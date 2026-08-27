«Odatda bunday qilmayman...»: Mourino kechagi g‘alabadan so‘ng shov-shuvli gaplarni aytdi!
Ispaniya La Ligasining navbatdagi uchrashuvida Madridning «Real» klubi «Santyago Bernabeu»da «Real Sosedad» jamoasini qabul qilib, raqibini 4:1 hisobida yirik va ishonchli tarzda mag‘lub etdi.
Bahs yakunlangach, madridliklar ustozi Joze Mourino matbuot anjumanida ishtirok etib, birinchi bo‘limdagi qiyinchiliklar, pressing tizimidagi kamchiliklar va het-trik qayd etgan Kilian Mbappening aqlbovar qilmas o‘yini haqida to‘xtalib o‘tdi.
«20-daqiqadayoq tanaffus qilishni istardik»
Mourino «Real Sosedad» ko‘rsatgan qarshilik va jamoasining birinchi bo‘limdagi kamchiliklarini ochiq tan oldi:
«„Real Sosedad“ — juda yaxshi va tartibli jamoa, ular bizga yetarlicha muammo tug‘dirdi. Bunday og‘ir o‘yinlarda 20 yoki 25-daqiqalardayoq tanaffus qilib, suv ichish bahonasida futbolchilar bilan gaplashib olish imkoniyati bo‘lishini istardik.
Biz gol o‘tkazib yuborilgan vaziyatda kutilmaganda himoyada ochilib qoldik. Raqib katta xavf tug‘dirmayotgandek tuyulgandi, ammo ularni pressing qilish biz uchun ancha qiyin kechdi», — dedi portugaliyalik mutaxassis.
«Ko‘r-ko‘rona pressing qilmadik»: Ikkinchi bo‘limdagi burilish
Murabbiy kiyinish xonasidagi taktik o‘zgarishlar va xotirjamlik g‘alabaning asosiy omili bo‘lganini ta’kidladi:
Taktik tuzatishlar: Ikkinchi bo‘limda murabbiylar shtabi zarur o‘zgarishlarni amalga oshirdi va shoshma-shosharlikka yo‘l qo‘ymadi;
Xotirjam harakat: «Aniq yo‘nalishsiz ko‘r-ko‘rona pressing qilish vaziyatni yanada og‘irlashtirgan bo‘lardi. Shu bois xotirjamlikni saqlash juda muhim edi. Biz diqqatni jamladik va ikkinchi 45 daqiqalikni juda, juda yuqori saviyada o‘tkazdik».
Mbappe va madridlik yulduzlar e’tirofi
Joze Mourino odatda futbolchilarni yakka tartibda maqtamasligini, biroq Mbappening o‘yini har qanday qoidadan istisno ekanini bildirdi:
«Men qilishni sira yoqtirmaydigan, ammo ba’zan majbur bo‘ladigan bir odatim bor — alohida futbolchilar haqida gapirishni xushlamayman. Ammo bugun Kilian Mbappe qilgan ish... Bu shunchaki aqlbovar qilmas darajada edi!
Tarkibimizda juda yuqori saviyadagi charm to‘p ustalari borligini inkor eta olmaymiz. Ular astoydil mehnat qilishdi, maydonda bir-birlarini ajoyib tarzda qo‘llab-quvvatlashdi. Birinchi bo‘limdagi ayrim xatolarga qaramay, muxlislarimiz ham yigitlarning cheksiz mehnatini munosib baholashmoqda».
…