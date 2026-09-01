Flik Messining buyuk faoliyatiga baho berdi: afsonaga yuksak ehtirom ko‘rsatdi

·3·Sport
Flik Messining buyuk faoliyatiga baho berdi: afsonaga yuksak ehtirom ko‘rsatdi

Kataloniyaning «Barselona» klubi bosh murabbiyi Xans-Diter Flik 39 yoshli jahon chempioni Lionel Messining Argentina milliy terma jamoasidagi 21 yillik porloq faoliyatini yakunlagani borasidagi fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Germaniyalik mutaxassis «Barsa»ning afsonaviy sardorini futbol tarixidagi eng kuchli o‘yinchi sifatida ta’riflab, uning xalqaro maydondagi yurishi yakunlanganidan afsusda ekanini yashirmadi.

«JCH-2026da uning o‘yinidan zavq oldim»: Flikning samimiy e’tirofi

Xansi Flik argentinalik yulduzning buyuk merosi va so‘nggi mundialdagi ishtiroki haqida to‘xtalib, quyidagi so‘zlarni ta’kidladi:

  • Mutlaq eng yaxshi: «U dunyodagi eng yaxshi futbolchi. Haqiqatan ham aqlbovar qilmas darajadagi iqtidor egasi»;

  • JCH-2026dagi fantastik o‘yin: «Men 2026 yilgi Jahon chempionatida uning maydondagi har bir harakatidan juda katta zavq oldim — u nihoyatda yorqin va fantastik o‘yin namoyish etdi»;

  • Vaqt hukmi va go‘zal karyera: «Bir tomondan uning ketishi men uchun juda g‘amgin, ammo bu hayot va vaqt o‘z hukmini o‘tkazadi. Uning milliy jamoadagi karyerasi hayratlanarli darajada go‘zal bo‘ldi. U eng yaxshisi ekanini butun faoliyati davomida va oxirgi jahon chempionatida ham isbotlab berdi».

2005 yildan boshlangan buyuk davr yakuni

Lionel Messining Argentina milliy jamoasidagi tarixiy yurishi:

  • 21 yillik sadoqat: 2005 yilda milliy terma libosida debyut qilgan Leo qariyb 21 yil davomida jamoaning asosiy yetakchisi va sardori sifatida maydonga tushdi;

  • Barcha cho‘qqilar zabt etildi: Ushbu davr mobaynida Messi jamoa bilan Jahon chempionligi (2022), ikki bor Amerika kubogi (2021, 2024), Olimpiada oltini (2008) hamda ikki karra Mundial kumush medallarini (2014, 2026) qo‘lga kiritib, Argentina futbolining yangi ramziga aylandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» 230 mln yevro sarflaydi: Yan Diomande transferining barcha moliyaviy sirlari«Real» 230 mln yevro sarflaydi: Yan Diomande transferining barcha moliyaviy sirlariBugun, 14:34Bahodir Jalolov yangi jahon chempioni Xrgovichga ochiq jang taklif qildiBahodir Jalolov yangi jahon chempioni Xrgovichga ochiq jang taklif qildiBugun, 14:29Luis de la Fuente Rodrini Ispaniya futbolining Messisi deb atadiLuis de la Fuente Rodrini Ispaniya futbolining Messisi deb atadiBugun, 14:11Lamine Yamal Yevropa futbolida yangi rekord oʻrnatdiLamine Yamal Yevropa futbolida yangi rekord oʻrnatdiBugun, 12:51Chelsi va Manchester Siti Enso Fernandes transferi ustida muzokara oʻtkazmoqdaChelsi va Manchester Siti Enso Fernandes transferi ustida muzokara oʻtkazmoqdaBugun, 12:50Tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempioni bo‘ldiTarixiy g‘alaba: O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempioni bo‘ldiBugun, 12:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)