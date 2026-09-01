Oksford talabalari O‘zbekistonga keldi: ular o‘zbek tilini o‘rganmoqda...
Dunyoning eng nufuzli ta’lim dargohlaridan biri — Oksford universiteti talabalari o‘zbek tilini kitobdan emas, uning jonli muhitida o‘rganish uchun O‘zbekistonga keldi.
Bir oy davomida ular Toshkent, Samarqand va Buxoroda yashab, nafaqat o‘zbek tilini o‘rganadi, balki mamlakatning tarixi, madaniyati va kundalik hayoti bilan bevosita tanishadi.
Bu tashrif 2025 yilda Saida Mirziyoyeva tashabbusi bilan yo‘lga qo‘yilgan «Oksford o‘zbekshunoslik dasturi»ning amaliy bosqichi hisoblanadi.
1. Oksford talabalari nega O‘zbekistonga keldi?
Chet tilini o‘rganishda nazariy bilim bilan birga uni jonli muhitda qo‘llash ham muhim.
Oksford talabalari uchun O‘zbekistonda tashkil etilgan dastur aynan shu imkoniyatni beradi. Ular o‘zbek tilini mahalliy muhitda eshitadi, muloqot qiladi va kundalik hayotda qo‘llashga harakat qiladi.
O‘zbek tilini o‘rganish endi auditoriya bilan cheklanmaydi — talabalar uni O‘zbekistonning o‘zida sinab ko‘rmoqda.
2. Bir oyda uch shahar — uch xil tajriba
Dastur ishtirokchilari bir oy davomida O‘zbekistonning uchta muhim shahrida bo‘ladi:
Toshkent — zamonaviy O‘zbekiston va poytaxt muhiti;
Samarqand — tarixiy meros va qadimiy shahar madaniyati;
Buxoro — asrlar davomida shakllangan o‘zbek madaniyati va an’analari.
Shu tariqa talabalar tilni faqat darsliklar orqali emas, uning tarixi va madaniy konteksti bilan birga o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
3. Dasturning asosi 2025 yilda yaratilgan
Oksfordning o‘zbek tili va o‘zbekshunoslikka qiziqishini amaliy darajaga olib chiqish maqsadida «Oksford o‘zbekshunoslik dasturi» 2025 yilda Saida Mirziyoyeva tashabbusi bilan boshlangan.
Yangi dastur O‘zbekiston tarixi, tili va madaniyatini xalqaro akademik muhitda kengroq o‘rganishga xizmat qilishi ko‘zda tutilgan.
Uning O‘zbekistondagi amaliy bosqichi esa talabalar uchun nazariy bilimlarni haqiqiy muhitda mustahkamlash imkoniyatini yaratmoqda.
4. Bu O‘zbekiston uchun nima beradi?
Oksford kabi nufuzli universitet talabalarining o‘zbek tili va madaniyatiga qiziqishi mamlakatning ilmiy va madaniy salohiyatini xalqaro maydonda targ‘ib qilish nuqtayi nazaridan ham muhim.
Dastur orqali:
o‘zbek tilini xorijda o‘rganish imkoniyatlari kengayadi;
o‘zbekshunoslik bo‘yicha akademik qiziqish kuchayadi;
xorijlik yosh olimlar O‘zbekiston bilan bevosita tanishadi;
mamlakat tarixi va madaniyati haqidagi bilimlar xalqaro ta’lim muhitiga olib kiriladi.
Eng qiziq jihati — tilni O‘zbekistonning o‘zida o‘rganish
Oksford talabalari uchun bu oddiy xorijiy safar emas. Ular bir oy davomida o‘zbek tilini uning tabiiy muhitida o‘rganib, mamlakatning tarixiy shaharlari va madaniy hayoti bilan tanishadi.
Bu esa til o‘rganishni oddiy darsdan ko‘ra kengroq jarayonga aylantiradi.
Xulosa: o‘zbek tili Oksfordda ham qiziqish uyg‘otmoqda
Oksford talabalarining O‘zbekistonga kelib, bir oy davomida o‘zbek tili, tarixi va madaniyatini o‘rganishi mamlakatning o‘zbekshunoslik sohasidagi xalqaro aloqalari kengayib borayotganini ko‘rsatadi.
Toshkent, Samarqand va Buxoro — endi Oksford talabalari uchun nafaqat sayohat manzili, balki o‘zbek tilini o‘rganish auditoriyasiga ham aylandi.
«Oksford o‘zbekshunoslik dasturi»ning keyingi bosqichlari esa o‘zbek tili va madaniyatining xalqaro akademik maydonda yanada kengroq o‘rganilishiga yo‘l ochishi mumkin.
…