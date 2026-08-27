YECHLda qur’a kuni: «Real», «Siti», «Barsa» va «Sabah» qaysi savatdan joy oldi?
UYEFA Chempionlar Ligasining 2026/2027 yilgi mavsumida umumiy bosqich bahslariga yo‘l olgan 36 ta klub nomi aniqlandi. Yevropaning grand klublaridan tortib sensatsiya ko‘rsatgan nomlargacha bo‘lgan jamoalar qur’a oldidan to‘rtta asosiy savatga taqsimlab chiqildi.
Musobaqaning umumiy bosqichiga qur’a tashlash marosimi bugun, 27 avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da start oladi.
Savatlar taqsimoti: Kim qaysi pog‘onada?
Jamoalarning rasmiy savatlar bo‘yicha taqsimoti quyidagicha ko‘rinish oldi:
1-savat (Grandlar jamlanmasi): «PSJ», «Bavariya», «Real Madrid», «Liverpul», «Inter», «Manchester Siti», «Arsenal», «Barselona», «Atletiko Madrid»;
2-savat (Xavfli raqiblar): «Borussiya Dortmund», «Roma», «Sporting», «Aston Villa», «Portu», «Manchester Yunayted», «Bryugge», «Betis», PSV;
3-savat (Syurprizga boy klublar): «Feyenoord», «Lill», «Budyo-Glimt», «Napoli», «Leypsig», «Vilyarreal», «Fenerbahche», «Shaxtyor», «Galatasaroy»;
4-savat (Imtihon topshiruvchilar va debyutantlar): «Slaviya», «Shtutgart», AYEK, LASK, «Komo», «Lans», «Viking», «Sabah», «Slovan».
Yangi format va qur’a marosimi
36 jamoa ishtirokidagi yangilangan formatga ko‘ra, har bir klub har bir savatdan ikkitadan raqib bilan kuch sinashadi. Bu esa musobaqaning dastlabki turlaridanoq shiddatli va markaziy to‘qnashuvlar soni sezilarli darajada oshishini ta’minlaydi.
Bugun soat 21:00 da boshlanadigan qur’a tashlash marosimi orqali barcha klublarning bo‘lajak 8 ta raqibi rasman aniqlab olinadi.
…