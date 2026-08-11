Luis Enrike Bredli Barkolaning transfer mish-mishlariga munosabat bildirdi

·48·Sport
Luis Enrike Bredli Barkolaning transfer mish-mishlariga munosabat bildirdi
Qisqacha

PSJ bosh murabbiyi Luis Enrike hujumchi Bredli Barkolaning kelajagi va transfer mish-mishlari haqida izoh berishdan qat'iy bosh tortdi. Bu holat Liverpul 23 yoshli fransuz vingerini o'z safiga qo'shib olish uchun faol harakat qilayotgan, Barkolaning kelajagi esa mavhumligicha qolayotgan bir paytda yuz berdi.

Parijning PSJ klubi bosh murabbiyi Luis Enrike hujumchi Bredli Barkolaning kelajagiga oid soʻnggi savollarga javob berishdan qatʼiy bosh tortdi. Ushbu holat Angliyaning Liverpul klubi fransuz vingerini oʻz safiga qoʻshib olish uchun faol harakatlarni boshlagan bir paytda yuzaga kelmoqda va futbolchining kelajagi mavhumligicha qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, 23 yoshli futbolchi jahon chempionatida uchta gol urib, barchaning eʼtiborini tortgandi. Hozirda u Salisburgda Aston Villa jamoasiga qarshi oʻtkaziladigan UEFA Superkubogi bahsiga tayyorgarlik koʻrish uchun parijliklar safiga qaytib, mashgʻulotlarga kirishgan.

Liverpul va transfer jarayoni

Angliya Premyer-ligasi vakili boʻlgan Mersisayd klubi yozgi transfer oynasida mazkur iqtidorli futbolchini asosiy nishon sifatida belgilagan. Fransiyadan kelayotgan xabarlarga koʻra, Barkola va ingliz klubi oʻrtasida shaxsiy shartnoma shartlari allaqachon kelishib olingan boʻlib, endilikda faqat klublar oʻrtasidagi transfer narxini kelishib olish qolgan.

Liverpul bosh murabbiyiga aylangan Andoni Iraola jamoaning qanot chizigʻini tezkorlik va sifatli oʻyinchilar bilan kuchaytirishni maqsad qilgan. Klub yozgi transfer davrida Barselona safidan Ronald Araujoni ijara asosida va Viktor Munozni doimiy ravishda oʻz safiga qoʻshib olganiga qaramay, ixtisoslashgan vinger qidirish ishlarini davom ettirmoqda.

Luis Enrikening qatʼiy pozitsiyasi

Oldinda turgan nufuzli oʻyin oldidan matbuot anjumanida soʻzga chiqqan Luis Enrike transfer mish-mishlari yuzasidan oʻzining qatʼiy va oʻzgarmas pozitsiyasini maʼlum qildi. U oʻyinchilarning shaxsiy taqdiri va transfer muzokaralari haqida gapirishni istamasligini bildirdi.

"Men hech qanday alohida oʻyinchi haqida gapirishni xohlamayman va bilmayman", — deya taʼkidladi Enrike. "Chunki oʻyinchi haqida ijobiy yoki salbiy biror narsa soʻrashganda, bu doimo xavfli boʻladi. Men faqat oʻz jamoamga eʼtibor qaratganman".

Shuning bilan birga, PSJ bosh murabbiyi uchun Superkubok bahsiga tayyorgarlik jarayoni koʻngildagidek kechmayapti. Jamoaning asosiy qismi jahon chempionatidagi ishtirokidan soʻng mashgʻulotlarga faqat oʻtgan dushanba kuni qaytgani murabbiy uchun qoʻshimcha qiyinchiliklarni tugʻdirmoqda.

Bredli BarkolaLuis EnrikeLiverpulPSJTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldi«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldiBugun, 05:58Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi