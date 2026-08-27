Argentina O‘zbekistonga qarshi o‘ynaydimi? Messi masalasi ochiq...
O‘zbekiston milliy jamoasi uchun katta sinov bo‘lishi mumkin bo‘lgan uchrashuv haqida yangi ma’lumotlar paydo bo‘ldi. ESPN Argentina xabariga ko‘ra, Argentina milliy jamoasi sentyabr oyida Xitoyda o‘rtoqlik uchrashuvlari o‘tkazishi mumkin.
Eng qiziq jihati shundaki, ehtimoliy raqiblardan biri sifatida O‘zbekiston milliy jamoasi tilga olinmoqda. Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, o‘zbek futbolchilari jahon chempionlari bilan maydonga tushishi mumkin.
Biroq uchrashuvning taqdiriga Lionel Messi bilan bog‘liq masala ham ta’sir ko‘rsatmoqda.
1. Argentinaga Xitoydan taklif tushdi
ESPN Argentina ma’lumotiga ko‘ra, Argentina milliy jamoasi sentyabr oyida Xitoyda ikkita o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazish bo‘yicha taklif olgan.
Dastlabki muzokaralar davomida Xitoylik tashkilotchilarning muhim sharti bo‘lgan.
Ular uchrashuvlarda Argentina terma jamoasi yulduzi Lionel Messining ishtirok etishini talab qilgan.
Ammo mazkur talab Argentina tomonini qoniqtirmagan va dastlabki taklif rad etilgan.
Argentina va Xitoy tomoni o‘rtasidagi muzokaralar keyinchalik yana qayta boshlangan.
2. Messi O‘zbekistonga qarshi o‘ynaydimi?
Hozircha Lionel Messining Xitoyda bo‘lib o‘tishi rejalashtirilayotgan o‘rtoqlik uchrashuvlarida ishtirok etishi aniq emas.
39 yoshli futbolchining milliy jamoa yig‘inida qatnashishi va ehtimoliy uchrashuvlarda maydonga tushishi masalasi ochiq qolmoqda.
Shu sababli, O‘zbekiston va Argentina o‘rtasidagi ehtimoliy bahs amalga oshgan taqdirda ham, Messining unda ishtirok etishi bo‘yicha hozircha rasmiy tasdiq yo‘q.
Masala
Hozirgi holat
Uchrashuv o‘tkaziladigan mamlakat
Xitoy
Ehtimoliy sana
30 sentyabr
Argentinaning ehtimoliy raqibi
O‘zbekiston
Ikkinchi raqib
Hali aniqlanmagan
Messining ishtiroki
Ochiq masala
3. O‘zbekiston uchun jahon chempionlari bilan katta sinov
Agar uchrashuv bo‘yicha kelishuvga erishilsa, O‘zbekiston milliy jamoasi uchun Argentinaga qarshi bahs tarixiy ahamiyatga ega voqealardan biri bo‘lishi mumkin.
Argentina so‘nggi yillarda jahon futbolidagi eng kuchli jamoalardan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Bunday raqibga qarshi maydonga tushish O‘zbekiston milliy jamoasi uchun nafaqat nufuzli, balki katta tajriba ham bo‘ladi.
Ayniqsa, jamoaning jahon chempionatiga tayyorgarligi nuqtayi nazaridan kuchli raqib bilan bahs muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.
4. 30 sentyabr hal qiluvchi sana bo‘lishi mumkin
Ma’lumotlarga ko‘ra, Argentina milliy jamoasi 30 sentyabr kuni Xitoyda O‘zbekistonga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazishi mumkin.
Biroq hozircha bu uchrashuv rasman tasdiqlangani yo‘q. Muzokaralar davom etayotgani va ayrim tashkiliy masalalar hal qilinishi kerakligi aytilmoqda.
Eng katta qiziqish esa, tabiiyki, bir savol atrofida jamlangan:
Agar O‘zbekiston va Argentina o‘rtasidagi o‘yin bo‘lib o‘tsa, Lionel Messi maydonga tushadimi?
Hozircha bu savolga aniq javob yo‘q.
Demak, O‘zbekiston milliy jamoasining Argentinaga qarshi ehtimoliy uchrashuvi hali muzokaralar bosqichida. Biroq kelishuv amalga oshsa, 30 sentyabr o‘zbek futboli uchun eng katta xalqaro o‘rtoqlik bahslaridan biriga aylanishi mumkin.
…