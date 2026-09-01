Haydovchilar diqqatiga: 1 sentyabrdan YHQ buzganlik uchun jarimalar miqdori oshdi

·45·Avto
Haydovchilar diqqatiga: 1 sentyabrdan YHQ buzganlik uchun jarimalar miqdori oshdi

O‘zbekistonda 1 sentyabrdan boshlab bazaviy hisoblash miqdori (BHM) qariyb 7 foizga oshirilib, amaldagi 412 ming so‘mdan 440 ming so‘mgacha ko‘tarildi. Shu munosabat bilan yo‘l harakati qoidalarini (YHQ) buzganlik uchun belgilangan jarimalar qiymati ham to‘g‘ridan to‘g‘ri qayta hisoblab chiqildi.

Eng arzon va eng qimmat jarimalar

Yangi tartibga ko‘ra, eng kam jarima miqdori (masalan, xavfsizlik kamarini taqmaslik yoki aptechka yo‘qligi uchun) 220 ming so‘mni tashkil etmoqda. Eng yuqori jarimalar esa mast holda avtomobil boshqarish hamda ruxsatnomasiz «tonirovka» uchun belgilangan bo‘lib, 11 million so‘mgacha yetdi.

1 sentyabrdan kuchga kirgan yangi jarimalar miqdori

Qoidabuzarlik turi

Yangi miqdor (1 sentyabrdan)

Eski miqdor

Xavfsizlik kamarini taqmasdan harakatlanish

220 000 so‘m

206 000 so‘m

Aptechka, nimcha, o‘t o‘chirgich, avariya belgisi yo‘qligi / texnik ko‘rikdan o‘tmaslik

220 000 so‘m

206 000 so‘m

Yo‘l belgilariga rioya qilmaslik, piyodalar yo‘lagidan yurish

220 000 so‘m

206 000 so‘m

Hujjatlarsiz haydash

440 000 so‘m

412 000 so‘m

Sug‘urta polisisiz haydash

440 000 so‘m

412 000 so‘m

Tezlikni 20 km/soatgacha oshirish

440 000 so‘m

412 000 so‘m

Taqiqlangan joyda to‘xtash (to‘xtab turish)

880 000 so‘m

824 000 so‘m

Qizil chiroqda o‘tish

1 320 000 so‘m

1 236 000 so‘m

Rulda telefondan foydalanish va gaplashish

1 320 000 so‘m

1 236 000 so‘m

Davlat raqami belgisisiz harakatlanish

2 200 000 so‘m

2 060 000 so‘m

Tezlikni 20 dan 40 km/soatgacha oshirish

2 200 000 so‘m

2 060 000 so‘m

Tezlikni 40 km/soatdan ortiq oshirish

3 960 000 so‘m

3 708 000 so‘m

Qarama-qarshi harakatlanish bo‘lagiga chiqish

4 440 000 so‘m

4 412 000 so‘m

Mastlikni aniqlash tibbiy tekshiruvidan bosh tortish

6 600 000 so‘m + 3 yilgacha haydovchilik huquqidan mahrum qilish

6 180 000 so‘m

Mast holatda mashina boshqarish

11 000 000 so‘m + 3 yilgacha haydovchilik huquqidan mahrum qilish

10 300 000 so‘m

Ruxsatnomasiz oynalarni qoraytirish («tonirovka»)

11 000 000 so‘m

10 300 000 so‘m

BHM oshishi nimalarga ta’sir qiladi?

Eslatib o‘tamiz, bazaviy hisoblash miqdorining ko‘tarilishi nafaqat YHQ jarimalariga, balki soliqlar, davlat bojlari, yig‘imlar hamda davlat xizmatlari uchun to‘lovlar narxiga ham to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatadi.

Sizningcha, jarimalar miqdorining oshirilishi haydovchilarning mas’uliyatini oshirishga va yo‘llardagi qoidabuzarliklarni kamaytirishga qanchalik ta’sir qiladi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va haydovchi yaqinlaringizga yangilangan jarimalar ro‘yxatini darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kia oʻzining yangi PV7 elektr furgonini 14 sentyabr kuni taqdim etadiKia oʻzining yangi PV7 elektr furgonini 14 sentyabr kuni taqdim etadiBugun, 17:28Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydiIkkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydiKecha, 14:28Li Auto rahbari yangi Mega miniwénini birinchi iPhone bilan taqqosladiLi Auto rahbari yangi Mega miniwénini birinchi iPhone bilan taqqosladiKecha, 13:29Hyundai oʻzining ilk bруtal рамный внедорожники Boulderʼni fosh qildiHyundai oʻzining ilk bруtal рамный внедорожники Boulderʼni fosh qildiKecha, 02:26Toyota 2028-yilda ommaviy mashinalar uchun yangi avtopilotni taqdim etadiToyota 2028-yilda ommaviy mashinalar uchun yangi avtopilotni taqdim etadi30.08, 20:56Avtomobilni jarima maydonidan chiqarish osonlashdi: yangi tartib (video)Avtomobilni jarima maydonidan chiqarish osonlashdi: yangi tartib (video)30.08, 18:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi