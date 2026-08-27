«Oltin to'p» sohibi Parijda qoladimi? PSJ Dembele bilan shov-shuvli bitim tayyorlamoqda!

·24·Sport
«Oltin to'p» sohibi Parijda qoladimi? PSJ Dembele bilan shov-shuvli bitim tayyorlamoqda!

«Pari Sen-Jermen» rahbariyati jamoaning asosiy yulduzi va hujum chizig'i yetakchisi Usmon Dembeleni Parij klubida uzoq muddatga saqlab qolish bo'yicha faol muzokaralarni davom ettirmoqda. Bu haqda Fransiyaning mashhur insayderi Fabris Hokins xabar tarqatdi.

Manbaga ko'ra, Parij grandi rahbariyati va 29 yoshli fransiyalik vinger o'rtasidagi rasmiy muloqotlar bir necha oydan buyon davom etmoqda va tez orada yakuniy to'xtamga kelinishi kutilmoqda.

2029 yoki 2030 yilgacha yangi bitim: PSJ rahbariyatining rejasi

Shartnomani yangilash jarayoni bir qator muhim tafsilotlarni o'z ichiga oladi:

  • Amaldagi bitim va yangi taklif: Dembelening PSJ bilan amaldagi kelishuvi 2028 yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Biroq klub mutasaddilari hujumchini 2029 yoki 2030 yilning yozigacha jamoada olib qoluvchi yangi uzoq muddatli shartnoma taklif qilmoqda;

  • Parijdagi optimizm: Muzokaralar ancha vaqtdan beri cho'zilayotganiga qaramay, PSJ ofisida tomonlar tez orada rasmiy kelishuvga erishishiga ishonch juda yuqori baholanmoqda.

138 o'yinda 104 ochko va 2025 yilgi «Oltin to'p»

Usmon Dembele 2023 yilning yozida «Barselona» safidan Parijga ko'chib o'tganidan buyon o'z faoliyatidagi eng yuksak cho'qqini zabt etdi:

  • Dahshatli statistika: Vinger PSJ libosida jami 138 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 61 ta gol kiritdi va jamoadoshlariga 43 ta golli uzatma yetkazib berdi;

  • Jahon e'tirofi: Futbolchining karyerasidagi eng porloq voqelik 2025 yilda sodir bo'ldi — Dembele aynan Parij klubidagi ko'rsatgan fantastik o'yini evaziga dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb topilib, «Oltin to'p» (Ballon d'Or) sohibiga aylandi.

PSJ xo'jayinlari jahon futbolining bosh yulduzini jamoaning uzoq muddatli loyihasidagi asosiy yetakchi sifatida ko'rishda davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi: «Kim norozi edi?»Kilian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi: «Kim norozi edi?»Bugun, 12:02«Havaskor boks yulduzi AQSHda»: Britaniya nashri o‘zbek bokschisining yangi rejalarini ochiqladi«Havaskor boks yulduzi AQSHda»: Britaniya nashri o‘zbek bokschisining yangi rejalarini ochiqladiBugun, 11:40Tayson Fyuri Klichkoni mag‘lub etgach, chuqur depressiyaga tushgani sirini ochdi!Tayson Fyuri Klichkoni mag‘lub etgach, chuqur depressiyaga tushgani sirini ochdi!Bugun, 11:34Argentina O‘zbekistonga qarshi o‘ynaydimi? Messi masalasi ochiq...Argentina O‘zbekistonga qarshi o‘ynaydimi? Messi masalasi ochiq...Bugun, 11:25YECHLda qur’a kuni: «Real», «Siti», «Barsa» va «Sabah» qaysi savatdan joy oldi?YECHLda qur’a kuni: «Real», «Siti», «Barsa» va «Sabah» qaysi savatdan joy oldi?Bugun, 11:18«Odatda bunday qilmayman...»: Mourino kechagi g‘alabadan so‘ng shov-shuvli gaplarni aytdi!«Odatda bunday qilmayman...»: Mourino kechagi g‘alabadan so‘ng shov-shuvli gaplarni aytdi!Bugun, 11:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)