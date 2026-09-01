Apple yana bir afsonaviy top-menejeri Fil Shillerdan ayrilmoqda
Texnologiya olamida yirik kadrlar oʻzgarishi roʻy bermoqda: Apple kompaniyasining eng taniqli rahbarlaridan biri, iPhone va App Store yaratilishida bosh-qosh boʻlgan Fil Shiller operativ boshqaruvdan ketmoqda. Bloomberg nashrining oʻz manbalariga tayanib xabar berishicha, 66 yoshli faxriy rahbar App Store doʻkoni hamda kompaniya taqdimotlarini boshqarishni toʻxtatadi. Bu oʻzgarish texnologiya giganti tarixidagi yana bir muhim davr yakunlanayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Garchi Apple bu borada rasmiy bayonot bermagan boʻlsa-da, Shiller oʻzining faxriy Apple Fellow maqomini saqlab qoladi va tafsilotlari oshkor etilmagan ayrim alohida loyihalar ustida ishlashni davom ettiradi. Biroq kompaniya ichida uning bu qadami yakuniy nafaqaga chiqish sari tashlangan navbatdagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Shiller Stiv Jobs davridan buyon Apple’da faoliyat yuritib kelgan va brend rivojida ulkan iz qoldirgan shaxslardan biridir.
App Store va tadbirlar boshqaruvi kimga oʻtadi?Koʻp oʻn yilliklar davomida Apple mahsulotlari taqdimotlari va marketingiga masʼul boʻlgan Fil Shillerning ketishi ortidan uning vazifalari boshqa rahbarlar oʻrtasida taqsimlanmoqda. Xususan, mashhur App Store endilikda kompaniyaning servis boʻlinmasi rahbari Eddi Kyu nazoratiga oʻtadi. Doʻkonning bevosita operatsion boshqaruvi bilan esa Carson Oliver shugʻullanib, u toʻgʻridan-toʻgʻri Kyuga hisobot beradi. Shuningdek, uning masʼuliyat doirasiga muqobil ilova doʻkonlari va Apple Arcade xizmati ham kiritildi.
Shillerning App Store’dagi faoliyati shunchaki rasmiy rahbarlikdan iborat emas edi. U eng bahsli ilovalar yuzasidan qarorlar qabul qilishda, dasturchilar bilan muloqot qilishda hamda yangi qonunlar va yirik sud jarayonlari fonida doʻkon qoidalari hamda komissiyalarini oʻzgartirish jarayonlarida faol qatnashgan. Ayniqsa, uning Epic Games bilan yillar davom etgan murakkab va shov-shuvli sud nizolaridagi roli katta boʻlgan.
Taqdimotlar va kelajak istiqbollariShuningdek, Fil Shiller oʻziga qadrdon boʻlgan Apple taqdimotlari va korporativ tadbirlarni tashkillashtirish jamoasini boshqarishni ham boshqa mutaxassisga topshirmoqda. Unga koʻra, mazkur lavozimni 2023-yildan buyon Shillerning oʻrinbosari sifatida ishlab kelayotgan Nola Weinstein egallaydi. Shillerning ketishi kompaniya uchun oʻziga xos oʻtish davri boʻlib, yosh rahbarlar eski maktab asosida shakllangan anʼanalarni davom ettirishi kutilmoqda.
Eslatib oʻtamiz, Fil Shiller Apple safida oʻnlab yillar davomida mehnat qilgan boʻlib, iPhone, iPad, iPod hamda Mac kompyuterlarining koʻplab avlodlarini bozorga chiqarishda bevosita ishtirok etgan. Stiv Jobs bilan birgalikda App Store’ga asos solgan Shiller 2020-yilgacha marketing boʻyicha katta vitse-prezident lavozimida ishlagan, soʻngra bor eʼtiborini faqat ilovalar doʻkoni va korporativ tadbirlarga qaratgan edi.
…