«Oltin to'p» sohibi Parijda qoladimi? PSJ Dembele bilan shov-shuvli bitim tayyorlamoqda!
«Pari Sen-Jermen» rahbariyati jamoaning asosiy yulduzi va hujum chizig'i yetakchisi Usmon Dembeleni Parij klubida uzoq muddatga saqlab qolish bo'yicha faol muzokaralarni davom ettirmoqda. Bu haqda Fransiyaning mashhur insayderi Fabris Hokins xabar tarqatdi.
Manbaga ko'ra, Parij grandi rahbariyati va 29 yoshli fransiyalik vinger o'rtasidagi rasmiy muloqotlar bir necha oydan buyon davom etmoqda va tez orada yakuniy to'xtamga kelinishi kutilmoqda.
2029 yoki 2030 yilgacha yangi bitim: PSJ rahbariyatining rejasi
Shartnomani yangilash jarayoni bir qator muhim tafsilotlarni o'z ichiga oladi:
Amaldagi bitim va yangi taklif: Dembelening PSJ bilan amaldagi kelishuvi 2028 yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Biroq klub mutasaddilari hujumchini 2029 yoki 2030 yilning yozigacha jamoada olib qoluvchi yangi uzoq muddatli shartnoma taklif qilmoqda;
Parijdagi optimizm: Muzokaralar ancha vaqtdan beri cho'zilayotganiga qaramay, PSJ ofisida tomonlar tez orada rasmiy kelishuvga erishishiga ishonch juda yuqori baholanmoqda.
138 o'yinda 104 ochko va 2025 yilgi «Oltin to'p»
Usmon Dembele 2023 yilning yozida «Barselona» safidan Parijga ko'chib o'tganidan buyon o'z faoliyatidagi eng yuksak cho'qqini zabt etdi:
Dahshatli statistika: Vinger PSJ libosida jami 138 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 61 ta gol kiritdi va jamoadoshlariga 43 ta golli uzatma yetkazib berdi;
Jahon e'tirofi: Futbolchining karyerasidagi eng porloq voqelik 2025 yilda sodir bo'ldi — Dembele aynan Parij klubidagi ko'rsatgan fantastik o'yini evaziga dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb topilib, «Oltin to'p» (Ballon d'Or) sohibiga aylandi.
PSJ xo'jayinlari jahon futbolining bosh yulduzini jamoaning uzoq muddatli loyihasidagi asosiy yetakchi sifatida ko'rishda davom etmoqda.
…