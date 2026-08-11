Luis Enrike Bredli Barkolaning transfer mish-mishlariga munosabat bildirdi
PSJ bosh murabbiyi Luis Enrike hujumchi Bredli Barkolaning kelajagi va transfer mish-mishlari haqida izoh berishdan qat'iy bosh tortdi. Bu holat Liverpul 23 yoshli fransuz vingerini o'z safiga qo'shib olish uchun faol harakat qilayotgan, Barkolaning kelajagi esa mavhumligicha qolayotgan bir paytda yuz berdi.
Parijning PSJ klubi bosh murabbiyi Luis Enrike hujumchi Bredli Barkolaning kelajagiga oid soʻnggi savollarga javob berishdan qatʼiy bosh tortdi. Ushbu holat Angliyaning Liverpul klubi fransuz vingerini oʻz safiga qoʻshib olish uchun faol harakatlarni boshlagan bir paytda yuzaga kelmoqda va futbolchining kelajagi mavhumligicha qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, 23 yoshli futbolchi jahon chempionatida uchta gol urib, barchaning eʼtiborini tortgandi. Hozirda u Salisburgda Aston Villa jamoasiga qarshi oʻtkaziladigan UEFA Superkubogi bahsiga tayyorgarlik koʻrish uchun parijliklar safiga qaytib, mashgʻulotlarga kirishgan.
Liverpul va transfer jarayoniAngliya Premyer-ligasi vakili boʻlgan Mersisayd klubi yozgi transfer oynasida mazkur iqtidorli futbolchini asosiy nishon sifatida belgilagan. Fransiyadan kelayotgan xabarlarga koʻra, Barkola va ingliz klubi oʻrtasida shaxsiy shartnoma shartlari allaqachon kelishib olingan boʻlib, endilikda faqat klublar oʻrtasidagi transfer narxini kelishib olish qolgan.
Liverpul bosh murabbiyiga aylangan Andoni Iraola jamoaning qanot chizigʻini tezkorlik va sifatli oʻyinchilar bilan kuchaytirishni maqsad qilgan. Klub yozgi transfer davrida Barselona safidan Ronald Araujoni ijara asosida va Viktor Munozni doimiy ravishda oʻz safiga qoʻshib olganiga qaramay, ixtisoslashgan vinger qidirish ishlarini davom ettirmoqda.
Luis Enrikening qatʼiy pozitsiyasiOldinda turgan nufuzli oʻyin oldidan matbuot anjumanida soʻzga chiqqan Luis Enrike transfer mish-mishlari yuzasidan oʻzining qatʼiy va oʻzgarmas pozitsiyasini maʼlum qildi. U oʻyinchilarning shaxsiy taqdiri va transfer muzokaralari haqida gapirishni istamasligini bildirdi.
"Men hech qanday alohida oʻyinchi haqida gapirishni xohlamayman va bilmayman", — deya taʼkidladi Enrike. "Chunki oʻyinchi haqida ijobiy yoki salbiy biror narsa soʻrashganda, bu doimo xavfli boʻladi. Men faqat oʻz jamoamga eʼtibor qaratganman".
Shuning bilan birga, PSJ bosh murabbiyi uchun Superkubok bahsiga tayyorgarlik jarayoni koʻngildagidek kechmayapti. Jamoaning asosiy qismi jahon chempionatidagi ishtirokidan soʻng mashgʻulotlarga faqat oʻtgan dushanba kuni qaytgani murabbiy uchun qoʻshimcha qiyinchiliklarni tugʻdirmoqda.
…