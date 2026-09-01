Mahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a» bilan 3 yillik shartnoma imzoladi
Rossiyaning nufuzli Sport24 nashri xabariga ko‘ra, «Andijon» klubining 23 yoshli chap qanot himoyachisi Mahmud Mahamadjonov Rossiya Premer-ligasi (RPL) ishtirokchisi hisoblangan Maxachqal’aning «Dinamo» klubiga ko‘chib o‘tmoqda. O‘zbekistonlik iqtidorli futbolchi dog‘istonliklar bilan 3 yillik rasmiy bitim imzolagan.
Transfer e’lon qilinishi va rasmiy tafsilotlar
Mazkur transfer 2 sentyabr, chorshanba kuni Rossiya kubogi guruh bosqichi doirasida bo‘lib o‘tadigan «Dinamo Maxachqal’a» — «Zenit» uchrashuvidan so‘ng rasman e’lon qilinishi kutilmoqda. Transfermarkt portali ayni paytda futbolchining bozor qiymatini 400 ming yevroga baholamoqda.
Mahmud Mahamadjonov faoliyati va transfer ko‘rsatkichlari
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar va muhim faktlar
Futbolchi / Tug‘ilgan sanasi
Mahmud Mahamadjonov (2003 yil 30 iyun, 23 yosh)
Asosiy ampluasi
Chap qanot himoyachisi (o‘ng qanot va yarim himoyada ham o‘ynay oladi)
Yangi jamoasi
«Dinamo Maxachqal’a» (RPL, Rossiya) — 3 yillik shartnoma
Avvalgi klubi
«Andijon» (2026 yilgi mavsumda 22 o‘yin, 3 ta golli uzatma)
Bozor qiymati
400 000 yevro (Transfermarkt)
Terma jamoalardagi ishtiroki
O‘zbekiston U-20 (JCH-2023 ishtirokchisi), U-23 (18 o‘yin, 1 gol)
«Bunyodkor» akademiyasidan RPL sari bosib o‘tilgan yo‘l
Mahmud Mahamadjonov «Bunyodkor» klubi akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. U 2022 yilda asosiy jamoaga qabul qilinib, 2022–2024 yillar oralig‘ida «qaldirg‘ochlar» libosida 38 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushgan va 2 ta gol urgan.
«Paxtakor» va xalqaro tajriba: 2024 yil iyulida dastlab ijara, keyinchalik 2025 yil boshida to‘liq shartnoma asosida «Paxtakor» safida o‘ynadi. U Toshkent klubi tarkibida Elit Osiyo Chempionlar Ligasi bahslarida, xususan, «Al-Hilol»ga qarshi o‘yinda ham qatnashdi.
Ijara va «Andijon» davri: 2025 yil o‘rtalarida Samarqandning «Dinamo»sida ijarada bo‘lgan himoyachi, 2026 yilning fevralida 170 ming yevro miqdoridagi badal puli evaziga «Andijon»ga ko‘chib o‘tdi va jamoaning asosiy tarkib futbolchilaridan biriga aylandi.
Shuningdek, Mahamadjonov 2023 yilda Argentinada bo‘lib o‘tgan 20 yoshgacha bo‘lgan futbolchilar o‘rtasidagi jahon chempionatida O‘zbekiston U-20 terma jamoasi safida muvaffaqiyatli to‘p surgan va olimpiya (U-23) termasida 18 ta o‘yinda 1 ta gol muallifi bo‘lgan.
Sizningcha, Mahmud Mahamadjonov Rossiya Premer-ligasida o‘z pozitsiyasida asosiy tarkibga kirib, o‘zbek futbolchilarining RPLdagi muvaffaqiyatli an’anasini davom ettira oladimi?
O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli muxlislariga ushbu muhim legioner transferi xabarini darhol ulashing!
…