Kilian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi: «Kim norozi edi?»

·32·Sport
Kilian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi: «Kim norozi edi?»

Kilian Mbappe yana bir bor hamma e'tiborini o'ziga qaratdi. Fransiyalik yulduz «Real Sosyedad»ga qarshi uchrashuvda xet-trik qayd etib, so'nggi vaqtlarda uni tanqid qilganlarga ijtimoiy tarmoqlar orqali qisqa, ammo keskin javob berdi.

«Kim norozi edi? Bu — xet-trik», — deb yozdi Mbappe o'z sahifasida.

Bu gap oddiy post emas edi. Unda so'nggi vaqtlarda Mbappening o'yinidan norozi bo'lganlar uchun aniq ishora bor edi.

Bir o'yin — uch gol va bitta javob

Ispaniya chempionati doirasida «Real» o'z maydonida «Real Sosyedad»ni qabul qildi. Joze Mourinyu boshqaruvidagi madridliklar raqibini 4:1 hisobida mag'lub etdi.

Uchrashuvning bosh qahramoni esa Kilian Mbappe bo'ldi. Fransiyalik hujumchi «Real»ning to'rt golidan uchtasini o'z hisobiga yozib, xet-trik muallifiga aylandi.

«Kim norozi edi? Bu — xet-trik».

Mbappening ana shu bir og'iz gapi o'yindan keyingi eng ko'p muhokama qilingan mavzulardan biriga aylandi.

«Real»ning g'alabasida Mbappening o'rni qanday bo'ldi?

Ko'rsatkich

Natija

Uchrashuv

«Real» — «Real Sosyedad»

Hisob

4:1

Mbappe gollari

3 ta

Natija

«Real»ning yirik g'alabasi

Madridliklar uchun bu g'alaba nafaqat uch ochko, balki jamoa hujumidagi asosiy yulduzning kayfiyati va formasi haqida ham muhim signal bo'ldi.

Mbappe esa maydondagi javobini ijtimoiy tarmoqlarda ham davom ettirdi.

O'tgan mavsumdagi raqamlar ham yomon emasdi

Qizig'i shundaki, Kilian Mbappeni tanqid qilishga sabab bo'lgan bahslar uning shaxsiy statistikasi bilan emas, balki jamoaviy natijalar bilan ham bog'liq edi.

Fransiyalik hujumchi o'tgan mavsumda Ispaniya chempionatida «Real» safida:

  • 31 ta o'yin o'tkazdi;

  • 25 ta gol urdi;

  • 5 ta golli uzatma amalga oshirdi.

Ya'ni, Mbappening individual ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan. Ammo mavsum yakunida «qirollik klubi» biror sovrinni qo'lga kirita olmagani tanqidlarni yanada kuchaytirgan edi.

Asosiy savol: Mbappe haqiqatan ham tanqidlarga javob berdimi?

«Real Sosyedad»ga qarshi uchrashuvdan keyin bu savolga javob ancha ravshan ko'rinadi.

Mbappe gap bilan emas, avvalo maydonda javob qaytardi.

Uchta gol. Yirik g'alaba. Va o'yindan keyin tanqidchilarga qaratilgan bir og'iz gap.

«Kim norozi edi? Bu — xet-trik».

Fransiyalik yulduz shu tariqa yangi mavsumdagi eng muhim signallaridan birini berdi: Mbappe haqida bahs qilish mumkin, uni tanqid qilish mumkin, ammo u o'z javobini berish uchun maydonni tanlaydi.

Endi esa «Real» muxlislarini yana bir savol qiziqtirmoqda: Mbappening «Real Sosyedad» darvozasiga urgan uch goli yangi golli seriyaning boshlanishimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Oltin to'p» sohibi Parijda qoladimi? PSJ Dembele bilan shov-shuvli bitim tayyorlamoqda!«Oltin to'p» sohibi Parijda qoladimi? PSJ Dembele bilan shov-shuvli bitim tayyorlamoqda!Bugun, 11:45«Havaskor boks yulduzi AQSHda»: Britaniya nashri o‘zbek bokschisining yangi rejalarini ochiqladi«Havaskor boks yulduzi AQSHda»: Britaniya nashri o‘zbek bokschisining yangi rejalarini ochiqladiBugun, 11:40Tayson Fyuri Klichkoni mag‘lub etgach, chuqur depressiyaga tushgani sirini ochdi!Tayson Fyuri Klichkoni mag‘lub etgach, chuqur depressiyaga tushgani sirini ochdi!Bugun, 11:34Argentina O‘zbekistonga qarshi o‘ynaydimi? Messi masalasi ochiq...Argentina O‘zbekistonga qarshi o‘ynaydimi? Messi masalasi ochiq...Bugun, 11:25YECHLda qur’a kuni: «Real», «Siti», «Barsa» va «Sabah» qaysi savatdan joy oldi?YECHLda qur’a kuni: «Real», «Siti», «Barsa» va «Sabah» qaysi savatdan joy oldi?Bugun, 11:18«Odatda bunday qilmayman...»: Mourino kechagi g‘alabadan so‘ng shov-shuvli gaplarni aytdi!«Odatda bunday qilmayman...»: Mourino kechagi g‘alabadan so‘ng shov-shuvli gaplarni aytdi!Bugun, 11:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)