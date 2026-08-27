Amiran Sardarov $3 mln yo'qotdi: Omadga tayyor bo'lmaslik qimmatga tushadi
Bir paytlar uni deyarli hech kim tanimasdi. U kitob yozdi, turli saytlar va internet-do'konlar ochishga harakat qildi, ammo bir nechta loyihasi kutilgan daromadni bermadi.
Keyin esa hammasi bir lahzada o'zgardi.
Amiran Sardarov YouTube’da «Dnevnik Xacha» loyihasini boshladi va oddiy videoblog qisqa vaqt ichida uni katta auditoriya, yuqori daromad va keng imkoniyatlarga olib chiqdi.
Ammo tez kelgan muvaffaqiyatning boshqa tomoni ham bor edi. Sardarovning o'zi aytgan ma'lumotlarga ko'ra, u ikki yil ichida taxminan 3 million dollardan ayrilgan.
Xo'sh, muammo pul topishda emas, uni saqlashga tayyor bo'lmaslikda bo'lsa-chi?
1. Bir nechta muvaffaqiyatsiz loyihadan keyin kelgan katta omad
Amiran Sardarov internetda muvaffaqiyatga erishishidan avval ham turli loyihalar bilan shug'ullangan.
U kitob yozdi, saytlar va onlayn-do'konlar ochishga urindi. Ammo bu harakatlarning hammasi ham kutilgan natijani bermadi.
Shundan keyin u YouTube’ga e'tibor qaratdi.
Dastlab «Dnevnik Xacha» oddiy hayotiy videoblog sifatida boshlangan. Sardarov Moskvadagi hayot, do'stlari, kundalik voqealar va turli qiziqarli vaziyatlarni GoPro kamerasi orqali suratga olib, auditoriyaga taqdim eta boshladi.
Format tezda tomoshabinlarga yoqdi.
2. Kanal o'sdi, daromadlar keskin oshdi
«Dnevnik Xacha» qisqa vaqt ichida katta auditoriya to'pladi.
Kanalning ommalashishi bilan reklama daromadlari ham o'sdi. Bundan tashqari, Sardarovning boshqa loyihalari, jumladan, kitoblari ham yangi auditoriya hisobiga ko'proq tarqala boshladi.
Bir vaqtlar deyarli hech kim tanimagan inson endi:
katta auditoriyaga;
yuqori daromadga;
yangi biznes imkoniyatlariga;
ommaviylik va ta'sir kuchiga ega edi.
Bir qarashda hammasi orzu qilingan muvaffaqiyatdek ko'rinardi.
Ammo katta pul har doim ham katta moliyaviy tayyorgarlik bilan birga kelmaydi.
3. Ikki yilda yo'qotilgan 3 million dollar
Sardarov keyinchalik taxminan 3 million dollar yo'qotgani haqida gapirgan.
Aynan shu yerda bu hikoyaning asosiy sabog'i boshlanadi.
Muammo faqat pul topishda emas. Daromad keskin oshganda uni boshqarish ham alohida ko'nikmani talab qiladi.
Ko'pchilik katta daromadni ko'rgach, uni doimiy holat deb qabul qilishi mumkin. Xarajatlar ko'payadi, turmush tarzi o'zgaradi, pul oqimi esa abadiy davom etadigandek tuyuladi.
Ammo ayrim daromad manbalari vaqt o'tishi bilan kamayishi yoki butunlay yo'qolishi mumkin.
Bir martalik omad — hali umrbod moliyaviy xavfsizlik degani emas.
4. Pul ko'payganda nimani unutmaslik kerak?
Katta daromad paydo bo'lganda eng muhim vazifa — faqat ko'proq sarflash emas, balki yangi moliyaviy voqelikka moslashishdir.
Buning uchun quyidagi tamoyillar muhim:
Nima qilish kerak?
Nega muhim?
Xarajatlarni nazorat qilish
Daromad oshishi bilan sarf-xarajatlar ham nazoratsiz o'sib ketmasligi uchun
Daromadning bir qismini saqlash
Daromad pasaygan davrlarda moliyaviy barqarorlik uchun
Barqaror aktivlar yaratish
Faqat bitta manbaga bog'lanib qolmaslik uchun
Riskni baholash
Katta pul bilan qilingan har bir qaror qimmatga tushishi mumkin
Daromadni doimiy deb hisoblamaslik
Bugungi omad ertaga ham davom etishi kafolatlanmagani uchun
5. Eng katta saboq: omadga ham tayyorgarlik kerak
Ko'pchilik insonlar muvaffaqiyatga tayyorlanadi: bilim oladi, ishlaydi, yangi ko'nikmalarni o'rganadi.
Ammo kam odamlar muvaffaqiyat kelganidan keyin nima qilishga tayyorlanadi.
Daromad birdaniga oshsa, yangi savollar paydo bo'ladi:
Bu pul qancha vaqt davomida keladi?
Agar daromad ertaga kamaysa, hayot tarzim qanday bo'ladi?
Topayotgan pulning qanchasi zaxiraga ketyapti?
Qanchasi kelajak uchun ishlaydigan aktivlarga aylanyapti?
Men omaddan foydalanyapmanmi yoki omad meni boshqarayaptimi?
Aynan shu savollarga o'z vaqtida javob topish moliyaviy muvaffaqiyatning keyingi bosqichini belgilaydi.
Omad pul olib keladi, tayyorgarlik esa uni saqlab qoladi
Amiran Sardarov haqidagi voqea bir narsani yaqqol ko'rsatadi: katta pul topish va uni uzoq vaqt saqlab qolish — ikki xil vazifa.
Birinchi vazifada omad, g'oya yoki to'g'ri vaqt hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. Ikkinchisida esa intizom, hisob-kitob va uzoq muddatli reja muhimroq bo'ladi.
Omad sizga katta imkoniyat eshigini ochishi mumkin. Ammo undan keyingi natija — bu imkoniyatga qanchalik tayyor ekaningizga bog'liq.
…