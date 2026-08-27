Rossiyada Toyota bZ3X elektr krossoveri sotuvi boshlandi

·0·Avto
Rossiyada Toyota bZ3X elektr krossoveri sotuvi boshlandi

Rossiyaning yirik avtodilerlaridan biri boʻlgan «Rolf» kompaniyasi Xitoy bozoriga moʻljallangan Toyota bZ3X elektr krossoverining savdosini yoʻlga qoʻydi. Hozirda ushbu modeldagi avtomashinalar Moskva va Sankt-Peterburg shahridagi avtosalonlarda sotuvda mavjud boʻlib, ularning boshlangʻich narxi 4,69 million rublni tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, koʻrsatilgan narx ichiga ikki yillik rasmiy dilerlik kafolati ham kiritilgan. Mazkur elektromobil Toyota va Xitoyning GAC kompaniyasining qoʻshma korxonasida maxsus ravishda Xitoy bozori uchun ishlab chiqilgan boʻlib, mahalliy taqdimot vaqtida birinchi soatning oʻzida 10 mingdan ziyod buyurtma toʻplagani holda katta qiziqish uygʻotgan edi.

Texnik xususiyatlari va imkoniyatlari

Hozirgi bosqichda Rossiya bozoriga avtomobilning yurish masofasi boʻyicha oʻrtacha versiyasi olib kelingan. Ushbu modifikatsiya bir quvvatlanishda 520 kilometrgacha boʻlgan masofani bosib oʻtish imkoniyatiga ega.

Elektr krossoveri old privod va quvvati 204 ot kuchiga teng boʻlgan elektr dvigatel bilan jihozlangan. Avtomobilning texnik salohiyati kundalik shahar sharoiti uchun ham, uzun masofali safarlar uchun ham yetarli darajada qulaylik yaratadi.

Boy jihozlanish

Rossiyaga yetkazib berilayotgan Toyota bZ3X modellari zamonaviy qulayliklar bilan toʻldirilgan. Xaridorlarga taklif etilayotgan uskunalar roʻyxatidan quyidagilar oʻrin olgan:

  • Panoramali tom
  • Oʻrindiqlarni isitish va ventilyatsiya qilish tizimi
  • 11 ta dinamikdan iborat yuqori sifatli Yamaha audio tizimi
«Rolf» kompaniyasi vakillarining maʼlum qilishicha, mazkur model qatorini kelgusida kengaytirish masalasi toʻgʻridan-toʻgʻri xaridorlar talabiga bogʻliq boʻladi. Agar dastlabki yetkazib berish bosqichida ijobiy dinamika kuzatilsa, diler kelgusida ushbu elektromobilning boshqa versiyalarini ham olib kelishni rejalashtirmoqda.

ToyotaElektr krossoverRossiyaAvtomobil bozoriGAC Toyota
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hyundai va Genesis Yevropa bozorida 41 ta yangi avtomobilni taqdim etadiHyundai va Genesis Yevropa bozorida 41 ta yangi avtomobilni taqdim etadiKecha, 16:53Yangwang U7 elektroboli sinovda batareya chidamliligini namoyish etdiYangwang U7 elektroboli sinovda batareya chidamliligini namoyish etdiKecha, 12:26BMW iX3'ning Xitoy uchun maxsus versiyasi namoyish etildi (foto)BMW iX3'ning Xitoy uchun maxsus versiyasi namoyish etildi (foto)21.08, 18:30General Motors Buyuk Britaniyada Cadillac brendini qayta tiklash rejalarini qayta koʻrib chiqmoqdaGeneral Motors Buyuk Britaniyada Cadillac brendini qayta tiklash rejalarini qayta koʻrib chiqmoqda21.08, 17:24Avtomobil zavodlari gumanoid robotlar bilan yangilanmoqdaAvtomobil zavodlari gumanoid robotlar bilan yangilanmoqda21.08, 15:23Shelby Cobra Daytona Amerika avtomobillari rekordini yangiladiShelby Cobra Daytona Amerika avtomobillari rekordini yangiladi21.08, 15:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi