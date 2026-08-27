Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Bir necha hafta davomida O‘zbekiston milliy terma jamoasi va «Istanbul Bashakshehir» klubi hujumchisi Eldor Shomurodovni o‘z safiga qo‘shib olish ustida bosh qotirgan «Trabzonspor» klubi ushbu rejadan rasman chekinishga majbur bo‘ldi. Bu haqda Turkiya matbuotining nufuzli manbasi hisoblangan haber61.net nashri xabar tarqatdi.
«Trabzonspor» bosh murabbiyi Fotih Tekke o‘zbek to‘purarini o‘z jamoasida ko‘rishni juda istagan va «Eldor Shomurodov mening o‘yin strategiyamga juda yaxshi mos tushadi», deya ochiq bayonot bergan edi. Biroq moliyaviy talablar transferga to‘siq bo‘ldi.
15-20 million yevro va taklif etilgan 2 ta futbolchi
«Trabzonspor» rahbariyati Istanbul klubi bilan muzokaralarda turli variantlarni taklif qildi:
«Bashakshehir»ning narxi: Istanbul jamoasi Turkiya Superligasining amaldagi to‘purari sifatida porlayotgan 31 yoshli hujumchini 15-20 million yevro atrofida baholadi;
«Trabzonspor»ning taklifi: Trabzonliklar mazkur narxni tushirish maqsadida transfer savdosiga turkiyalik hujumchi Umut Nayir yoki fransiyalik tayanch yarim himoyachi Batista Mendini qo‘shib berish hamda ustiga 5 million yevro naqd pul to‘lashni taklif qildi.
Moliyaviy cheklov va muzokaralarning barbod bo‘lishi
Transfer muloqotlari davomida Istanbul klubi talab qilgan transfer to‘lovi va Shomurodovning shaxsiy maosh bo‘yicha talablari «Trabzonspor» rahbariyati uchun haddan tashqari yuqori deb topildi:
Intizom va qaror: Moliyaviy barqarorlik va budjet chegaralarini buzishni istamagan «Trabzonspor» transfer bo‘yicha keyingi qadamlarni to‘xtatishga va muzokaralarni yakunlashga qaror qildi;
Nuri Shahinning muhim quroli: Turkiyalik ekspertlar Eldor Shomurodovning Nuri Shahin boshqaruvidagi jamoa uchun qanchalik muhim figura ekanini avvaldan ta’kidlab kelayotgandi. Klub rahbariyati liganing eng yorqin yulduzini raqobatchilarga arzonga qo‘yib yuborishni istamadi.
Yangi mavsumdagi dahshatli start
Eldor Shomurodov maydondagi o‘yini bilan o‘z narxini to‘liq oqlamoqda:
2 o‘yinda 2 ta gol: O‘zbek forvardi Turkiya chempionatining yangi mavsumidagi dastlabki 2 ta uchrashuvidayoq raqiblar darvozasiga 2 ta to‘p kiritib, bu mavsumda ham «Bashakshehir»ning asosiy yetakchisi ekanini yana bir bor isbotladi.
…