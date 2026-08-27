Tayson Fyuri Klichkoni mag‘lub etgach, chuqur depressiyaga tushgani sirini ochdi!
Superog‘ir vazn toifasida jahon boksi afsonasi Tayson Fyuri 2015 yilda 11 yil davomida yengilmas bo‘lib kelgan Vladimir Klichkoni mag‘lub etib, chempionlik kamarlarini tortib olganidan keyingi hayoti haqida ochiq va ta’sirli iqror bilan chiqdi.
Britaniyalik bokschi bolalikdagi bosh orzusiga erishganidan atigi bir necha daqiqa o‘tib, hayoti to‘liq ma’nosini yo‘qotgani va qariyb uch yil davom etgan dahshatli depressiyaga yuz tutganini so‘zlab berdi.
«Klichkoni yengish hayotim mazmuni edi»: Orzu cho‘qqisi va qulash
Fyuri bolaligidan Klichkoni mag‘lub etishni maqsad qilgani va bunga erishgach, yuragida ulkan bo‘shliq paydo bo‘lganini esladi:
«Men bolaligimda Klichko allaqachon chempion edi va doim: „Bir kuni bu yigitni albatta mag‘lub etaman“, derdim. O‘shanda hamma ustimdan kulardi. U 11 yil chempion bo‘ldi, men esa chempionlik jangi uchun 3 yil kutishga majbur bo‘ldim.
Nihoyat ringga ko‘tarilganimda, bu men uchun Everest cho‘qqisidek edi. Va’da qilganimdek g‘alaba qozondim va shu bilan hammasi tugadi. Hammasi aqlbovar qilmas darajada zo‘r bo‘ladi deb o‘ylagandim, ammo oradan bir daqiqa o‘tar-o‘tmas barchasi barbod bo‘ldi.
Ringdan chiqib, kiyinish xonasiga kirganimdayoq depressiyaga tushdim. Chunki hayotimning asosiy ma’nosi Klichkoni mag‘lub etish edi va bu maqsad bir zumda yo‘qoldi. Chempion sifatida dunyodagi barcha narsaga ega edim, lekin har kuni o‘lishni xohlardim».
181 kg vazn, 3 yillik tanaffus va Xudoga iltijo
Og‘ir depressiya ortidan sportchi o‘z formasini butunlay yo‘qotdi va uning vazni 400 funtga (181 kg) yetdi. Boksdan deyarli uch yilga uzilib qolgan Fyurini hech kim bu holatdan qutqara olmadi:
Hayot-mamot pallasi: «Keyin bir kuni shunday voqea yuz berdiki, men tiz cho‘kib, Xudoga yolvordim. Yotoqxonada polga yotib, ko‘z yosh to‘kdim. „Men endi o‘zim buni uddalay olmayapman. Menga yordam berishing kerak. Meni yana boksga qaytar“, deb duo qildim»;
Mo‘jizaviy yengillik: «Polda go‘yo abadiy yotgandek edim, aslida 10 daqiqa o‘tgan ekan. Ammo o‘rnimdan turganimda, butun dunyoning og‘irligi yelkamdan tushib qolgandek bo‘ldi. Shu zahoti rafiqam Perisga baqirdim: „Ertaga formamni tiklash missiyasini boshlaymiz!“».
Shu tariqa «Lozi lord» nomi bilan tanilgan Tayson Fyuri hayotidagi eng og‘ir sinovni yengib o‘tib, sportga qaytdi va qaytadan dunyo chempionligini qo‘lga kiritdi.
Eng katta g‘alaba nega hamma muammoni hal qilmaydi?
Tayson Fyurining Klichko haqidagi hikoyasi sportdan ham kengroq ma’no kasb etadi. U butun hayotni bitta katta maqsadga bog‘lab qo‘yish qanchalik murakkab oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatadi.
Fyuri bolaligidan kutgan orzusiga erishdi, jahon chempioni bo‘ldi va Klichkoni mag‘lub etdi. Ammo eng katta g‘alabadan keyin uni yangi savol qarshi oldi: «Endi nima?»
Aynan shu savol uning hayotidagi eng og‘ir davrni boshlab berdi. Keyin esa yangi maqsad — o‘zini tiklash va ringga qaytish — Tayson Fyuri uchun navbatdagi katta missiyaga aylandi.
…