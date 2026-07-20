Belgiya JCH-2026 chorakfinaliga chiqdi, ammo Rudi Garsiya ketdi
Belgiya milliy jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatida dunyoning eng kuchli sakkiz jamoasi qatoriga kirganiga qaramay, bosh murabbiy Rudi Garsiya bilan xayrlashdi. Mamlakat Qirollik futbol assotsiatsiyasi 62 yoshli mutaxassisning 31 iyulgacha amal qiladigan shartnomasini uzaytirmaslikka qaror qildi.
Fransiyalik murabbiy ham RBFA bilan o‘tkazilgan muzokaralardan keyin hamkorlikni davom ettirmaslik bo‘yicha o‘zaro qarorga kelinganini ma’lum qildi.
Garsiya Belgiyani JCH chorakfinaliga olib chiqdi
Rudi Garsiya 2025 yil 1 fevralda Belgiya milliy jamoasi boshqaruvini Domeniko Tedeskodan qabul qilib olgandi.
Uning oldiga tarkibni yangilash, jamoada avlodlar almashinuvini boshlash va Belgiyani jahon futbolidagi yuqori mavqeida saqlab qolish vazifasi qo‘yilgandi.
Garsiya rahbarligida belgiyaliklar 2026 yilgi jahon chempionatida chorakfinalgacha yetib bordi. Jamoa ushbu bosqichda keyinchalik turnir chempioni bo‘lgan Ispaniyaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, mundialni tark etdi.
Nega shartnoma uzaytirilmadi?
RBFA va murabbiyning rasmiy bayonotida qarorning aniq sabablari ochiqlanmagan. Faqat tomonlar o‘rtasida o‘tkazilgan muhokamalardan keyin hamkorlikni davom ettirmaslikka kelishilgani aytildi.
Garsiya natijani muvaffaqiyatsizlik sifatida baholamadi. Aksincha, u jamoani UEFA Millatlar ligasining yuqori divizionida va dunyoning eng kuchli sakkiz terma jamoasi safida qoldirayotganini ta’kidladi.
«RBFA bilan o‘tkazilgan muhokamalardan keyin so‘nggi 18 oy davomida bosib o‘tgan ajoyib yo‘limizni davom ettirmaslikka qaror qildik. Men Belgiyani UEFA Millatlar ligasining A divizionida va jahonning eng kuchli sakkizta jamoasi qatorida qoldiryapman», — dedi mutaxassis.
Futbolchilar va muxlislarga minnatdorlik bildirdi
Rudi Garsiya xayrlashuv bayonotida murabbiylar shtabi, futbolchilar va milliy jamoa muxlislariga alohida murojaat qildi.
«Biz bilan birga mehnat qilgan ajoyib futbolchilar jamoasiga, sport direktori Vensan Mannartga hamda butun Jahon chempionati davomida qo‘llab-quvvatlagan muxlislarga minnatdorlik bildiraman».
Fransiyalik mutaxassis Belgiya futbolida boshlangan avlodlar almashinuvi kelgusida ham muvaffaqiyatli davom etishiga umid bildirdi.
«Belgiyaga avlodlar almashinuvini muvaffaqiyatli davom ettirishda omad tilayman. Bu jarayonni boshlashga hissa qo‘shganimdan faxrlanaman».
Belgiyani endi kim boshqaradi?
Rudi Garsiyaning ketishi ortidan Belgiya futbol assotsiatsiyasi yangi bosh murabbiy izlashni boshlaydi. Hozircha uning o‘rniga kim tayinlanishi ma’lum qilinmagan.
Yangi mutaxassis oldida Garsiya boshlagan tarkibni yangilash jarayonini davom ettirish, yosh futbolchilarni jamoaga moslashtirish va Belgiyani yirik musobaqalarda sovrinlar uchun kurashadigan darajada saqlab qolish vazifasi turadi.
Rudi Garsiya Belgiyani chempionlikka olib chiqa olmadi, ammo jamoani JCH–2026ning eng kuchli sakkizligiga kiritdi. Shunga qaramay, tomonlar yangi bosqichni alohida boshlashga qaror qildi.
…