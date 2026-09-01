Osiyo o‘yinlari-2026 sari: O‘zbekiston U-23 terma jamoasi yig‘inni boshladi
O‘zbekiston U-23 milliy terma jamoasi 1 sentyabrdan e’tiboran poytaxtdagi Milliy futbol markazida navbatdagi o‘quv-mashg‘ulot yig‘iniga kirishdi. O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) matbuot xizmati xabar berishicha, bosh murabbiy Ravshan Haydarov bo‘lajak qit’a birinchiligi oldidan kengaytirilgan tarkibni e’lon qildi.
Xitoyga safar va nazorat uchrashuvi
Yaponiya mezbonlik qiladigan Osiyo o‘yinlariga jiddiy hozirlik ko‘rayotgan olimpiyachilarimiz musobaqa boshlanishidan avval xalqaro sinovdan o‘tadi. Rejaga ko‘ra, vakillarimiz 10 sentyabr kuni safarda Xitoy U-23 terma jamoasiga qarshi muhim nazorat uchrashuvini o‘tkazadi.
O‘zbekiston U-23: Osiyo o‘yinlari-2026 guruh bosqichi taqvimi
Sana
O‘yin / Raqiblar
Musobaqa bosqichi
10 sentyabr
Xitoy U-23 — O‘zbekiston U-23
Xalqaro nazorat uchrashuvi (safarda)
15 sentyabr
O‘zbekiston U-23 — Filippin U-23
Osiyo o‘yinlari-2026, 1-tur
18 sentyabr
Quvayt U-23 — O‘zbekiston U-23
Osiyo o‘yinlari-2026, 2-tur
22 sentyabr
O‘zbekiston U-23 — Vetnam U-23
Osiyo o‘yinlari-2026, 3-tur
Ravshan Haydarov shogirdlari oldidagi vazifa
Mahalliy yig‘in va Xitoydagi sinov o‘yinidan so‘ng jamoa to‘g‘ridan to‘g‘ri Yaponiyaga yo‘l oladi. Guruh bosqichida terma jamoamiz Filippin, Quvayt va Vetnamga qarshi bahs olib borib, pley-off yo‘llanmasi hamda Osiyo o‘yinlarining yuqori o‘rinlari uchun kurash olib boradi.
Sizningcha, Ravshan Haydarov boshchiligidagi O‘zbekiston U-23 jamoasi Yaponiyada o‘tadigan Osiyo o‘yinlarida chempionlik sovrinini qo‘lga kirita oladimi?
O‘z taxmin va tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda o‘zbek futboli ixlosmandlariga mazkur taqvimni darhol ulashing!
…