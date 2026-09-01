«Chelsi»dan katta yurish: Manu Kone uchun «Roma»ga 65 million yevro taklif qilindi

·41·Sport
«Chelsi»dan katta yurish: Manu Kone uchun «Roma»ga 65 million yevro taklif qilindi

Fransiya milliy terma jamoasi va «Roma» klubining markaziy yarimhimoyachisi Manu Kone tez orada faoliyatini Angliya Premer-ligasida davom ettirishi mumkin. Mashhur insayder Nikolo Skiraning ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgan ma’lumotlariga ko‘ra, Londonning «Chelsi» klubi fransiyalik futbolchini sotib olish bo‘yicha faol muzokaralarga kirishgan.

65 million yevrolik taklif va «Roma»ning qarori

«Aristokratlar» 25 yoshli xavbekning transferini tezlashtirish maqsadida Rim klubiga 65 million yevro miqdoridagi rasmiy taklifni yuborgan. Hozirda ushbu transferning amalga oshishi bo‘yicha yakuniy qarorni futbolchining o‘zi va «Roma» rahbariyati qabul qilishi kutilmoqda. Konening «bo‘rilar» bilan amaldagi shartnomasi 2029 yil iyun oyi oxirigacha mo‘ljallangan.

Manu Kone transferi va ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkichlar

Tafsilotlar va ma’lumotlar

Futbolchi / Yoshi

Manu Kone (25 yoshda, Fransiya)

Ampluasi

Markaziy / Tayanch yarimhimoyachisi

Qiziqish bildirayotgan klub

«Chelsi» (London, APL)

Amaldagi klubi

«Roma» (Rim, A Seriya)

Taklif etilayotgan summa

65 million yevro

Amaldagi shartnoma muddati

2029 yil iyunigacha

O‘tgan mavsum statistikasi

29 o‘yin, 2 ta gol, 3 ta assist, 2 sariq kartochka

Fransiyalik xavbekning A Seriyadagi ishtiroki

Manu Kone yakunlangan mavsum davomida «Roma» tarkibida Italiya A Seriyasida jami 29 ta uchrashuvda maydonga tushgan. Ushbu bahslarda u o‘z hisobiga 2 ta gol va 3 ta golli uzatmani yozdirib qo‘ygan hamda maydonda 2 marta sariq kartochka bilan jazolangan. Uning maydon markazidagi faolligi va jismoniy salohiyati APL grandlari e’tiborini tortdi.

Sizningcha, Manu Kone «Chelsi»ning yarimhimoya chizig‘ini kuchaytirib, 65 million yevrolik narxni to‘liq oqlay oladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol ixlosmandlariga ushbu muhim transfer yangiligini darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo o‘yinlari-2026 sari: O‘zbekiston U-23 terma jamoasi yig‘inni boshladiOsiyo o‘yinlari-2026 sari: O‘zbekiston U-23 terma jamoasi yig‘inni boshladiBugun, 21:19Tarixiy natija: Javohir Sindarov FIDЕ jahon reytingida 4-o‘ringa ko‘tarildiTarixiy natija: Javohir Sindarov FIDЕ jahon reytingida 4-o‘ringa ko‘tarildiBugun, 19:36PSJ tarbiyalanuvchisi APLga yo‘l oldi: Ibrohim Mbaye «Aston Villa» futbolchisiga aylandiPSJ tarbiyalanuvchisi APLga yo‘l oldi: Ibrohim Mbaye «Aston Villa» futbolchisiga aylandiBugun, 18:55Mahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a» bilan 3 yillik shartnoma imzoladiMahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a» bilan 3 yillik shartnoma imzoladiBugun, 18:49Flik Messining buyuk faoliyatiga baho berdi: afsonaga yuksak ehtirom ko‘rsatdiFlik Messining buyuk faoliyatiga baho berdi: afsonaga yuksak ehtirom ko‘rsatdiBugun, 14:39«Real» 230 mln yevro sarflaydi: Yan Diomande transferining barcha moliyaviy sirlari«Real» 230 mln yevro sarflaydi: Yan Diomande transferining barcha moliyaviy sirlariBugun, 14:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)