Belgiya JCH-2026 chorakfinaliga chiqdi, ammo Rudi Garsiya ketdi

·23·Sport
Belgiya JCH-2026 chorakfinaliga chiqdi, ammo Rudi Garsiya ketdi

Belgiya milliy jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatida dunyoning eng kuchli sakkiz jamoasi qatoriga kirganiga qaramay, bosh murabbiy Rudi Garsiya bilan xayrlashdi. Mamlakat Qirollik futbol assotsiatsiyasi 62 yoshli mutaxassisning 31 iyulgacha amal qiladigan shartnomasini uzaytirmaslikka qaror qildi.

Fransiyalik murabbiy ham RBFA bilan o‘tkazilgan muzokaralardan keyin hamkorlikni davom ettirmaslik bo‘yicha o‘zaro qarorga kelinganini ma’lum qildi.

Garsiya Belgiyani JCH chorakfinaliga olib chiqdi

Rudi Garsiya 2025 yil 1 fevralda Belgiya milliy jamoasi boshqaruvini Domeniko Tedeskodan qabul qilib olgandi.

Uning oldiga tarkibni yangilash, jamoada avlodlar almashinuvini boshlash va Belgiyani jahon futbolidagi yuqori mavqeida saqlab qolish vazifasi qo‘yilgandi.

Garsiya rahbarligida belgiyaliklar 2026 yilgi jahon chempionatida chorakfinalgacha yetib bordi. Jamoa ushbu bosqichda keyinchalik turnir chempioni bo‘lgan Ispaniyaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, mundialni tark etdi.

Nega shartnoma uzaytirilmadi?

RBFA va murabbiyning rasmiy bayonotida qarorning aniq sabablari ochiqlanmagan. Faqat tomonlar o‘rtasida o‘tkazilgan muhokamalardan keyin hamkorlikni davom ettirmaslikka kelishilgani aytildi.

Garsiya natijani muvaffaqiyatsizlik sifatida baholamadi. Aksincha, u jamoani UEFA Millatlar ligasining yuqori divizionida va dunyoning eng kuchli sakkiz terma jamoasi safida qoldirayotganini ta’kidladi.

«RBFA bilan o‘tkazilgan muhokamalardan keyin so‘nggi 18 oy davomida bosib o‘tgan ajoyib yo‘limizni davom ettirmaslikka qaror qildik. Men Belgiyani UEFA Millatlar ligasining A divizionida va jahonning eng kuchli sakkizta jamoasi qatorida qoldiryapman», — dedi mutaxassis.

Futbolchilar va muxlislarga minnatdorlik bildirdi

Rudi Garsiya xayrlashuv bayonotida murabbiylar shtabi, futbolchilar va milliy jamoa muxlislariga alohida murojaat qildi.

«Biz bilan birga mehnat qilgan ajoyib futbolchilar jamoasiga, sport direktori Vensan Mannartga hamda butun Jahon chempionati davomida qo‘llab-quvvatlagan muxlislarga minnatdorlik bildiraman».

Fransiyalik mutaxassis Belgiya futbolida boshlangan avlodlar almashinuvi kelgusida ham muvaffaqiyatli davom etishiga umid bildirdi.

«Belgiyaga avlodlar almashinuvini muvaffaqiyatli davom ettirishda omad tilayman. Bu jarayonni boshlashga hissa qo‘shganimdan faxrlanaman».

Belgiyani endi kim boshqaradi?

Rudi Garsiyaning ketishi ortidan Belgiya futbol assotsiatsiyasi yangi bosh murabbiy izlashni boshlaydi. Hozircha uning o‘rniga kim tayinlanishi ma’lum qilinmagan.

Yangi mutaxassis oldida Garsiya boshlagan tarkibni yangilash jarayonini davom ettirish, yosh futbolchilarni jamoaga moslashtirish va Belgiyani yirik musobaqalarda sovrinlar uchun kurashadigan darajada saqlab qolish vazifasi turadi.

Rudi Garsiya Belgiyani chempionlikka olib chiqa olmadi, ammo jamoani JCH–2026ning eng kuchli sakkizligiga kiritdi. Shunga qaramay, tomonlar yangi bosqichni alohida boshlashga qaror qildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri futbol tarixida to‘rtinchi bo‘ldi: noyob yutuqlar sohibiga aylanganRodri futbol tarixida to‘rtinchi bo‘ldi: noyob yutuqlar sohibiga aylanganBugun, 21:27Opta JCH–2026 ramziy jamoasini tuzdi: Messi, Mbappe va Holand bir safdaOpta JCH–2026 ramziy jamoasini tuzdi: Messi, Mbappe va Holand bir safdaBugun, 20:32Niko Uilyams oltin medalini nega onasiga berdi?Niko Uilyams oltin medalini nega onasiga berdi?Bugun, 20:24Abduqodir Husanov JCH–2026ning eng tezkorlaridan biri bo‘ldiAbduqodir Husanov JCH–2026ning eng tezkorlaridan biri bo‘ldiBugun, 20:14Chelsi ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferlardan birini amalga oshirdiChelsi ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferlardan birini amalga oshirdiBugun, 20:13Arsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Gabriel Jesus ketishi va Julian Alvarez transferiArsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Gabriel Jesus ketishi va Julian Alvarez transferiBugun, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi