«Real» 230 mln yevro sarflaydi: Yan Diomande transferining barcha moliyaviy sirlari

·0·Sport
«Real» 230 mln yevro sarflaydi: Yan Diomande transferining barcha moliyaviy sirlari

Ispaniyaning «Real Madrid» klubi navbatdagi yirik transferni amalga oshirish arafasida turibdi. Nufuzli Mundo Deportivo nashrining xabar berishicha, madridliklar ivuarlik iqtidorli futbolchi Yan Diomandening transferi, uzoq muddatli maoshi va soliq majburiyatlarini qo‘shib hisoblaganda, umumiy hisobda 230 million yevro mablag‘ sarflaydi.

Ushbu kelishuv «Real» tarixidagi moliyaviy jihatdan eng yirik va qimmat bitimlardan biri sifatida qayd etilmoqda.

230 million yevro qayerga sarflanadi? (Transfer matematikasi)

Madrid grandining xarajatlari tarkibi quyidagicha taqsimlangan:

  • 130 mln yevro — to‘g‘ridan to‘g‘ri transfer qiymati: Klub futbolchi uchun 105 million yevroni kafolatlangan summa sifatida to‘laydi, qolgan 25 million yevro esa turli natijalarga bog‘liq bonuslar ko‘rinishida taqdim etiladi;

  • 98 mln yevro — 7 yillik maosh va soliqlar jamg‘armasi: Yan Diomandening yillik sof maoshi (soliqlardan keyin) 7 million yevroni tashkil etadi. Yetti yil davomida unga jami 49 million yevro sof maosh to‘lanadi;

  • 49 mln yevro — davlat xazinasiga soliq: Ispaniya soliq qonunchiligiga binoan, futbolchining maoshidan olinadigan yana 49 million yevro to‘g‘ridan to‘g‘ri davlat budjetiga yo‘naltiriladi.

2033 yilgacha tuzilgan uzoq muddatli shartnoma

Kelishuvning kelajak istiqbollari:

  • 7 mavsumlik ishonch: Yan Diomande va «Real Madrid» o‘rtasidagi rasmiy bitim yetti mavsumga — 2033 yilning 30 iyuniga qadar mo‘ljallangan;

  • Klubning strategik rejasi: Madridliklar ushbu xarid orqali uzoq yillar davomida jamoaning asosiy chiziqlaridan birini mustahkamlash va yosh iqtidor atrofida uzoq muddatli loyiha qurishni maqsad qilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bahodir Jalolov yangi jahon chempioni Xrgovichga ochiq jang taklif qildiBahodir Jalolov yangi jahon chempioni Xrgovichga ochiq jang taklif qildiBugun, 14:29Luis de la Fuente Rodrini Ispaniya futbolining Messisi deb atadiLuis de la Fuente Rodrini Ispaniya futbolining Messisi deb atadiBugun, 14:11Lamine Yamal Yevropa futbolida yangi rekord oʻrnatdiLamine Yamal Yevropa futbolida yangi rekord oʻrnatdiBugun, 12:51Chelsi va Manchester Siti Enso Fernandes transferi ustida muzokara oʻtkazmoqdaChelsi va Manchester Siti Enso Fernandes transferi ustida muzokara oʻtkazmoqdaBugun, 12:50Tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempioni bo‘ldiTarixiy g‘alaba: O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempioni bo‘ldiBugun, 12:25Joze Mourinyo Lionel Messining terma jamoadagi faoliyatiga yuqori baho berdiJoze Mourinyo Lionel Messining terma jamoadagi faoliyatiga yuqori baho berdiBugun, 11:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)