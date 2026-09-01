«Real» 230 mln yevro sarflaydi: Yan Diomande transferining barcha moliyaviy sirlari
Ispaniyaning «Real Madrid» klubi navbatdagi yirik transferni amalga oshirish arafasida turibdi. Nufuzli Mundo Deportivo nashrining xabar berishicha, madridliklar ivuarlik iqtidorli futbolchi Yan Diomandening transferi, uzoq muddatli maoshi va soliq majburiyatlarini qo‘shib hisoblaganda, umumiy hisobda 230 million yevro mablag‘ sarflaydi.
Ushbu kelishuv «Real» tarixidagi moliyaviy jihatdan eng yirik va qimmat bitimlardan biri sifatida qayd etilmoqda.
230 million yevro qayerga sarflanadi? (Transfer matematikasi)
Madrid grandining xarajatlari tarkibi quyidagicha taqsimlangan:
130 mln yevro — to‘g‘ridan to‘g‘ri transfer qiymati: Klub futbolchi uchun 105 million yevroni kafolatlangan summa sifatida to‘laydi, qolgan 25 million yevro esa turli natijalarga bog‘liq bonuslar ko‘rinishida taqdim etiladi;
98 mln yevro — 7 yillik maosh va soliqlar jamg‘armasi: Yan Diomandening yillik sof maoshi (soliqlardan keyin) 7 million yevroni tashkil etadi. Yetti yil davomida unga jami 49 million yevro sof maosh to‘lanadi;
49 mln yevro — davlat xazinasiga soliq: Ispaniya soliq qonunchiligiga binoan, futbolchining maoshidan olinadigan yana 49 million yevro to‘g‘ridan to‘g‘ri davlat budjetiga yo‘naltiriladi.
2033 yilgacha tuzilgan uzoq muddatli shartnoma
Kelishuvning kelajak istiqbollari:
7 mavsumlik ishonch: Yan Diomande va «Real Madrid» o‘rtasidagi rasmiy bitim yetti mavsumga — 2033 yilning 30 iyuniga qadar mo‘ljallangan;
Klubning strategik rejasi: Madridliklar ushbu xarid orqali uzoq yillar davomida jamoaning asosiy chiziqlaridan birini mustahkamlash va yosh iqtidor atrofida uzoq muddatli loyiha qurishni maqsad qilgan.
…