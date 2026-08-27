Argentina O‘zbekistonga qarshi o‘ynaydimi? Messi masalasi ochiq...

·54·Sport
Argentina O‘zbekistonga qarshi o‘ynaydimi? Messi masalasi ochiq...

O‘zbekiston milliy jamoasi uchun katta sinov bo‘lishi mumkin bo‘lgan uchrashuv haqida yangi ma’lumotlar paydo bo‘ldi. ESPN Argentina xabariga ko‘ra, Argentina milliy jamoasi sentyabr oyida Xitoyda o‘rtoqlik uchrashuvlari o‘tkazishi mumkin.

Eng qiziq jihati shundaki, ehtimoliy raqiblardan biri sifatida O‘zbekiston milliy jamoasi tilga olinmoqda. Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, o‘zbek futbolchilari jahon chempionlari bilan maydonga tushishi mumkin.

Biroq uchrashuvning taqdiriga Lionel Messi bilan bog‘liq masala ham ta’sir ko‘rsatmoqda.

1. Argentinaga Xitoydan taklif tushdi

ESPN Argentina ma’lumotiga ko‘ra, Argentina milliy jamoasi sentyabr oyida Xitoyda ikkita o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazish bo‘yicha taklif olgan.

Dastlabki muzokaralar davomida Xitoylik tashkilotchilarning muhim sharti bo‘lgan.

Ular uchrashuvlarda Argentina terma jamoasi yulduzi Lionel Messining ishtirok etishini talab qilgan.

Ammo mazkur talab Argentina tomonini qoniqtirmagan va dastlabki taklif rad etilgan.

Argentina va Xitoy tomoni o‘rtasidagi muzokaralar keyinchalik yana qayta boshlangan.

2. Messi O‘zbekistonga qarshi o‘ynaydimi?

Hozircha Lionel Messining Xitoyda bo‘lib o‘tishi rejalashtirilayotgan o‘rtoqlik uchrashuvlarida ishtirok etishi aniq emas.

39 yoshli futbolchining milliy jamoa yig‘inida qatnashishi va ehtimoliy uchrashuvlarda maydonga tushishi masalasi ochiq qolmoqda.

Shu sababli, O‘zbekiston va Argentina o‘rtasidagi ehtimoliy bahs amalga oshgan taqdirda ham, Messining unda ishtirok etishi bo‘yicha hozircha rasmiy tasdiq yo‘q.

Masala

Hozirgi holat

Uchrashuv o‘tkaziladigan mamlakat

Xitoy

Ehtimoliy sana

30 sentyabr

Argentinaning ehtimoliy raqibi

O‘zbekiston

Ikkinchi raqib

Hali aniqlanmagan

Messining ishtiroki

Ochiq masala

3. O‘zbekiston uchun jahon chempionlari bilan katta sinov

Agar uchrashuv bo‘yicha kelishuvga erishilsa, O‘zbekiston milliy jamoasi uchun Argentinaga qarshi bahs tarixiy ahamiyatga ega voqealardan biri bo‘lishi mumkin.

Argentina so‘nggi yillarda jahon futbolidagi eng kuchli jamoalardan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Bunday raqibga qarshi maydonga tushish O‘zbekiston milliy jamoasi uchun nafaqat nufuzli, balki katta tajriba ham bo‘ladi.

Ayniqsa, jamoaning jahon chempionatiga tayyorgarligi nuqtayi nazaridan kuchli raqib bilan bahs muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

4. 30 sentyabr hal qiluvchi sana bo‘lishi mumkin

Ma’lumotlarga ko‘ra, Argentina milliy jamoasi 30 sentyabr kuni Xitoyda O‘zbekistonga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazishi mumkin.

Biroq hozircha bu uchrashuv rasman tasdiqlangani yo‘q. Muzokaralar davom etayotgani va ayrim tashkiliy masalalar hal qilinishi kerakligi aytilmoqda.

Eng katta qiziqish esa, tabiiyki, bir savol atrofida jamlangan:

Agar O‘zbekiston va Argentina o‘rtasidagi o‘yin bo‘lib o‘tsa, Lionel Messi maydonga tushadimi?

Hozircha bu savolga aniq javob yo‘q.

Demak, O‘zbekiston milliy jamoasining Argentinaga qarshi ehtimoliy uchrashuvi hali muzokaralar bosqichida. Biroq kelishuv amalga oshsa, 30 sentyabr o‘zbek futboli uchun eng katta xalqaro o‘rtoqlik bahslaridan biriga aylanishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi: «Kim norozi edi?»Kilian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi: «Kim norozi edi?»Bugun, 12:02«Oltin to'p» sohibi Parijda qoladimi? PSJ Dembele bilan shov-shuvli bitim tayyorlamoqda!«Oltin to'p» sohibi Parijda qoladimi? PSJ Dembele bilan shov-shuvli bitim tayyorlamoqda!Bugun, 11:45«Havaskor boks yulduzi AQSHda»: Britaniya nashri o‘zbek bokschisining yangi rejalarini ochiqladi«Havaskor boks yulduzi AQSHda»: Britaniya nashri o‘zbek bokschisining yangi rejalarini ochiqladiBugun, 11:40Tayson Fyuri Klichkoni mag‘lub etgach, chuqur depressiyaga tushgani sirini ochdi!Tayson Fyuri Klichkoni mag‘lub etgach, chuqur depressiyaga tushgani sirini ochdi!Bugun, 11:34YECHLda qur’a kuni: «Real», «Siti», «Barsa» va «Sabah» qaysi savatdan joy oldi?YECHLda qur’a kuni: «Real», «Siti», «Barsa» va «Sabah» qaysi savatdan joy oldi?Bugun, 11:18«Odatda bunday qilmayman...»: Mourino kechagi g‘alabadan so‘ng shov-shuvli gaplarni aytdi!«Odatda bunday qilmayman...»: Mourino kechagi g‘alabadan so‘ng shov-shuvli gaplarni aytdi!Bugun, 11:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)