28 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Anorbank — 11 820 so‘m.
• Asakabank — 11 860 so‘m.
28 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 37–38 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Anorbank — 11 820 so‘m.
• Hayotbank — 11 820 so‘m.
• NBU — 11 820 so‘m.
• Universalbank — 11 820 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Asakabank — 11 860 so‘m.
• Aloqabank — 11 860 so‘m.
• Asia Alliance Bank — 11 865 so‘m.
• Kapitalbank — 11 865 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…