YECHLda qur’a kuni: «Real», «Siti», «Barsa» va «Sabah» qaysi savatdan joy oldi?

·41·Sport
YECHLda qur’a kuni: «Real», «Siti», «Barsa» va «Sabah» qaysi savatdan joy oldi?

UYEFA Chempionlar Ligasining 2026/2027 yilgi mavsumida umumiy bosqich bahslariga yo‘l olgan 36 ta klub nomi aniqlandi. Yevropaning grand klublaridan tortib sensatsiya ko‘rsatgan nomlargacha bo‘lgan jamoalar qur’a oldidan to‘rtta asosiy savatga taqsimlab chiqildi.

Musobaqaning umumiy bosqichiga qur’a tashlash marosimi bugun, 27 avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da start oladi.

Savatlar taqsimoti: Kim qaysi pog‘onada?

Jamoalarning rasmiy savatlar bo‘yicha taqsimoti quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • 1-savat (Grandlar jamlanmasi): «PSJ», «Bavariya», «Real Madrid», «Liverpul», «Inter», «Manchester Siti», «Arsenal», «Barselona», «Atletiko Madrid»;

  • 2-savat (Xavfli raqiblar): «Borussiya Dortmund», «Roma», «Sporting», «Aston Villa», «Portu», «Manchester Yunayted», «Bryugge», «Betis», PSV;

  • 3-savat (Syurprizga boy klublar): «Feyenoord», «Lill», «Budyo-Glimt», «Napoli», «Leypsig», «Vilyarreal», «Fenerbahche», «Shaxtyor», «Galatasaroy»;

  • 4-savat (Imtihon topshiruvchilar va debyutantlar): «Slaviya», «Shtutgart», AYEK, LASK, «Komo», «Lans», «Viking», «Sabah», «Slovan».

Yangi format va qur’a marosimi

36 jamoa ishtirokidagi yangilangan formatga ko‘ra, har bir klub har bir savatdan ikkitadan raqib bilan kuch sinashadi. Bu esa musobaqaning dastlabki turlaridanoq shiddatli va markaziy to‘qnashuvlar soni sezilarli darajada oshishini ta’minlaydi.

Bugun soat 21:00 da boshlanadigan qur’a tashlash marosimi orqali barcha klublarning bo‘lajak 8 ta raqibi rasman aniqlab olinadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi: «Kim norozi edi?»Kilian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi: «Kim norozi edi?»Bugun, 12:02«Oltin to'p» sohibi Parijda qoladimi? PSJ Dembele bilan shov-shuvli bitim tayyorlamoqda!«Oltin to'p» sohibi Parijda qoladimi? PSJ Dembele bilan shov-shuvli bitim tayyorlamoqda!Bugun, 11:45«Havaskor boks yulduzi AQSHda»: Britaniya nashri o‘zbek bokschisining yangi rejalarini ochiqladi«Havaskor boks yulduzi AQSHda»: Britaniya nashri o‘zbek bokschisining yangi rejalarini ochiqladiBugun, 11:40Tayson Fyuri Klichkoni mag‘lub etgach, chuqur depressiyaga tushgani sirini ochdi!Tayson Fyuri Klichkoni mag‘lub etgach, chuqur depressiyaga tushgani sirini ochdi!Bugun, 11:34Argentina O‘zbekistonga qarshi o‘ynaydimi? Messi masalasi ochiq...Argentina O‘zbekistonga qarshi o‘ynaydimi? Messi masalasi ochiq...Bugun, 11:25«Odatda bunday qilmayman...»: Mourino kechagi g‘alabadan so‘ng shov-shuvli gaplarni aytdi!«Odatda bunday qilmayman...»: Mourino kechagi g‘alabadan so‘ng shov-shuvli gaplarni aytdi!Bugun, 11:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)