PSJ tarbiyalanuvchisi APLga yo‘l oldi: Ibrohim Mbaye «Aston Villa» futbolchisiga aylandi
Yevropa Chempionlar ligasi va Fransiya 1-ligasining amaldagi g‘olibi «Pari Sen-Jermen» klubi 18 yoshli hujumchi Ibrohim Mbayening Angliyaning «Aston Villa» klubiga to‘liq transfer qilinganini rasman e’lon qildi. Bu haqda Parij klubining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida ma’lum qilindi.
«10 yoshida kelib, 8 ta sovrin yutgan iste’dod»
PSJ matbuot xizmati yosh forvardning jamoadagi faoliyatiga alohida minnatdorlik bildirdi:
«Ibrohim Mbaye 10 yoshida akadeyamizga qo‘shilgan, barcha yosh toifalaridan o‘tgan, asosiy tarkibda o‘zini ko‘rsatgan va klub bilan birga sakkizta sovrinni qo‘lga kiritgan qadrdon jamoasini tark etmoqda. 18 yoshli hujumchi endi „Aston Villa“ futbolchisi. PSJ Ibrohimning rivojlanishidan faxrlanadi, unga minnatdorlik bildiradi va kelgusi faoliyatida eng yaxshi tilaklarini izhor etadi.»
Ibrohim Mbaye transferi va statistikasi ko‘rsatkichlari
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va muhim faktlar
Futbolchi / Yoshi
Ibrohim Mbaye (18 yoshda)
Ampluasi
Hujumchi (Vinger / Forvard)
Yangi klubi
«Aston Villa» (APL, Angliya)
Avvalgi jamoasi
«Pari Sen-Jermen» (PSJ, Fransiya)
Akademiyaga kelgan yili
2018 yil (10 yoshida)
Asosiy tarkibdagi debyuti
2024 yil (16 yoshida)
PSJ safidagi statistikasi
42 ta o‘yin, 4 ta gol, 4 ta assist
Klub bilan yutgan sovrinlari
8 ta sovrin
Akademiyadan APLga qadar bosib o‘tilgan yo‘l
Mbaye 2018 yilda 10 yoshida PSJ akademiyasi tizimiga qabul qilingan bo‘lib, barcha yosh bosqichlarini muvaffaqiyatli bosib o‘tdi. U 2024 yilda — atigi 16 yoshidayoq Fransiya grandining asosiy tarkibida debyut qilishga muvaffaq bo‘lgan.
Iste’dodli forvard parijliklar tarkibida jami 42 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, 4 ta gol va 4 ta golli uzatmaga mualliflik qildi hamda jamoa bilan 8 ta yirik titul, jumladan YECHL va milliy chempionat oltin medallarini qo‘lga kiritdi.
Sizningcha, 18 yoshli Ibrohim Mbaye Angliya Premer-ligasining shiddatli va jismoniy kurashlarga boy futboliga tez moslashib, «Aston Villa»ning asosiy yulduzlaridan biriga aylana oladimi?
O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol ixlosmandlariga Yevropa transfer bozorining navbatdagi qiziqarli xabarini darhol ulashing!
…