oʻz unvonini himoya qilish yoʻlidagi urinishlari Ispaniyadan qabul qilingan 1:0 hisobidagi magʻlubiyat bilan yakunlandi. Lionel Scaloni shogirdlari uchrashuv davomida hujumda samaradorlik koʻrsata olishmadi va asosiy vaqtda birorta ham aniq zarba bera olishmadi. 93-daqiqada Enzo Fernandezning maydondan chetlatilishi esa amaldagi chempionlarning ahvolini yanada ogʻirlashtirdi.
Maydondagi keskinlik va kutilmagan ayblovlarUchrashuv yakunlangach, Otamendi va Manchester Siti klubidagi sobiq jamoadoshi Rodri oʻrtasida dahanaki jang boshlandi. Argentinalik faxriy himoyachi raqib jamoa vakillari oʻyin oldidan hakamlarga tizimli ravishda bosim oʻtkazganini daʼvo qildi. Otamendi Rodri va Aymeric Laporte tomonidan bildirilgan eʼtirozlar hakamlarning qarorlariga bevosita taʼsir koʻrsatgan deb hisoblamoqda.
"Sizlar butun hafta davomida hakamlar haqida gapirib, yigʻlab chiqdingizlar. Sen ham, Laporte ham — ikkalangiz ham shunday qildingiz. Bu toʻgʻri emas, doʻstim, hakamlarga tinmay shikoyat qildingizlar", — deya baqirgan Otamendi Rodri bilan yuzma-yuz kelganida. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda.
Ziddiyatning ildizi: Laportening bayonotlariMazkur mojaroga Aymeric Laportening finaldan avval Marca nashriga bergan intervyusi sabab boʻlgan edi. Ispaniyalik himoyachi Argentina terma jamoasining oʻta agressiv oʻyin uslubi hakamlar tomonidan jazolanmay qolayotganini ochiqchasiga tanqid qilgan edi. Laporte raqiblarning qoʻpol harakatlari futbol ruhiga zid ekanligini taʼkidlagan.
"Turnir boshidan beri biz koʻrgan ayrim holatlar bizni hayratda qoldirdi. Ayniqsa, Argentina kabi raqibga qarshi oʻyinlarda koʻp qoʻpolliklar jazosiz qolmoqda. Bu kabi holatlar oʻyin tartibini buzadi va futbolchilarni asbiylashtiradi. Hakamlarning vazifasi bunday vaziyatlarni nazorat qilishdir", — degan edi Laporte oʻz intervyusida.
Ushbu magʻlubiyat Argentina uchun ogʻriqli boʻldi, chunki jamoa oʻzining jahon futbolidagi gegemonligini saqlab qolishni maqsad qilgan edi. Biroq, Ispaniyaning tartibli oʻyini va uchrashuv oxiridagi ustunligi yakunda oʻz soʻzini aytdi. Otamendining gʻazabi esa magʻlubiyat alamidan tashqari, raqibning psixologik bosimi oʻz samarasini berganiga boʻlgan ishonchi bilan bogʻliq.
…