O‘zbekistondagi mehmonxonalar haqida endi onlayn ma’lumot olish mumkin
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida (My.gov.uz) fuqarolar, mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun navbatdagi qulay raqamli imkoniyat — «Mehmonxonalar haqida ma’lumot olish» xizmati ishga tushirildi. Mazkur servis orqali respublikaning istalgan hududidagi joylashtirish vositalari to‘g‘risidagi aniq va rasmiy ma’lumotlarni tezkor ravishda olish imkoniyati yaratildi.
1 daqiqada to‘liq va bepul ma’lumot
Ushbu elektron xizmat to‘liq bepul asosda ko‘rsatiladi va so‘rov yuborilgach, 1 daqiqadan kamroq vaqt ichida quyidagi ma’lumotlarni taqdim etadi:
Aniq manzili: Mehmonxonaning hududi va joylashgan joyi;
Bog‘lanish raqamlari: Bron qilish va aloqa uchun rasmiy telefon raqamlari;
Sig‘imi: Majmuadagi mavjud xonalar va umumiy o‘rin-joylar soni;
Geolokatsiya: Onlayn xaritadagi joylashuvga to‘g‘ridan to‘g‘ri havola (navigatsiya).
My.gov.uz yangi xizmati parametrlari
Ko‘rsatkichlar
Xizmat tafsilotlari
Xizmat nomi
Mehmonxonalar haqida ma’lumot olish
Platforma
My.gov.uz (YAIDXP)
Xizmat raqami (ID)
№1492
Xizmat narxi
Bepul
Ko‘rsatilish vaqti
1 daqiqadan kamroq
Qamrovi
O‘zbekistonning barcha viloyat va shaharlari
Qanday foydalanish mumkin?
Xizmatdan foydalanish uchun My.gov.uz portaliga kirib, qidiruv satriga xizmat nomini yoki №1492 raqamini kiritish kifoya. Tizim avtomatik tarzda kerakli hududdagi ro‘yxatdan o‘tgan mehmonxonalar va xostellar bo‘yicha ishonchli ma’lumotlarni shakllantirib beradi.
Sizningcha, davlat xizmatlari portalida bu kabi turizm va servis yo‘nalishidagi qulayliklarning kengayishi ichki turizmni rivojlantirishga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sayohatni rejalashtirayotgan yaqinlaringizga ushbu foydali yangilikni darhol ulashing!
…