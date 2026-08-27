Kilian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi: «Kim norozi edi?»
Kilian Mbappe yana bir bor hamma e'tiborini o'ziga qaratdi. Fransiyalik yulduz «Real Sosyedad»ga qarshi uchrashuvda xet-trik qayd etib, so'nggi vaqtlarda uni tanqid qilganlarga ijtimoiy tarmoqlar orqali qisqa, ammo keskin javob berdi.
«Kim norozi edi? Bu — xet-trik», — deb yozdi Mbappe o'z sahifasida.
Bu gap oddiy post emas edi. Unda so'nggi vaqtlarda Mbappening o'yinidan norozi bo'lganlar uchun aniq ishora bor edi.
Bir o'yin — uch gol va bitta javob
Ispaniya chempionati doirasida «Real» o'z maydonida «Real Sosyedad»ni qabul qildi. Joze Mourinyu boshqaruvidagi madridliklar raqibini 4:1 hisobida mag'lub etdi.
Uchrashuvning bosh qahramoni esa Kilian Mbappe bo'ldi. Fransiyalik hujumchi «Real»ning to'rt golidan uchtasini o'z hisobiga yozib, xet-trik muallifiga aylandi.
«Kim norozi edi? Bu — xet-trik».
Mbappening ana shu bir og'iz gapi o'yindan keyingi eng ko'p muhokama qilingan mavzulardan biriga aylandi.
«Real»ning g'alabasida Mbappening o'rni qanday bo'ldi?
Ko'rsatkich
Natija
Uchrashuv
«Real» — «Real Sosyedad»
Hisob
4:1
Mbappe gollari
3 ta
Natija
«Real»ning yirik g'alabasi
Madridliklar uchun bu g'alaba nafaqat uch ochko, balki jamoa hujumidagi asosiy yulduzning kayfiyati va formasi haqida ham muhim signal bo'ldi.
Mbappe esa maydondagi javobini ijtimoiy tarmoqlarda ham davom ettirdi.
O'tgan mavsumdagi raqamlar ham yomon emasdi
Qizig'i shundaki, Kilian Mbappeni tanqid qilishga sabab bo'lgan bahslar uning shaxsiy statistikasi bilan emas, balki jamoaviy natijalar bilan ham bog'liq edi.
Fransiyalik hujumchi o'tgan mavsumda Ispaniya chempionatida «Real» safida:
31 ta o'yin o'tkazdi;
25 ta gol urdi;
5 ta golli uzatma amalga oshirdi.
Ya'ni, Mbappening individual ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan. Ammo mavsum yakunida «qirollik klubi» biror sovrinni qo'lga kirita olmagani tanqidlarni yanada kuchaytirgan edi.
Asosiy savol: Mbappe haqiqatan ham tanqidlarga javob berdimi?
«Real Sosyedad»ga qarshi uchrashuvdan keyin bu savolga javob ancha ravshan ko'rinadi.
Mbappe gap bilan emas, avvalo maydonda javob qaytardi.
Uchta gol. Yirik g'alaba. Va o'yindan keyin tanqidchilarga qaratilgan bir og'iz gap.
«Kim norozi edi? Bu — xet-trik».
Fransiyalik yulduz shu tariqa yangi mavsumdagi eng muhim signallaridan birini berdi: Mbappe haqida bahs qilish mumkin, uni tanqid qilish mumkin, ammo u o'z javobini berish uchun maydonni tanlaydi.
Endi esa «Real» muxlislarini yana bir savol qiziqtirmoqda: Mbappening «Real Sosyedad» darvozasiga urgan uch goli yangi golli seriyaning boshlanishimi?
…