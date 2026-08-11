Yuventus darvozabon borasida kutilmagan rejani tuzdi

·88·Sport
Yuventus darvozabon borasida kutilmagan rejani tuzdi
Qisqacha

Yuventus Pari Sen-Jermen jamoasidan yaponiyalik darvozabon Zion Suzukini bir mavsumga ijaraga olishni rejalashtirmoqda. Pari Sen-Jermen Zion Suzukini Parmadan 30 million yevroga sotib olmoqda, bitimda yana 5 million yevro bonuslar ham ko'zda tutilgan. Turin klubi uzoq muddatda Liverpul darvozaboni Alisson Bekerni qo'shib olmoqchi, biroq Liverpul uni sotishdan bosh tortgan.

Italiyaning Yuventus klubi darvozabonlar chizigʻini kuchaytirish boʻyicha oʻziga xos va uzoq muddatli strategiyani ishlab chiqdi. Turinliklar Pari Sen-Jermen jamoasidan yaponiyalik darvozabon Zion Suzukini ijaraga olishni rejalashtirmoqda. Ushbu qadam kelajakda Liverpul darvozaboni Alisson Bekerni oʻz safiga qoʻshib olish yoʻlidagi vaqtinchalik yechim sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fransiya va Italiya OAV tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Pari Sen-Jermen Parmadan Zion Suzukini 30 million yevro evaziga sotib olishni yakunlamoqda. Shuningdek, bitim shartlariga koʻra yana 5 million yevro miqdorida bonuslar ham koʻzda tutilgan. Biroq, yaponiyalik posbon Parij klubi safida maydonga tushmaydi va darhol Italiyaga, Yuventusga bir mavsumlik ijara asosida joʻnatiladi.

Uzoq muddatli maqsad va transfer bozori

Transfer oynasi davomida Yuventus bir qator nomzodlarni, jumladan Aston Villa posboni Emiliano Martinesni ham koʻzdan kechirgandi. Biroq, bosh murarris Luchiano Spalletti uchun ustuvor maqsad aynan Alisson Beker boʻlib qolmoqda. Mutaxassis avvalroq Ronalda birga ishlagan tajribali braziliyalik darvozabonni jamoada koʻrishni istamoqda.

ixbt.com va boshqa sport manbalari xabar qilishicha, Alisson Turin klubi loyihasiga ijobiy munosabat bildirgan va Italiyaga qaytishga tayyorligini maʼlum qilgan. Shunga qaramay, Liverpul rahbariyati oʻz yetakchisini sotishdan qatʼiy bosh tortdi. Ingliz klubi futbolchining joriy shartnomasi yakuniga qadar uni qoʻyib yubormaslikni afzal koʻrmoqda.

Liverpul pozitsiyasi va tajribali darvozabonning roli

Liverpul bosh murabbiyi Andoni Iraola jamoada tajribali futbolchilarning qolishi muhimligini bir necha bor taʼkidlagan. Uning soʻzlariga koʻra, Alisson, Virjey van Deyk va Jo Gomes kabi yetakchilar yosh oʻyinchilarga moslashishda va kiyinish xonasida muhim oʻrnek boʻlishda katta yordam beradi.

Shu boisdan, Liverpul rahbariyati futbolchining transferiga qatʼiyan qarshi chiqdi. Yuventus esa 2027-yilning iyuniga qadar amal qiladigan shartnoma yakunlanishini kutib, Alissonni erkin agent sifatida tekinga oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirmoqda. Zion Suzukining bir yillik ijara asosidagi kelishuvi aynan shu davr oraligʻidagi vaqtinchalik koʻprik vazifasini bajaradi.

YuventusAlisson BekerPari Sen-JermenLiverpultransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi