«Odatda bunday qilmayman...»: Mourino kechagi g‘alabadan so‘ng shov-shuvli gaplarni aytdi!

·54·Sport
«Odatda bunday qilmayman...»: Mourino kechagi g‘alabadan so‘ng shov-shuvli gaplarni aytdi!

Ispaniya La Ligasining navbatdagi uchrashuvida Madridning «Real» klubi «Santyago Bernabeu»da «Real Sosedad» jamoasini qabul qilib, raqibini 4:1 hisobida yirik va ishonchli tarzda mag‘lub etdi.

Bahs yakunlangach, madridliklar ustozi Joze Mourino matbuot anjumanida ishtirok etib, birinchi bo‘limdagi qiyinchiliklar, pressing tizimidagi kamchiliklar va het-trik qayd etgan Kilian Mbappening aqlbovar qilmas o‘yini haqida to‘xtalib o‘tdi.

«20-daqiqadayoq tanaffus qilishni istardik»

Mourino «Real Sosedad» ko‘rsatgan qarshilik va jamoasining birinchi bo‘limdagi kamchiliklarini ochiq tan oldi:

«„Real Sosedad“ — juda yaxshi va tartibli jamoa, ular bizga yetarlicha muammo tug‘dirdi. Bunday og‘ir o‘yinlarda 20 yoki 25-daqiqalardayoq tanaffus qilib, suv ichish bahonasida futbolchilar bilan gaplashib olish imkoniyati bo‘lishini istardik.

Biz gol o‘tkazib yuborilgan vaziyatda kutilmaganda himoyada ochilib qoldik. Raqib katta xavf tug‘dirmayotgandek tuyulgandi, ammo ularni pressing qilish biz uchun ancha qiyin kechdi», — dedi portugaliyalik mutaxassis.

«Ko‘r-ko‘rona pressing qilmadik»: Ikkinchi bo‘limdagi burilish

Murabbiy kiyinish xonasidagi taktik o‘zgarishlar va xotirjamlik g‘alabaning asosiy omili bo‘lganini ta’kidladi:

  • Taktik tuzatishlar: Ikkinchi bo‘limda murabbiylar shtabi zarur o‘zgarishlarni amalga oshirdi va shoshma-shosharlikka yo‘l qo‘ymadi;

  • Xotirjam harakat: «Aniq yo‘nalishsiz ko‘r-ko‘rona pressing qilish vaziyatni yanada og‘irlashtirgan bo‘lardi. Shu bois xotirjamlikni saqlash juda muhim edi. Biz diqqatni jamladik va ikkinchi 45 daqiqalikni juda, juda yuqori saviyada o‘tkazdik».

Mbappe va madridlik yulduzlar e’tirofi

Joze Mourino odatda futbolchilarni yakka tartibda maqtamasligini, biroq Mbappening o‘yini har qanday qoidadan istisno ekanini bildirdi:

«Men qilishni sira yoqtirmaydigan, ammo ba’zan majbur bo‘ladigan bir odatim bor — alohida futbolchilar haqida gapirishni xushlamayman. Ammo bugun Kilian Mbappe qilgan ish... Bu shunchaki aqlbovar qilmas darajada edi!

Tarkibimizda juda yuqori saviyadagi charm to‘p ustalari borligini inkor eta olmaymiz. Ular astoydil mehnat qilishdi, maydonda bir-birlarini ajoyib tarzda qo‘llab-quvvatlashdi. Birinchi bo‘limdagi ayrim xatolarga qaramay, muxlislarimiz ham yigitlarning cheksiz mehnatini munosib baholashmoqda».

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi: «Kim norozi edi?»Kilian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi: «Kim norozi edi?»Bugun, 12:02«Oltin to'p» sohibi Parijda qoladimi? PSJ Dembele bilan shov-shuvli bitim tayyorlamoqda!«Oltin to'p» sohibi Parijda qoladimi? PSJ Dembele bilan shov-shuvli bitim tayyorlamoqda!Bugun, 11:45«Havaskor boks yulduzi AQSHda»: Britaniya nashri o‘zbek bokschisining yangi rejalarini ochiqladi«Havaskor boks yulduzi AQSHda»: Britaniya nashri o‘zbek bokschisining yangi rejalarini ochiqladiBugun, 11:40Tayson Fyuri Klichkoni mag‘lub etgach, chuqur depressiyaga tushgani sirini ochdi!Tayson Fyuri Klichkoni mag‘lub etgach, chuqur depressiyaga tushgani sirini ochdi!Bugun, 11:34Argentina O‘zbekistonga qarshi o‘ynaydimi? Messi masalasi ochiq...Argentina O‘zbekistonga qarshi o‘ynaydimi? Messi masalasi ochiq...Bugun, 11:25YECHLda qur’a kuni: «Real», «Siti», «Barsa» va «Sabah» qaysi savatdan joy oldi?YECHLda qur’a kuni: «Real», «Siti», «Barsa» va «Sabah» qaysi savatdan joy oldi?Bugun, 11:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)