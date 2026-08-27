«Havaskor boks yulduzi AQSHda»: Britaniya nashri o‘zbek bokschisining yangi rejalarini ochiqladi
O‘zbek boksining yorqin yulduzlaridan biri, World Boxing yo‘nalishi bo‘yicha amaldagi jahon chempioni Javohir Ummataliyev okeanortiga yo‘l olib, AQSHda mashg‘ulotlarni boshladi. Bu haqda Britaniyaning nufuzli Boxing Media nashri xabar tarqatdi.
Nashrning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida e’lon qilingan maxsus videolavhada 21 yoshli o‘zbek charm qo‘lqop ustasi Amerikaning zamonaviy boks zallaridan birida yuqori shiddat bilan jismoniy va taktik mashg‘ulotlarni o‘tayotgani, navbatdagi muhim janglarga jiddiy hozirlik ko‘rayotgani aks etgan.
«Havaskor boks yulduzi AQSHda»: Xalqaro e’tirof va sovrinlar
Javohir Ummataliyev havaskor ringda erishgan g‘alabalari bilan allaqachon dunyo boks jamoatchiligi diqqatini tortgan:
Jahon chempionligi va Jahon kubogi: Iqtidorli bokschi 2025 yilda World Boxing jahon chempionatida oltin medalni qo‘lga kiritdi, shuningdek, Xitoyda o‘tkazilgan nufuzli Jahon kubogi musobaqasida bosh sovringa ega chiqdi;
Murosasiz final: Xitoydagi kubok bahslarining finalida Ummataliyev qozog‘istonlik Sabirjan Akqaliqov ustidan qiyin va keskin kechgan bahsda hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozongan edi.
Professional ringdagi yurish va Frenk Uorren bilan bitim
Yosh bokschi professional sport sahnasida ham o‘zining yuksak salohiyatini namoyish etishga ulgurdi:
Ikki jang — ikki muvaffaqiyat: 2025 yil 28 noyabrda Rossiyaning Chelyabinsk shahrida ozarbayjonlik Rohim Aliyevni mag‘lub etgan bo‘lsa, 9 may kuni Angliyaning Manchester shahridagi mashhur «Co-Op Live Arena» majmuasida polshalik Damian Drabikni muddatidan oldin nokautga uchratdi;
Queensberry loyihasi: Ushbu yutuqlar ortidan o‘zbek bokschisi Buyuk Britaniyaning dunyoga mashhur promouterlik kompaniyasi — Queensberry Promotions hamda uning asoschisi, taniqli promouter Frenk Uorren bilan rasmiy shartnoma imzoladi.
Toshkentdan Amerika zallari sari: Katta maqsadlar
Okeanortiga yo‘l olishdan avval Javohir Ummataliyev poytaxt Toshkentda O‘zbekiston milliy terma jamoasi safida taniqli mutaxassis Akmal Hasanov rahbarligida puxta tayyorgarlik jarayonini olib borgan edi.
Endilikda Amerikaning yetakchi sparring-sheriklari va murabbiylari bilan ishlash Ummataliyev uchun professional boks cho‘qqilarini egallashda muhim tramplin bo‘lishi kutilmoqda.
…