Otamendi va Rodri oʻrtasida janjal: Argentinalik himoyachi raqiblarini aybladi

·64·Sport
Otamendi va Rodri oʻrtasida janjal: Argentinalik himoyachi raqiblarini aybladi

Nyu-Yorkda boʻlib oʻtgan jahon chempionati finalidagi magʻlubiyatdan soʻng Argentina terma jamoasi himoyachisi Nicolas Otamendi va Ispaniya yarim himoyachisi Rodri oʻrtasida jiddiy nizo kelib chiqdi. Oʻyindan keyingi hissiyotlar ostida Otamendi oʻzining sobiq jamoadoshini hakamlarga bosim oʻtkazishda va oʻyin natijasiga taʼsir qilishda aybladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Argentina terma jamoasining oʻz unvonini himoya qilish yoʻlidagi urinishlari Ispaniyadan qabul qilingan 1:0 hisobidagi magʻlubiyat bilan yakunlandi. Lionel Scaloni shogirdlari uchrashuv davomida hujumda samaradorlik koʻrsata olishmadi va asosiy vaqtda birorta ham aniq zarba bera olishmadi. 93-daqiqada Enzo Fernandezning maydondan chetlatilishi esa amaldagi chempionlarning ahvolini yanada ogʻirlashtirdi.

Maydondagi keskinlik va kutilmagan ayblovlar

Uchrashuv yakunlangach, Otamendi va Manchester Siti klubidagi sobiq jamoadoshi Rodri oʻrtasida dahanaki jang boshlandi. Argentinalik faxriy himoyachi raqib jamoa vakillari oʻyin oldidan hakamlarga tizimli ravishda bosim oʻtkazganini daʼvo qildi. Otamendi Rodri va Aymeric Laporte tomonidan bildirilgan eʼtirozlar hakamlarning qarorlariga bevosita taʼsir koʻrsatgan deb hisoblamoqda.

"Sizlar butun hafta davomida hakamlar haqida gapirib, yigʻlab chiqdingizlar. Sen ham, Laporte ham — ikkalangiz ham shunday qildingiz. Bu toʻgʻri emas, doʻstim, hakamlarga tinmay shikoyat qildingizlar", — deya baqirgan Otamendi Rodri bilan yuzma-yuz kelganida. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda.

Ziddiyatning ildizi: Laportening bayonotlari

Mazkur mojaroga Aymeric Laportening finaldan avval Marca nashriga bergan intervyusi sabab boʻlgan edi. Ispaniyalik himoyachi Argentina terma jamoasining oʻta agressiv oʻyin uslubi hakamlar tomonidan jazolanmay qolayotganini ochiqchasiga tanqid qilgan edi. Laporte raqiblarning qoʻpol harakatlari futbol ruhiga zid ekanligini taʼkidlagan.

"Turnir boshidan beri biz koʻrgan ayrim holatlar bizni hayratda qoldirdi. Ayniqsa, Argentina kabi raqibga qarshi oʻyinlarda koʻp qoʻpolliklar jazosiz qolmoqda. Bu kabi holatlar oʻyin tartibini buzadi va futbolchilarni asbiylashtiradi. Hakamlarning vazifasi bunday vaziyatlarni nazorat qilishdir", — degan edi Laporte oʻz intervyusida.

Ushbu magʻlubiyat Argentina uchun ogʻriqli boʻldi, chunki jamoa oʻzining jahon futbolidagi gegemonligini saqlab qolishni maqsad qilgan edi. Biroq, Ispaniyaning tartibli oʻyini va uchrashuv oxiridagi ustunligi yakunda oʻz soʻzini aytdi. Otamendining gʻazabi esa magʻlubiyat alamidan tashqari, raqibning psixologik bosimi oʻz samarasini berganiga boʻlgan ishonchi bilan bogʻliq.

ArgentinaIspaniyaNicolas OtamendiRodriFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri – JCh-2026ning eng yaxshi futbolchisi, Kylian Mbappe esa toʻpurar boʻldiRodri – JCh-2026ning eng yaxshi futbolchisi, Kylian Mbappe esa toʻpurar boʻldiBugun, 09:15Ferran Torres Gyotsening yo‘lini takrorladi: noyob rekord...Ferran Torres Gyotsening yo‘lini takrorladi: noyob rekord...Bugun, 09:14Ferran Torres 106-daqiqada tarix yozdi: Ispaniya chempion!Ferran Torres 106-daqiqada tarix yozdi: Ispaniya chempion!Bugun, 08:59Lionel Messi tanqidlar ostida: Jahon chempionati finalidagi bahsli vaziyat tafsilotlariLionel Messi tanqidlar ostida: Jahon chempionati finalidagi bahsli vaziyat tafsilotlariBugun, 08:34JCH-2026ning eng yaxshilari ma’lum bo‘ldi: Rodri bosh sovrinni qo‘lga kiritdiJCH-2026ning eng yaxshilari ma’lum bo‘ldi: Rodri bosh sovrinni qo‘lga kiritdiBugun, 08:34Yamal va Messi tarixi: 19 yosh, 19 raqam va 19 iyul finaliYamal va Messi tarixi: 19 yosh, 19 raqam va 19 iyul finaliBugun, 08:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi