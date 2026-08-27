Rossiyada Toyota bZ3X elektr krossoveri sotuvi boshlandi
Rossiyaning yirik avtodilerlaridan biri boʻlgan «Rolf» kompaniyasi Xitoy bozoriga moʻljallangan Toyota bZ3X elektr krossoverining savdosini yoʻlga qoʻydi. Hozirda ushbu modeldagi avtomashinalar Moskva va Sankt-Peterburg shahridagi avtosalonlarda sotuvda mavjud boʻlib, ularning boshlangʻich narxi 4,69 million rublni tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, koʻrsatilgan narx ichiga ikki yillik rasmiy dilerlik kafolati ham kiritilgan. Mazkur elektromobil Toyota va Xitoyning GAC kompaniyasining qoʻshma korxonasida maxsus ravishda Xitoy bozori uchun ishlab chiqilgan boʻlib, mahalliy taqdimot vaqtida birinchi soatning oʻzida 10 mingdan ziyod buyurtma toʻplagani holda katta qiziqish uygʻotgan edi.
Texnik xususiyatlari va imkoniyatlariHozirgi bosqichda Rossiya bozoriga avtomobilning yurish masofasi boʻyicha oʻrtacha versiyasi olib kelingan. Ushbu modifikatsiya bir quvvatlanishda 520 kilometrgacha boʻlgan masofani bosib oʻtish imkoniyatiga ega.
Elektr krossoveri old privod va quvvati 204 ot kuchiga teng boʻlgan elektr dvigatel bilan jihozlangan. Avtomobilning texnik salohiyati kundalik shahar sharoiti uchun ham, uzun masofali safarlar uchun ham yetarli darajada qulaylik yaratadi.
Boy jihozlanishRossiyaga yetkazib berilayotgan Toyota bZ3X modellari zamonaviy qulayliklar bilan toʻldirilgan. Xaridorlarga taklif etilayotgan uskunalar roʻyxatidan quyidagilar oʻrin olgan:
- Panoramali tom
- Oʻrindiqlarni isitish va ventilyatsiya qilish tizimi
- 11 ta dinamikdan iborat yuqori sifatli Yamaha audio tizimi
…