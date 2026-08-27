Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi

·38·Sport
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi

Bir necha hafta davomida O‘zbekiston milliy terma jamoasi va «Istanbul Bashakshehir» klubi hujumchisi Eldor Shomurodovni o‘z safiga qo‘shib olish ustida bosh qotirgan «Trabzonspor» klubi ushbu rejadan rasman chekinishga majbur bo‘ldi. Bu haqda Turkiya matbuotining nufuzli manbasi hisoblangan haber61.net nashri xabar tarqatdi.

«Trabzonspor» bosh murabbiyi Fotih Tekke o‘zbek to‘purarini o‘z jamoasida ko‘rishni juda istagan va «Eldor Shomurodov mening o‘yin strategiyamga juda yaxshi mos tushadi», deya ochiq bayonot bergan edi. Biroq moliyaviy talablar transferga to‘siq bo‘ldi.

15-20 million yevro va taklif etilgan 2 ta futbolchi

«Trabzonspor» rahbariyati Istanbul klubi bilan muzokaralarda turli variantlarni taklif qildi:

  • «Bashakshehir»ning narxi: Istanbul jamoasi Turkiya Superligasining amaldagi to‘purari sifatida porlayotgan 31 yoshli hujumchini 15-20 million yevro atrofida baholadi;

  • «Trabzonspor»ning taklifi: Trabzonliklar mazkur narxni tushirish maqsadida transfer savdosiga turkiyalik hujumchi Umut Nayir yoki fransiyalik tayanch yarim himoyachi Batista Mendini qo‘shib berish hamda ustiga 5 million yevro naqd pul to‘lashni taklif qildi.

Moliyaviy cheklov va muzokaralarning barbod bo‘lishi

Transfer muloqotlari davomida Istanbul klubi talab qilgan transfer to‘lovi va Shomurodovning shaxsiy maosh bo‘yicha talablari «Trabzonspor» rahbariyati uchun haddan tashqari yuqori deb topildi:

  • Intizom va qaror: Moliyaviy barqarorlik va budjet chegaralarini buzishni istamagan «Trabzonspor» transfer bo‘yicha keyingi qadamlarni to‘xtatishga va muzokaralarni yakunlashga qaror qildi;

  • Nuri Shahinning muhim quroli: Turkiyalik ekspertlar Eldor Shomurodovning Nuri Shahin boshqaruvidagi jamoa uchun qanchalik muhim figura ekanini avvaldan ta’kidlab kelayotgandi. Klub rahbariyati liganing eng yorqin yulduzini raqobatchilarga arzonga qo‘yib yuborishni istamadi.

Yangi mavsumdagi dahshatli start

Eldor Shomurodov maydondagi o‘yini bilan o‘z narxini to‘liq oqlamoqda:

  • 2 o‘yinda 2 ta gol: O‘zbek forvardi Turkiya chempionatining yangi mavsumidagi dastlabki 2 ta uchrashuvidayoq raqiblar darvozasiga 2 ta to‘p kiritib, bu mavsumda ham «Bashakshehir»ning asosiy yetakchisi ekanini yana bir bor isbotladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chempionlar ligasida tarixiy voqea: Rahmonaliyev va Husanov asosiy bosqichda!Chempionlar ligasida tarixiy voqea: Rahmonaliyev va Husanov asosiy bosqichda!Bugun, 06:145 ta gol: «Tottenhem» «Charlton»ni ayab o‘tirmadi, Saviodan debyut gol va assist5 ta gol: «Tottenhem» «Charlton»ni ayab o‘tirmadi, Saviodan debyut gol va assistBugun, 06:01APLda kutilmagan yurish: «Nyukasl» «Siti» yarim himoyachisi transferini e’lon qildiAPLda kutilmagan yurish: «Nyukasl» «Siti» yarim himoyachisi transferini e’lon qildiBugun, 05:57«Bernabeu»da Mbappe benefisi: «Real» tanaffusdagi suhbatdan so‘ng qanday o‘zgardi?«Bernabeu»da Mbappe benefisi: «Real» tanaffusdagi suhbatdan so‘ng qanday o‘zgardi?Bugun, 05:52«Fenerbahche», AEK va «Viking» Chempionlar ligasi umumiy bosqichida!«Fenerbahche», AEK va «Viking» Chempionlar ligasi umumiy bosqichida!Bugun, 05:48Real Madrid Real Sosedak ustidan ishonchli gʻalaba qozondiReal Madrid Real Sosedak ustidan ishonchli gʻalaba qozondiBugun, 02:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)