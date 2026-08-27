28 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda

·86·Iqtisodiyot
28 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda

28 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 37–38 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir telegram kanali xabar berdi.

Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:

• Anorbank — 11 820 so‘m.
• Hayotbank — 11 820 so‘m.
• NBU — 11 820 so‘m.
• Universalbank — 11 820 so‘m.

Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:

• Asakabank — 11 860 so‘m.
• Aloqabank — 11 860 so‘m.
• Asia Alliance Bank — 11 865 so‘m.
• Kapitalbank — 11 865 so‘m.

Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 17:4427 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaKecha, 11:3226 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi25.08, 17:46Ko‘pchilik bilmaydigan yashirin shartlar: eng yuqori foizli omonatlar qaysi banklarda?Ko‘pchilik bilmaydigan yashirin shartlar: eng yuqori foizli omonatlar qaysi banklarda?25.08, 17:14O‘zbekistonning davlat qarzi 48,3 mlrd dollarga yetdiO‘zbekistonning davlat qarzi 48,3 mlrd dollarga yetdi25.08, 16:2326 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda26 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda25.08, 11:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
26 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda