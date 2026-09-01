Oksford talabalari O‘zbekistonga keldi: ular o‘zbek tilini o‘rganmoqda...

·0·Jamiyat
Oksford talabalari O‘zbekistonga keldi: ular o‘zbek tilini o‘rganmoqda...

Dunyoning eng nufuzli ta’lim dargohlaridan biri — Oksford universiteti talabalari o‘zbek tilini kitobdan emas, uning jonli muhitida o‘rganish uchun O‘zbekistonga keldi.

Bir oy davomida ular Toshkent, Samarqand va Buxoroda yashab, nafaqat o‘zbek tilini o‘rganadi, balki mamlakatning tarixi, madaniyati va kundalik hayoti bilan bevosita tanishadi.

Bu tashrif 2025 yilda Saida Mirziyoyeva tashabbusi bilan yo‘lga qo‘yilgan «Oksford o‘zbekshunoslik dasturi»ning amaliy bosqichi hisoblanadi.

1. Oksford talabalari nega O‘zbekistonga keldi?

Chet tilini o‘rganishda nazariy bilim bilan birga uni jonli muhitda qo‘llash ham muhim.

Oksford talabalari uchun O‘zbekistonda tashkil etilgan dastur aynan shu imkoniyatni beradi. Ular o‘zbek tilini mahalliy muhitda eshitadi, muloqot qiladi va kundalik hayotda qo‘llashga harakat qiladi.

O‘zbek tilini o‘rganish endi auditoriya bilan cheklanmaydi — talabalar uni O‘zbekistonning o‘zida sinab ko‘rmoqda.

2. Bir oyda uch shahar — uch xil tajriba

Dastur ishtirokchilari bir oy davomida O‘zbekistonning uchta muhim shahrida bo‘ladi:

  • Toshkent — zamonaviy O‘zbekiston va poytaxt muhiti;

  • Samarqand — tarixiy meros va qadimiy shahar madaniyati;

  • Buxoro — asrlar davomida shakllangan o‘zbek madaniyati va an’analari.

Shu tariqa talabalar tilni faqat darsliklar orqali emas, uning tarixi va madaniy konteksti bilan birga o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

3. Dasturning asosi 2025 yilda yaratilgan

Oksfordning o‘zbek tili va o‘zbekshunoslikka qiziqishini amaliy darajaga olib chiqish maqsadida «Oksford o‘zbekshunoslik dasturi» 2025 yilda Saida Mirziyoyeva tashabbusi bilan boshlangan.

Yangi dastur O‘zbekiston tarixi, tili va madaniyatini xalqaro akademik muhitda kengroq o‘rganishga xizmat qilishi ko‘zda tutilgan.

Uning O‘zbekistondagi amaliy bosqichi esa talabalar uchun nazariy bilimlarni haqiqiy muhitda mustahkamlash imkoniyatini yaratmoqda.

4. Bu O‘zbekiston uchun nima beradi?

Oksford kabi nufuzli universitet talabalarining o‘zbek tili va madaniyatiga qiziqishi mamlakatning ilmiy va madaniy salohiyatini xalqaro maydonda targ‘ib qilish nuqtayi nazaridan ham muhim.

Dastur orqali:

  • o‘zbek tilini xorijda o‘rganish imkoniyatlari kengayadi;

  • o‘zbekshunoslik bo‘yicha akademik qiziqish kuchayadi;

  • xorijlik yosh olimlar O‘zbekiston bilan bevosita tanishadi;

  • mamlakat tarixi va madaniyati haqidagi bilimlar xalqaro ta’lim muhitiga olib kiriladi.

Eng qiziq jihati — tilni O‘zbekistonning o‘zida o‘rganish

Oksford talabalari uchun bu oddiy xorijiy safar emas. Ular bir oy davomida o‘zbek tilini uning tabiiy muhitida o‘rganib, mamlakatning tarixiy shaharlari va madaniy hayoti bilan tanishadi.

Bu esa til o‘rganishni oddiy darsdan ko‘ra kengroq jarayonga aylantiradi.

Xulosa: o‘zbek tili Oksfordda ham qiziqish uyg‘otmoqda

Oksford talabalarining O‘zbekistonga kelib, bir oy davomida o‘zbek tili, tarixi va madaniyatini o‘rganishi mamlakatning o‘zbekshunoslik sohasidagi xalqaro aloqalari kengayib borayotganini ko‘rsatadi.

Toshkent, Samarqand va Buxoro — endi Oksford talabalari uchun nafaqat sayohat manzili, balki o‘zbek tilini o‘rganish auditoriyasiga ham aylandi.

«Oksford o‘zbekshunoslik dasturi»ning keyingi bosqichlari esa o‘zbek tili va madaniyatining xalqaro akademik maydonda yanada kengroq o‘rganilishiga yo‘l ochishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Videolaringni eringga jo‘nataman»: Ayolni shantaj qilgan tovlamachilar ushlandi«Videolaringni eringga jo‘nataman»: Ayolni shantaj qilgan tovlamachilar ushlandiBugun, 15:04Chiroqchida nogironligi bo‘lgan erkakni kaltaklash bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiChiroqchida nogironligi bo‘lgan erkakni kaltaklash bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiBugun, 09:26Saida Mirziyoyeva xalqimizni Mustaqillik bayrami bilan qutladi!Saida Mirziyoyeva xalqimizni Mustaqillik bayrami bilan qutladi!Bugun, 08:15Prezidentdan bayram tuhfasi: 852 nafar mahkum afv etildiPrezidentdan bayram tuhfasi: 852 nafar mahkum afv etildiKecha, 16:093 yoshli bola enaga tomonidan qizigan elektr plitaga o‘tqazilgani aytilmoqda3 yoshli bola enaga tomonidan qizigan elektr plitaga o‘tqazilgani aytilmoqdaKecha, 06:18Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘liPulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li30.08, 22:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi