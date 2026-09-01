Mahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a» bilan 3 yillik shartnoma imzoladi

·0·Sport
Mahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a» bilan 3 yillik shartnoma imzoladi

Rossiyaning nufuzli Sport24 nashri xabariga ko‘ra, «Andijon» klubining 23 yoshli chap qanot himoyachisi Mahmud Mahamadjonov Rossiya Premer-ligasi (RPL) ishtirokchisi hisoblangan Maxachqal’aning «Dinamo» klubiga ko‘chib o‘tmoqda. O‘zbekistonlik iqtidorli futbolchi dog‘istonliklar bilan 3 yillik rasmiy bitim imzolagan.

Transfer e’lon qilinishi va rasmiy tafsilotlar

Mazkur transfer 2 sentyabr, chorshanba kuni Rossiya kubogi guruh bosqichi doirasida bo‘lib o‘tadigan «Dinamo Maxachqal’a» — «Zenit» uchrashuvidan so‘ng rasman e’lon qilinishi kutilmoqda. Transfermarkt portali ayni paytda futbolchining bozor qiymatini 400 ming yevroga baholamoqda.

Mahmud Mahamadjonov faoliyati va transfer ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar va muhim faktlar

Futbolchi / Tug‘ilgan sanasi

Mahmud Mahamadjonov (2003 yil 30 iyun, 23 yosh)

Asosiy ampluasi

Chap qanot himoyachisi (o‘ng qanot va yarim himoyada ham o‘ynay oladi)

Yangi jamoasi

«Dinamo Maxachqal’a» (RPL, Rossiya) — 3 yillik shartnoma

Avvalgi klubi

«Andijon» (2026 yilgi mavsumda 22 o‘yin, 3 ta golli uzatma)

Bozor qiymati

400 000 yevro (Transfermarkt)

Terma jamoalardagi ishtiroki

O‘zbekiston U-20 (JCH-2023 ishtirokchisi), U-23 (18 o‘yin, 1 gol)

«Bunyodkor» akademiyasidan RPL sari bosib o‘tilgan yo‘l

Mahmud Mahamadjonov «Bunyodkor» klubi akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. U 2022 yilda asosiy jamoaga qabul qilinib, 2022–2024 yillar oralig‘ida «qaldirg‘ochlar» libosida 38 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushgan va 2 ta gol urgan.

  • «Paxtakor» va xalqaro tajriba: 2024 yil iyulida dastlab ijara, keyinchalik 2025 yil boshida to‘liq shartnoma asosida «Paxtakor» safida o‘ynadi. U Toshkent klubi tarkibida Elit Osiyo Chempionlar Ligasi bahslarida, xususan, «Al-Hilol»ga qarshi o‘yinda ham qatnashdi.

  • Ijara va «Andijon» davri: 2025 yil o‘rtalarida Samarqandning «Dinamo»sida ijarada bo‘lgan himoyachi, 2026 yilning fevralida 170 ming yevro miqdoridagi badal puli evaziga «Andijon»ga ko‘chib o‘tdi va jamoaning asosiy tarkib futbolchilaridan biriga aylandi.

Shuningdek, Mahamadjonov 2023 yilda Argentinada bo‘lib o‘tgan 20 yoshgacha bo‘lgan futbolchilar o‘rtasidagi jahon chempionatida O‘zbekiston U-20 terma jamoasi safida muvaffaqiyatli to‘p surgan va olimpiya (U-23) termasida 18 ta o‘yinda 1 ta gol muallifi bo‘lgan.

Sizningcha, Mahmud Mahamadjonov Rossiya Premer-ligasida o‘z pozitsiyasida asosiy tarkibga kirib, o‘zbek futbolchilarining RPLdagi muvaffaqiyatli an’anasini davom ettira oladimi?

O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli muxlislariga ushbu muhim legioner transferi xabarini darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PSJ tarbiyalanuvchisi APLga yo‘l oldi: Ibrohim Mbaye «Aston Villa» futbolchisiga aylandiPSJ tarbiyalanuvchisi APLga yo‘l oldi: Ibrohim Mbaye «Aston Villa» futbolchisiga aylandiBugun, 18:55Flik Messining buyuk faoliyatiga baho berdi: afsonaga yuksak ehtirom ko‘rsatdiFlik Messining buyuk faoliyatiga baho berdi: afsonaga yuksak ehtirom ko‘rsatdiBugun, 14:39«Real» 230 mln yevro sarflaydi: Yan Diomande transferining barcha moliyaviy sirlari«Real» 230 mln yevro sarflaydi: Yan Diomande transferining barcha moliyaviy sirlariBugun, 14:34Bahodir Jalolov yangi jahon chempioni Xrgovichga ochiq jang taklif qildiBahodir Jalolov yangi jahon chempioni Xrgovichga ochiq jang taklif qildiBugun, 14:29Luis de la Fuente Rodrini Ispaniya futbolining Messisi deb atadiLuis de la Fuente Rodrini Ispaniya futbolining Messisi deb atadiBugun, 14:11Lamine Yamal Yevropa futbolida yangi rekord oʻrnatdiLamine Yamal Yevropa futbolida yangi rekord oʻrnatdiBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)