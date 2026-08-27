Talabalarga: Kontrakt pulini to‘lash tartibi va muddatlari e’lon qilindi
O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida to‘lov-kontrakt asosida tahsil olayotgan talabalar va o‘qishga tavsiya etilgan abituriyentlar uchun kontrakt pulini o‘quv yili davomida 4 qismga bo‘lib to‘lash imkoniyati amal qilmoqda.
Kontraktning dastlabki qismini to‘lash muddatlari birinchi kurs hamda yuqori kurs talabalari uchun bir-biridan farqlanadi.
25, 50, 75 va 100 foiz: Rasmiy to‘lov taqvimi
Belgilangan tartibga muvofiq, o‘quv yili davomidagi to‘lovlar quyidagi bosqichlarda amalga oshirilishi lozim:
Dastlabki 25 foiz: 1-kursga tavsiya etilganlar uchun 15 sentyabrgacha, 2-kurs va undan yuqori bosqich talabalari uchun esa 1 oktyabrgacha to‘lanishi shart;
50 foiz: Har ikkala toifadagi talabalar uchun 1 yanvargacha;
75 foiz: O‘quv yilining uchinchi qismi sifatida 1 martgacha;
To‘liq 100 foiz: Shartnoma summasining qolgan yakuniy qismi 1 maygacha to‘liq qoplanishi kerak.
To‘lov muddatlarini uzaytirish vakolati kimda?
Ayrim holatlarda talabalar va ularning oilaviy sharoitlari inobatga olinib, to‘lov muddatlari rasman uzaytirilishi mumkin:
1-kurs talabalari uchun: Dastlabki 25 foizlik to‘lov muddatini uzaytirish vakolati faqat Davlat qabul komissiyasiga berilgan (masalan, o‘tgan 2025/2026 o‘quv yilida ushbu muddat 30 oktyabrgacha uzaytirilgan edi);
Yuqori kurslar uchun: Muddatlarni uzaytirish to‘g‘risidagi qarorni bevosita oliy ta’lim muassasalari rektorlari mustaqil qabul qilish huquqiga ega;
Moliyaviy mustaqil va xususiy oliygohlar: Moliyaviy mustaqillik berilgan davlat oliy ta’lim muassasalari hamda nodavlat oliygohlar kontrakt miqdori va uni to‘lash muddatlarini o‘z nizomi asosida belgilaydi.
Super-kontrakt va elektron shartnoma olish tartibi
Tabaqalashtirilgan to‘lov-kontrakt (super-kontrakt) asosida o‘qimoqchi bo‘lganlar uchun alohida talablar mavjud:
50 foizlik dastlabki badal: Super-kontrakt orqali o‘qishni rejalashtirayotgan talabalar dastlab belgilangan summaning kamida 50 foizini to‘lashi talab etiladi. Shundan keyingina qolgan mablag‘ni umumiy tartibda bo‘lib to‘lashga ruxsat beriladi;
Onlayn ariza: Birinchi kurs hamda yuqori bosqich talabalari kontrakt to‘lovi bo‘yicha shartnomalarni olish uchun kontrakt.edu.uz yagona elektron tizimi orqali masofadan ariza yuborishlari mumkin.
…