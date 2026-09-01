PSJ tarbiyalanuvchisi APLga yo‘l oldi: Ibrohim Mbaye «Aston Villa» futbolchisiga aylandi

·0·Sport
PSJ tarbiyalanuvchisi APLga yo‘l oldi: Ibrohim Mbaye «Aston Villa» futbolchisiga aylandi

Yevropa Chempionlar ligasi va Fransiya 1-ligasining amaldagi g‘olibi «Pari Sen-Jermen» klubi 18 yoshli hujumchi Ibrohim Mbayening Angliyaning «Aston Villa» klubiga to‘liq transfer qilinganini rasman e’lon qildi. Bu haqda Parij klubining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida ma’lum qilindi.

«10 yoshida kelib, 8 ta sovrin yutgan iste’dod»

PSJ matbuot xizmati yosh forvardning jamoadagi faoliyatiga alohida minnatdorlik bildirdi:

«Ibrohim Mbaye 10 yoshida akadeyamizga qo‘shilgan, barcha yosh toifalaridan o‘tgan, asosiy tarkibda o‘zini ko‘rsatgan va klub bilan birga sakkizta sovrinni qo‘lga kiritgan qadrdon jamoasini tark etmoqda. 18 yoshli hujumchi endi „Aston Villa“ futbolchisi. PSJ Ibrohimning rivojlanishidan faxrlanadi, unga minnatdorlik bildiradi va kelgusi faoliyatida eng yaxshi tilaklarini izhor etadi.»

Ibrohim Mbaye transferi va statistikasi ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkichlar

Tafsilotlar va muhim faktlar

Futbolchi / Yoshi

Ibrohim Mbaye (18 yoshda)

Ampluasi

Hujumchi (Vinger / Forvard)

Yangi klubi

«Aston Villa» (APL, Angliya)

Avvalgi jamoasi

«Pari Sen-Jermen» (PSJ, Fransiya)

Akademiyaga kelgan yili

2018 yil (10 yoshida)

Asosiy tarkibdagi debyuti

2024 yil (16 yoshida)

PSJ safidagi statistikasi

42 ta o‘yin, 4 ta gol, 4 ta assist

Klub bilan yutgan sovrinlari

8 ta sovrin

Akademiyadan APLga qadar bosib o‘tilgan yo‘l

Mbaye 2018 yilda 10 yoshida PSJ akademiyasi tizimiga qabul qilingan bo‘lib, barcha yosh bosqichlarini muvaffaqiyatli bosib o‘tdi. U 2024 yilda — atigi 16 yoshidayoq Fransiya grandining asosiy tarkibida debyut qilishga muvaffaq bo‘lgan.

Iste’dodli forvard parijliklar tarkibida jami 42 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, 4 ta gol va 4 ta golli uzatmaga mualliflik qildi hamda jamoa bilan 8 ta yirik titul, jumladan YECHL va milliy chempionat oltin medallarini qo‘lga kiritdi.

Sizningcha, 18 yoshli Ibrohim Mbaye Angliya Premer-ligasining shiddatli va jismoniy kurashlarga boy futboliga tez moslashib, «Aston Villa»ning asosiy yulduzlaridan biriga aylana oladimi?

O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol ixlosmandlariga Yevropa transfer bozorining navbatdagi qiziqarli xabarini darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a» bilan 3 yillik shartnoma imzoladiMahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a» bilan 3 yillik shartnoma imzoladiBugun, 18:49Flik Messining buyuk faoliyatiga baho berdi: afsonaga yuksak ehtirom ko‘rsatdiFlik Messining buyuk faoliyatiga baho berdi: afsonaga yuksak ehtirom ko‘rsatdiBugun, 14:39«Real» 230 mln yevro sarflaydi: Yan Diomande transferining barcha moliyaviy sirlari«Real» 230 mln yevro sarflaydi: Yan Diomande transferining barcha moliyaviy sirlariBugun, 14:34Bahodir Jalolov yangi jahon chempioni Xrgovichga ochiq jang taklif qildiBahodir Jalolov yangi jahon chempioni Xrgovichga ochiq jang taklif qildiBugun, 14:29Luis de la Fuente Rodrini Ispaniya futbolining Messisi deb atadiLuis de la Fuente Rodrini Ispaniya futbolining Messisi deb atadiBugun, 14:11Lamine Yamal Yevropa futbolida yangi rekord oʻrnatdiLamine Yamal Yevropa futbolida yangi rekord oʻrnatdiBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)