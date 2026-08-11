Yuventus darvozabon borasida kutilmagan rejani tuzdi
Yuventus Pari Sen-Jermen jamoasidan yaponiyalik darvozabon Zion Suzukini bir mavsumga ijaraga olishni rejalashtirmoqda. Pari Sen-Jermen Zion Suzukini Parmadan 30 million yevroga sotib olmoqda, bitimda yana 5 million yevro bonuslar ham ko'zda tutilgan. Turin klubi uzoq muddatda Liverpul darvozaboni Alisson Bekerni qo'shib olmoqchi, biroq Liverpul uni sotishdan bosh tortgan.
Italiyaning Yuventus klubi darvozabonlar chizigʻini kuchaytirish boʻyicha oʻziga xos va uzoq muddatli strategiyani ishlab chiqdi. Turinliklar Pari Sen-Jermen jamoasidan yaponiyalik darvozabon Zion Suzukini ijaraga olishni rejalashtirmoqda. Ushbu qadam kelajakda Liverpul darvozaboni Alisson Bekerni oʻz safiga qoʻshib olish yoʻlidagi vaqtinchalik yechim sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fransiya va Italiya OAV tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Pari Sen-Jermen Parmadan Zion Suzukini 30 million yevro evaziga sotib olishni yakunlamoqda. Shuningdek, bitim shartlariga koʻra yana 5 million yevro miqdorida bonuslar ham koʻzda tutilgan. Biroq, yaponiyalik posbon Parij klubi safida maydonga tushmaydi va darhol Italiyaga, Yuventusga bir mavsumlik ijara asosida joʻnatiladi.
Uzoq muddatli maqsad va transfer bozoriTransfer oynasi davomida Yuventus bir qator nomzodlarni, jumladan Aston Villa posboni Emiliano Martinesni ham koʻzdan kechirgandi. Biroq, bosh murarris Luchiano Spalletti uchun ustuvor maqsad aynan Alisson Beker boʻlib qolmoqda. Mutaxassis avvalroq Ronalda birga ishlagan tajribali braziliyalik darvozabonni jamoada koʻrishni istamoqda.
ixbt.com va boshqa sport manbalari xabar qilishicha, Alisson Turin klubi loyihasiga ijobiy munosabat bildirgan va Italiyaga qaytishga tayyorligini maʼlum qilgan. Shunga qaramay, Liverpul rahbariyati oʻz yetakchisini sotishdan qatʼiy bosh tortdi. Ingliz klubi futbolchining joriy shartnomasi yakuniga qadar uni qoʻyib yubormaslikni afzal koʻrmoqda.
Liverpul pozitsiyasi va tajribali darvozabonning roliLiverpul bosh murabbiyi Andoni Iraola jamoada tajribali futbolchilarning qolishi muhimligini bir necha bor taʼkidlagan. Uning soʻzlariga koʻra, Alisson, Virjey van Deyk va Jo Gomes kabi yetakchilar yosh oʻyinchilarga moslashishda va kiyinish xonasida muhim oʻrnek boʻlishda katta yordam beradi.
Shu boisdan, Liverpul rahbariyati futbolchining transferiga qatʼiyan qarshi chiqdi. Yuventus esa 2027-yilning iyuniga qadar amal qiladigan shartnoma yakunlanishini kutib, Alissonni erkin agent sifatida tekinga oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirmoqda. Zion Suzukining bir yillik ijara asosidagi kelishuvi aynan shu davr oraligʻidagi vaqtinchalik koʻprik vazifasini bajaradi.
…