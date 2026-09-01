Apple yana bir afsonaviy top-menejeri Fil Shillerdan ayrilmoqda

·45·Texno
Apple yana bir afsonaviy top-menejeri Fil Shillerdan ayrilmoqda

Texnologiya olamida yirik kadrlar oʻzgarishi roʻy bermoqda: Apple kompaniyasining eng taniqli rahbarlaridan biri, iPhone va App Store yaratilishida bosh-qosh boʻlgan Fil Shiller operativ boshqaruvdan ketmoqda. Bloomberg nashrining oʻz manbalariga tayanib xabar berishicha, 66 yoshli faxriy rahbar App Store doʻkoni hamda kompaniya taqdimotlarini boshqarishni toʻxtatadi. Bu oʻzgarish texnologiya giganti tarixidagi yana bir muhim davr yakunlanayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Garchi Apple bu borada rasmiy bayonot bermagan boʻlsa-da, Shiller oʻzining faxriy Apple Fellow maqomini saqlab qoladi va tafsilotlari oshkor etilmagan ayrim alohida loyihalar ustida ishlashni davom ettiradi. Biroq kompaniya ichida uning bu qadami yakuniy nafaqaga chiqish sari tashlangan navbatdagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Shiller Stiv Jobs davridan buyon Apple’da faoliyat yuritib kelgan va brend rivojida ulkan iz qoldirgan shaxslardan biridir.

App Store va tadbirlar boshqaruvi kimga oʻtadi?

Koʻp oʻn yilliklar davomida Apple mahsulotlari taqdimotlari va marketingiga masʼul boʻlgan Fil Shillerning ketishi ortidan uning vazifalari boshqa rahbarlar oʻrtasida taqsimlanmoqda. Xususan, mashhur App Store endilikda kompaniyaning servis boʻlinmasi rahbari Eddi Kyu nazoratiga oʻtadi. Doʻkonning bevosita operatsion boshqaruvi bilan esa Carson Oliver shugʻullanib, u toʻgʻridan-toʻgʻri Kyuga hisobot beradi. Shuningdek, uning masʼuliyat doirasiga muqobil ilova doʻkonlari va Apple Arcade xizmati ham kiritildi.

Shillerning App Store’dagi faoliyati shunchaki rasmiy rahbarlikdan iborat emas edi. U eng bahsli ilovalar yuzasidan qarorlar qabul qilishda, dasturchilar bilan muloqot qilishda hamda yangi qonunlar va yirik sud jarayonlari fonida doʻkon qoidalari hamda komissiyalarini oʻzgartirish jarayonlarida faol qatnashgan. Ayniqsa, uning Epic Games bilan yillar davom etgan murakkab va shov-shuvli sud nizolaridagi roli katta boʻlgan.

Taqdimotlar va kelajak istiqbollari

Shuningdek, Fil Shiller oʻziga qadrdon boʻlgan Apple taqdimotlari va korporativ tadbirlarni tashkillashtirish jamoasini boshqarishni ham boshqa mutaxassisga topshirmoqda. Unga koʻra, mazkur lavozimni 2023-yildan buyon Shillerning oʻrinbosari sifatida ishlab kelayotgan Nola Weinstein egallaydi. Shillerning ketishi kompaniya uchun oʻziga xos oʻtish davri boʻlib, yosh rahbarlar eski maktab asosida shakllangan anʼanalarni davom ettirishi kutilmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Fil Shiller Apple safida oʻnlab yillar davomida mehnat qilgan boʻlib, iPhone, iPad, iPod hamda Mac kompyuterlarining koʻplab avlodlarini bozorga chiqarishda bevosita ishtirok etgan. Stiv Jobs bilan birgalikda App Store’ga asos solgan Shiller 2020-yilgacha marketing boʻyicha katta vitse-prezident lavozimida ishlagan, soʻngra bor eʼtiborini faqat ilovalar doʻkoni va korporativ tadbirlarga qaratgan edi.

AppleFil ShillerApp StoreTim KukTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maktablarda AI kameralar ishlay boshlaydi: Jarimalar haqida xabar tarqaldiMaktablarda AI kameralar ishlay boshlaydi: Jarimalar haqida xabar tarqaldiBugun, 20:39Google Pixel 11 Pro Max va Galaxy S26 Ultra tezlik sinovida toʻqnash keldiGoogle Pixel 11 Pro Max va Galaxy S26 Ultra tezlik sinovida toʻqnash keldiBugun, 19:56Xiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3 sotuvga chiqarildiXiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3 sotuvga chiqarildiBugun, 19:28Samsung Galaxy Book6 noutbukining arzon versiyasi taqdim etildiSamsung Galaxy Book6 noutbukining arzon versiyasi taqdim etildiBugun, 18:53Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida 4 karrali zoom sinovdan oʻtkazilmoqdaSamsung Galaxy S27 Ultra flagmanida 4 karrali zoom sinovdan oʻtkazilmoqdaBugun, 17:50NASA soʻnggi 60 yilda ilk bor Marsni himoya qilish qoidalarini oʻzgartirmoqdaNASA soʻnggi 60 yilda ilk bor Marsni himoya qilish qoidalarini oʻzgartirmoqdaBugun, 16:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi