Haydovchilar diqqatiga: 1 sentyabrdan YHQ buzganlik uchun jarimalar miqdori oshdi
O‘zbekistonda 1 sentyabrdan boshlab bazaviy hisoblash miqdori (BHM) qariyb 7 foizga oshirilib, amaldagi 412 ming so‘mdan 440 ming so‘mgacha ko‘tarildi. Shu munosabat bilan yo‘l harakati qoidalarini (YHQ) buzganlik uchun belgilangan jarimalar qiymati ham to‘g‘ridan to‘g‘ri qayta hisoblab chiqildi.
Eng arzon va eng qimmat jarimalar
Yangi tartibga ko‘ra, eng kam jarima miqdori (masalan, xavfsizlik kamarini taqmaslik yoki aptechka yo‘qligi uchun) 220 ming so‘mni tashkil etmoqda. Eng yuqori jarimalar esa mast holda avtomobil boshqarish hamda ruxsatnomasiz «tonirovka» uchun belgilangan bo‘lib, 11 million so‘mgacha yetdi.
1 sentyabrdan kuchga kirgan yangi jarimalar miqdori
Qoidabuzarlik turi
Yangi miqdor (1 sentyabrdan)
Eski miqdor
Xavfsizlik kamarini taqmasdan harakatlanish
220 000 so‘m
206 000 so‘m
Aptechka, nimcha, o‘t o‘chirgich, avariya belgisi yo‘qligi / texnik ko‘rikdan o‘tmaslik
220 000 so‘m
206 000 so‘m
Yo‘l belgilariga rioya qilmaslik, piyodalar yo‘lagidan yurish
220 000 so‘m
206 000 so‘m
Hujjatlarsiz haydash
440 000 so‘m
412 000 so‘m
Sug‘urta polisisiz haydash
440 000 so‘m
412 000 so‘m
Tezlikni 20 km/soatgacha oshirish
440 000 so‘m
412 000 so‘m
Taqiqlangan joyda to‘xtash (to‘xtab turish)
880 000 so‘m
824 000 so‘m
Qizil chiroqda o‘tish
1 320 000 so‘m
1 236 000 so‘m
Rulda telefondan foydalanish va gaplashish
1 320 000 so‘m
1 236 000 so‘m
Davlat raqami belgisisiz harakatlanish
2 200 000 so‘m
2 060 000 so‘m
Tezlikni 20 dan 40 km/soatgacha oshirish
2 200 000 so‘m
2 060 000 so‘m
Tezlikni 40 km/soatdan ortiq oshirish
3 960 000 so‘m
3 708 000 so‘m
Qarama-qarshi harakatlanish bo‘lagiga chiqish
4 440 000 so‘m
4 412 000 so‘m
Mastlikni aniqlash tibbiy tekshiruvidan bosh tortish
6 600 000 so‘m + 3 yilgacha haydovchilik huquqidan mahrum qilish
6 180 000 so‘m
Mast holatda mashina boshqarish
11 000 000 so‘m + 3 yilgacha haydovchilik huquqidan mahrum qilish
10 300 000 so‘m
Ruxsatnomasiz oynalarni qoraytirish («tonirovka»)
11 000 000 so‘m
10 300 000 so‘m
BHM oshishi nimalarga ta’sir qiladi?
Eslatib o‘tamiz, bazaviy hisoblash miqdorining ko‘tarilishi nafaqat YHQ jarimalariga, balki soliqlar, davlat bojlari, yig‘imlar hamda davlat xizmatlari uchun to‘lovlar narxiga ham to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatadi.
Sizningcha, jarimalar miqdorining oshirilishi haydovchilarning mas’uliyatini oshirishga va yo‘llardagi qoidabuzarliklarni kamaytirishga qanchalik ta’sir qiladi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va haydovchi yaqinlaringizga yangilangan jarimalar ro‘yxatini darhol ulashing!
…