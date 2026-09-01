«Chelsi»dan katta yurish: Manu Kone uchun «Roma»ga 65 million yevro taklif qilindi
Fransiya milliy terma jamoasi va «Roma» klubining markaziy yarimhimoyachisi Manu Kone tez orada faoliyatini Angliya Premer-ligasida davom ettirishi mumkin. Mashhur insayder Nikolo Skiraning ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgan ma’lumotlariga ko‘ra, Londonning «Chelsi» klubi fransiyalik futbolchini sotib olish bo‘yicha faol muzokaralarga kirishgan.
65 million yevrolik taklif va «Roma»ning qarori
«Aristokratlar» 25 yoshli xavbekning transferini tezlashtirish maqsadida Rim klubiga 65 million yevro miqdoridagi rasmiy taklifni yuborgan. Hozirda ushbu transferning amalga oshishi bo‘yicha yakuniy qarorni futbolchining o‘zi va «Roma» rahbariyati qabul qilishi kutilmoqda. Konening «bo‘rilar» bilan amaldagi shartnomasi 2029 yil iyun oyi oxirigacha mo‘ljallangan.
Manu Kone transferi va ko‘rsatkichlari
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va ma’lumotlar
Futbolchi / Yoshi
Manu Kone (25 yoshda, Fransiya)
Ampluasi
Markaziy / Tayanch yarimhimoyachisi
Qiziqish bildirayotgan klub
«Chelsi» (London, APL)
Amaldagi klubi
«Roma» (Rim, A Seriya)
Taklif etilayotgan summa
65 million yevro
Amaldagi shartnoma muddati
2029 yil iyunigacha
O‘tgan mavsum statistikasi
29 o‘yin, 2 ta gol, 3 ta assist, 2 sariq kartochka
Fransiyalik xavbekning A Seriyadagi ishtiroki
Manu Kone yakunlangan mavsum davomida «Roma» tarkibida Italiya A Seriyasida jami 29 ta uchrashuvda maydonga tushgan. Ushbu bahslarda u o‘z hisobiga 2 ta gol va 3 ta golli uzatmani yozdirib qo‘ygan hamda maydonda 2 marta sariq kartochka bilan jazolangan. Uning maydon markazidagi faolligi va jismoniy salohiyati APL grandlari e’tiborini tortdi.
Sizningcha, Manu Kone «Chelsi»ning yarimhimoya chizig‘ini kuchaytirib, 65 million yevrolik narxni to‘liq oqlay oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol ixlosmandlariga ushbu muhim transfer yangiligini darhol ulashing!
…