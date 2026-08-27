Amiran Sardarov $3 mln yo'qotdi: Omadga tayyor bo'lmaslik qimmatga tushadi

·38·Dunyo
Amiran Sardarov $3 mln yo'qotdi: Omadga tayyor bo'lmaslik qimmatga tushadi

Bir paytlar uni deyarli hech kim tanimasdi. U kitob yozdi, turli saytlar va internet-do'konlar ochishga harakat qildi, ammo bir nechta loyihasi kutilgan daromadni bermadi.

Keyin esa hammasi bir lahzada o'zgardi.

Amiran Sardarov YouTube’da «Dnevnik Xacha» loyihasini boshladi va oddiy videoblog qisqa vaqt ichida uni katta auditoriya, yuqori daromad va keng imkoniyatlarga olib chiqdi.

Ammo tez kelgan muvaffaqiyatning boshqa tomoni ham bor edi. Sardarovning o'zi aytgan ma'lumotlarga ko'ra, u ikki yil ichida taxminan 3 million dollardan ayrilgan.

Xo'sh, muammo pul topishda emas, uni saqlashga tayyor bo'lmaslikda bo'lsa-chi?

1. Bir nechta muvaffaqiyatsiz loyihadan keyin kelgan katta omad

Amiran Sardarov internetda muvaffaqiyatga erishishidan avval ham turli loyihalar bilan shug'ullangan.

U kitob yozdi, saytlar va onlayn-do'konlar ochishga urindi. Ammo bu harakatlarning hammasi ham kutilgan natijani bermadi.

Shundan keyin u YouTube’ga e'tibor qaratdi.

Dastlab «Dnevnik Xacha» oddiy hayotiy videoblog sifatida boshlangan. Sardarov Moskvadagi hayot, do'stlari, kundalik voqealar va turli qiziqarli vaziyatlarni GoPro kamerasi orqali suratga olib, auditoriyaga taqdim eta boshladi.

Format tezda tomoshabinlarga yoqdi.

2. Kanal o'sdi, daromadlar keskin oshdi

«Dnevnik Xacha» qisqa vaqt ichida katta auditoriya to'pladi.

Kanalning ommalashishi bilan reklama daromadlari ham o'sdi. Bundan tashqari, Sardarovning boshqa loyihalari, jumladan, kitoblari ham yangi auditoriya hisobiga ko'proq tarqala boshladi.

Bir vaqtlar deyarli hech kim tanimagan inson endi:

  • katta auditoriyaga;

  • yuqori daromadga;

  • yangi biznes imkoniyatlariga;

  • ommaviylik va ta'sir kuchiga ega edi.

Bir qarashda hammasi orzu qilingan muvaffaqiyatdek ko'rinardi.

Ammo katta pul har doim ham katta moliyaviy tayyorgarlik bilan birga kelmaydi.

3. Ikki yilda yo'qotilgan 3 million dollar

Sardarov keyinchalik taxminan 3 million dollar yo'qotgani haqida gapirgan.

Aynan shu yerda bu hikoyaning asosiy sabog'i boshlanadi.

Muammo faqat pul topishda emas. Daromad keskin oshganda uni boshqarish ham alohida ko'nikmani talab qiladi.

Ko'pchilik katta daromadni ko'rgach, uni doimiy holat deb qabul qilishi mumkin. Xarajatlar ko'payadi, turmush tarzi o'zgaradi, pul oqimi esa abadiy davom etadigandek tuyuladi.

Ammo ayrim daromad manbalari vaqt o'tishi bilan kamayishi yoki butunlay yo'qolishi mumkin.

Bir martalik omad — hali umrbod moliyaviy xavfsizlik degani emas.

4. Pul ko'payganda nimani unutmaslik kerak?

Katta daromad paydo bo'lganda eng muhim vazifa — faqat ko'proq sarflash emas, balki yangi moliyaviy voqelikka moslashishdir.

Buning uchun quyidagi tamoyillar muhim:

Nima qilish kerak?

Nega muhim?

Xarajatlarni nazorat qilish

Daromad oshishi bilan sarf-xarajatlar ham nazoratsiz o'sib ketmasligi uchun

Daromadning bir qismini saqlash

Daromad pasaygan davrlarda moliyaviy barqarorlik uchun

Barqaror aktivlar yaratish

Faqat bitta manbaga bog'lanib qolmaslik uchun

Riskni baholash

Katta pul bilan qilingan har bir qaror qimmatga tushishi mumkin

Daromadni doimiy deb hisoblamaslik

Bugungi omad ertaga ham davom etishi kafolatlanmagani uchun

5. Eng katta saboq: omadga ham tayyorgarlik kerak

Ko'pchilik insonlar muvaffaqiyatga tayyorlanadi: bilim oladi, ishlaydi, yangi ko'nikmalarni o'rganadi.

Ammo kam odamlar muvaffaqiyat kelganidan keyin nima qilishga tayyorlanadi.

Daromad birdaniga oshsa, yangi savollar paydo bo'ladi:

  1. Bu pul qancha vaqt davomida keladi?

  2. Agar daromad ertaga kamaysa, hayot tarzim qanday bo'ladi?

  3. Topayotgan pulning qanchasi zaxiraga ketyapti?

  4. Qanchasi kelajak uchun ishlaydigan aktivlarga aylanyapti?

  5. Men omaddan foydalanyapmanmi yoki omad meni boshqarayaptimi?

Aynan shu savollarga o'z vaqtida javob topish moliyaviy muvaffaqiyatning keyingi bosqichini belgilaydi.

Omad pul olib keladi, tayyorgarlik esa uni saqlab qoladi

Amiran Sardarov haqidagi voqea bir narsani yaqqol ko'rsatadi: katta pul topish va uni uzoq vaqt saqlab qolish — ikki xil vazifa.

Birinchi vazifada omad, g'oya yoki to'g'ri vaqt hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. Ikkinchisida esa intizom, hisob-kitob va uzoq muddatli reja muhimroq bo'ladi.

Omad sizga katta imkoniyat eshigini ochishi mumkin. Ammo undan keyingi natija — bu imkoniyatga qanchalik tayyor ekaningizga bog'liq.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marek Yakubyakdan keskin bayonot: Kiyevga berilgan pullar siri ochildimi?Marek Yakubyakdan keskin bayonot: Kiyevga berilgan pullar siri ochildimi?Bugun, 07:20Urushdan kimlar boyimoqda? YEI yordamlari qanday qilib «pul yuvish»ga aylandi?Urushdan kimlar boyimoqda? YEI yordamlari qanday qilib «pul yuvish»ga aylandi?Bugun, 06:51Bolani urg‘ochi emas, erkak dengiz oti tug‘adi: tabiatning hayratlanarli siriBolani urg‘ochi emas, erkak dengiz oti tug‘adi: tabiatning hayratlanarli siriBugun, 01:34Nepal va Tibetda kuchli sel yuzlab sayyohlarni bedarak qildiNepal va Tibetda kuchli sel yuzlab sayyohlarni bedarak qildiBugun, 00:41Sun’iy intellekt soxta shaxslar yaratib, odamlarni aldamoqchi bo‘ldiSun’iy intellekt soxta shaxslar yaratib, odamlarni aldamoqchi bo‘ldiKecha, 23:5615 kun faqat suv ichgan ayol 20 kg ozdi, ammo og‘ir kasallikka chalindi15 kun faqat suv ichgan ayol 20 kg ozdi, ammo og‘ir kasallikka chalindiKecha, 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi