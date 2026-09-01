Flik Messining buyuk faoliyatiga baho berdi: afsonaga yuksak ehtirom ko‘rsatdi
Kataloniyaning «Barselona» klubi bosh murabbiyi Xans-Diter Flik 39 yoshli jahon chempioni Lionel Messining Argentina milliy terma jamoasidagi 21 yillik porloq faoliyatini yakunlagani borasidagi fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
Germaniyalik mutaxassis «Barsa»ning afsonaviy sardorini futbol tarixidagi eng kuchli o‘yinchi sifatida ta’riflab, uning xalqaro maydondagi yurishi yakunlanganidan afsusda ekanini yashirmadi.
«JCH-2026da uning o‘yinidan zavq oldim»: Flikning samimiy e’tirofi
Xansi Flik argentinalik yulduzning buyuk merosi va so‘nggi mundialdagi ishtiroki haqida to‘xtalib, quyidagi so‘zlarni ta’kidladi:
Mutlaq eng yaxshi: «U dunyodagi eng yaxshi futbolchi. Haqiqatan ham aqlbovar qilmas darajadagi iqtidor egasi»;
JCH-2026dagi fantastik o‘yin: «Men 2026 yilgi Jahon chempionatida uning maydondagi har bir harakatidan juda katta zavq oldim — u nihoyatda yorqin va fantastik o‘yin namoyish etdi»;
Vaqt hukmi va go‘zal karyera: «Bir tomondan uning ketishi men uchun juda g‘amgin, ammo bu hayot va vaqt o‘z hukmini o‘tkazadi. Uning milliy jamoadagi karyerasi hayratlanarli darajada go‘zal bo‘ldi. U eng yaxshisi ekanini butun faoliyati davomida va oxirgi jahon chempionatida ham isbotlab berdi».
2005 yildan boshlangan buyuk davr yakuni
Lionel Messining Argentina milliy jamoasidagi tarixiy yurishi:
21 yillik sadoqat: 2005 yilda milliy terma libosida debyut qilgan Leo qariyb 21 yil davomida jamoaning asosiy yetakchisi va sardori sifatida maydonga tushdi;
Barcha cho‘qqilar zabt etildi: Ushbu davr mobaynida Messi jamoa bilan Jahon chempionligi (2022), ikki bor Amerika kubogi (2021, 2024), Olimpiada oltini (2008) hamda ikki karra Mundial kumush medallarini (2014, 2026) qo‘lga kiritib, Argentina futbolining yangi ramziga aylandi.
…