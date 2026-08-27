«Havaskor boks yulduzi AQSHda»: Britaniya nashri o‘zbek bokschisining yangi rejalarini ochiqladi

·48·Sport
«Havaskor boks yulduzi AQSHda»: Britaniya nashri o‘zbek bokschisining yangi rejalarini ochiqladi

O‘zbek boksining yorqin yulduzlaridan biri, World Boxing yo‘nalishi bo‘yicha amaldagi jahon chempioni Javohir Ummataliyev okeanortiga yo‘l olib, AQSHda mashg‘ulotlarni boshladi. Bu haqda Britaniyaning nufuzli Boxing Media nashri xabar tarqatdi.

Nashrning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida e’lon qilingan maxsus videolavhada 21 yoshli o‘zbek charm qo‘lqop ustasi Amerikaning zamonaviy boks zallaridan birida yuqori shiddat bilan jismoniy va taktik mashg‘ulotlarni o‘tayotgani, navbatdagi muhim janglarga jiddiy hozirlik ko‘rayotgani aks etgan.

«Havaskor boks yulduzi AQSHda»: Xalqaro e’tirof va sovrinlar

Javohir Ummataliyev havaskor ringda erishgan g‘alabalari bilan allaqachon dunyo boks jamoatchiligi diqqatini tortgan:

  • Jahon chempionligi va Jahon kubogi: Iqtidorli bokschi 2025 yilda World Boxing jahon chempionatida oltin medalni qo‘lga kiritdi, shuningdek, Xitoyda o‘tkazilgan nufuzli Jahon kubogi musobaqasida bosh sovringa ega chiqdi;

  • Murosasiz final: Xitoydagi kubok bahslarining finalida Ummataliyev qozog‘istonlik Sabirjan Akqaliqov ustidan qiyin va keskin kechgan bahsda hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozongan edi.

Professional ringdagi yurish va Frenk Uorren bilan bitim

Yosh bokschi professional sport sahnasida ham o‘zining yuksak salohiyatini namoyish etishga ulgurdi:

  • Ikki jang — ikki muvaffaqiyat: 2025 yil 28 noyabrda Rossiyaning Chelyabinsk shahrida ozarbayjonlik Rohim Aliyevni mag‘lub etgan bo‘lsa, 9 may kuni Angliyaning Manchester shahridagi mashhur «Co-Op Live Arena» majmuasida polshalik Damian Drabikni muddatidan oldin nokautga uchratdi;

  • Queensberry loyihasi: Ushbu yutuqlar ortidan o‘zbek bokschisi Buyuk Britaniyaning dunyoga mashhur promouterlik kompaniyasi — Queensberry Promotions hamda uning asoschisi, taniqli promouter Frenk Uorren bilan rasmiy shartnoma imzoladi.

Toshkentdan Amerika zallari sari: Katta maqsadlar

Okeanortiga yo‘l olishdan avval Javohir Ummataliyev poytaxt Toshkentda O‘zbekiston milliy terma jamoasi safida taniqli mutaxassis Akmal Hasanov rahbarligida puxta tayyorgarlik jarayonini olib borgan edi.

Endilikda Amerikaning yetakchi sparring-sheriklari va murabbiylari bilan ishlash Ummataliyev uchun professional boks cho‘qqilarini egallashda muhim tramplin bo‘lishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi: «Kim norozi edi?»Kilian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi: «Kim norozi edi?»Bugun, 12:02«Oltin to'p» sohibi Parijda qoladimi? PSJ Dembele bilan shov-shuvli bitim tayyorlamoqda!«Oltin to'p» sohibi Parijda qoladimi? PSJ Dembele bilan shov-shuvli bitim tayyorlamoqda!Bugun, 11:45Tayson Fyuri Klichkoni mag‘lub etgach, chuqur depressiyaga tushgani sirini ochdi!Tayson Fyuri Klichkoni mag‘lub etgach, chuqur depressiyaga tushgani sirini ochdi!Bugun, 11:34Argentina O‘zbekistonga qarshi o‘ynaydimi? Messi masalasi ochiq...Argentina O‘zbekistonga qarshi o‘ynaydimi? Messi masalasi ochiq...Bugun, 11:25YECHLda qur’a kuni: «Real», «Siti», «Barsa» va «Sabah» qaysi savatdan joy oldi?YECHLda qur’a kuni: «Real», «Siti», «Barsa» va «Sabah» qaysi savatdan joy oldi?Bugun, 11:18«Odatda bunday qilmayman...»: Mourino kechagi g‘alabadan so‘ng shov-shuvli gaplarni aytdi!«Odatda bunday qilmayman...»: Mourino kechagi g‘alabadan so‘ng shov-shuvli gaplarni aytdi!Bugun, 11:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)