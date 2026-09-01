O‘zbekistondagi mehmonxonalar haqida endi onlayn ma’lumot olish mumkin

·28·O‘zbekiston
O‘zbekistondagi mehmonxonalar haqida endi onlayn ma’lumot olish mumkin

Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida (My.gov.uz) fuqarolar, mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun navbatdagi qulay raqamli imkoniyat — «Mehmonxonalar haqida ma’lumot olish» xizmati ishga tushirildi. Mazkur servis orqali respublikaning istalgan hududidagi joylashtirish vositalari to‘g‘risidagi aniq va rasmiy ma’lumotlarni tezkor ravishda olish imkoniyati yaratildi.

1 daqiqada to‘liq va bepul ma’lumot

Ushbu elektron xizmat to‘liq bepul asosda ko‘rsatiladi va so‘rov yuborilgach, 1 daqiqadan kamroq vaqt ichida quyidagi ma’lumotlarni taqdim etadi:

  • Aniq manzili: Mehmonxonaning hududi va joylashgan joyi;

  • Bog‘lanish raqamlari: Bron qilish va aloqa uchun rasmiy telefon raqamlari;

  • Sig‘imi: Majmuadagi mavjud xonalar va umumiy o‘rin-joylar soni;

  • Geolokatsiya: Onlayn xaritadagi joylashuvga to‘g‘ridan to‘g‘ri havola (navigatsiya).

My.gov.uz yangi xizmati parametrlari

Ko‘rsatkichlar

Xizmat tafsilotlari

Xizmat nomi

Mehmonxonalar haqida ma’lumot olish

Platforma

My.gov.uz (YAIDXP)

Xizmat raqami (ID)

№1492

Xizmat narxi

Bepul

Ko‘rsatilish vaqti

1 daqiqadan kamroq

Qamrovi

O‘zbekistonning barcha viloyat va shaharlari

Qanday foydalanish mumkin?

Xizmatdan foydalanish uchun My.gov.uz portaliga kirib, qidiruv satriga xizmat nomini yoki №1492 raqamini kiritish kifoya. Tizim avtomatik tarzda kerakli hududdagi ro‘yxatdan o‘tgan mehmonxonalar va xostellar bo‘yicha ishonchli ma’lumotlarni shakllantirib beradi.

Sizningcha, davlat xizmatlari portalida bu kabi turizm va servis yo‘nalishidagi qulayliklarning kengayishi ichki turizmni rivojlantirishga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sayohatni rejalashtirayotgan yaqinlaringizga ushbu foydali yangilikni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Zamin» sayti tahririyati barcha yurtdoshlarimizni Mustaqillikning 35 yilligi bilan qutlaydi«Zamin» sayti tahririyati barcha yurtdoshlarimizni Mustaqillikning 35 yilligi bilan qutlaydiBugun, 17:11O‘zbekistonda aholi zichligi 85,8 nafarga yetdiO‘zbekistonda aholi zichligi 85,8 nafarga yetdiBugun, 16:277 sentyabr kuni O‘zbekistonda «qonli Oy» kuzatiladi7 sentyabr kuni O‘zbekistonda «qonli Oy» kuzatiladiBugun, 12:11Tramp, Si Jinping va Putindan muhim tabrik: Dunyo yetakchilari Shavkat Mirziyoyevga nimalar yozdi?Tramp, Si Jinping va Putindan muhim tabrik: Dunyo yetakchilari Shavkat Mirziyoyevga nimalar yozdi?Bugun, 08:10Toshkentda uch tumanda renovatsiya boshlandi: mulkdorlarni nima kutmoqda?Toshkentda uch tumanda renovatsiya boshlandi: mulkdorlarni nima kutmoqda?Bugun, 07:36Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlariTrampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlariKecha, 22:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi