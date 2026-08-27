Talabalarga: Kontrakt pulini to‘lash tartibi va muddatlari e’lon qilindi

·22·Jamiyat
Talabalarga: Kontrakt pulini to‘lash tartibi va muddatlari e’lon qilindi

O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida to‘lov-kontrakt asosida tahsil olayotgan talabalar va o‘qishga tavsiya etilgan abituriyentlar uchun kontrakt pulini o‘quv yili davomida 4 qismga bo‘lib to‘lash imkoniyati amal qilmoqda.

Kontraktning dastlabki qismini to‘lash muddatlari birinchi kurs hamda yuqori kurs talabalari uchun bir-biridan farqlanadi.

25, 50, 75 va 100 foiz: Rasmiy to‘lov taqvimi

Belgilangan tartibga muvofiq, o‘quv yili davomidagi to‘lovlar quyidagi bosqichlarda amalga oshirilishi lozim:

  • Dastlabki 25 foiz: 1-kursga tavsiya etilganlar uchun 15 sentyabrgacha, 2-kurs va undan yuqori bosqich talabalari uchun esa 1 oktyabrgacha to‘lanishi shart;

  • 50 foiz: Har ikkala toifadagi talabalar uchun 1 yanvargacha;

  • 75 foiz: O‘quv yilining uchinchi qismi sifatida 1 martgacha;

  • To‘liq 100 foiz: Shartnoma summasining qolgan yakuniy qismi 1 maygacha to‘liq qoplanishi kerak.

To‘lov muddatlarini uzaytirish vakolati kimda?

Ayrim holatlarda talabalar va ularning oilaviy sharoitlari inobatga olinib, to‘lov muddatlari rasman uzaytirilishi mumkin:

  • 1-kurs talabalari uchun: Dastlabki 25 foizlik to‘lov muddatini uzaytirish vakolati faqat Davlat qabul komissiyasiga berilgan (masalan, o‘tgan 2025/2026 o‘quv yilida ushbu muddat 30 oktyabrgacha uzaytirilgan edi);

  • Yuqori kurslar uchun: Muddatlarni uzaytirish to‘g‘risidagi qarorni bevosita oliy ta’lim muassasalari rektorlari mustaqil qabul qilish huquqiga ega;

  • Moliyaviy mustaqil va xususiy oliygohlar: Moliyaviy mustaqillik berilgan davlat oliy ta’lim muassasalari hamda nodavlat oliygohlar kontrakt miqdori va uni to‘lash muddatlarini o‘z nizomi asosida belgilaydi.

Super-kontrakt va elektron shartnoma olish tartibi

Tabaqalashtirilgan to‘lov-kontrakt (super-kontrakt) asosida o‘qimoqchi bo‘lganlar uchun alohida talablar mavjud:

  • 50 foizlik dastlabki badal: Super-kontrakt orqali o‘qishni rejalashtirayotgan talabalar dastlab belgilangan summaning kamida 50 foizini to‘lashi talab etiladi. Shundan keyingina qolgan mablag‘ni umumiy tartibda bo‘lib to‘lashga ruxsat beriladi;

  • Onlayn ariza: Birinchi kurs hamda yuqori bosqich talabalari kontrakt to‘lovi bo‘yicha shartnomalarni olish uchun kontrakt.edu.uz yagona elektron tizimi orqali masofadan ariza yuborishlari mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir yillik qidiruvga yakun yasaldiBir yillik qidiruvga yakun yasaldiBugun, 00:26Kommunal qarzdorliklar undirilmoqdaKommunal qarzdorliklar undirilmoqdaBugun, 00:23Qonuniylik va shaffoflik — ustuvor tamoyil!Qonuniylik va shaffoflik — ustuvor tamoyil!Bugun, 00:21Toshkentda yana Zeekr 001 yonib ketdi: Voqea joyidan shoshilinch ma’lumot...Toshkentda yana Zeekr 001 yonib ketdi: Voqea joyidan shoshilinch ma’lumot...Kecha, 18:00To‘ydagi g‘alati holat ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilindi (video)To‘ydagi g‘alati holat ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilindi (video)Kecha, 16:28Qarshida bankomatni buzgan 19 yoshli yigitning g‘alati rejasi fosh bo‘ldiQarshida bankomatni buzgan 19 yoshli yigitning g‘alati rejasi fosh bo‘ldiKecha, 15:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi