Osiyo o‘yinlari-2026 sari: O‘zbekiston U-23 terma jamoasi yig‘inni boshladi

·39·Sport
Osiyo o‘yinlari-2026 sari: O‘zbekiston U-23 terma jamoasi yig‘inni boshladi

O‘zbekiston U-23 milliy terma jamoasi 1 sentyabrdan e’tiboran poytaxtdagi Milliy futbol markazida navbatdagi o‘quv-mashg‘ulot yig‘iniga kirishdi. O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) matbuot xizmati xabar berishicha, bosh murabbiy Ravshan Haydarov bo‘lajak qit’a birinchiligi oldidan kengaytirilgan tarkibni e’lon qildi.

Osiyo o‘yinlari-2026 sari: O‘zbekiston U-23 terma jamoasi yig‘inni boshladi

Xitoyga safar va nazorat uchrashuvi

Yaponiya mezbonlik qiladigan Osiyo o‘yinlariga jiddiy hozirlik ko‘rayotgan olimpiyachilarimiz musobaqa boshlanishidan avval xalqaro sinovdan o‘tadi. Rejaga ko‘ra, vakillarimiz 10 sentyabr kuni safarda Xitoy U-23 terma jamoasiga qarshi muhim nazorat uchrashuvini o‘tkazadi.

O‘zbekiston U-23: Osiyo o‘yinlari-2026 guruh bosqichi taqvimi

Sana

O‘yin / Raqiblar

Musobaqa bosqichi

10 sentyabr

Xitoy U-23 — O‘zbekiston U-23

Xalqaro nazorat uchrashuvi (safarda)

15 sentyabr

O‘zbekiston U-23 — Filippin U-23

Osiyo o‘yinlari-2026, 1-tur

18 sentyabr

Quvayt U-23 — O‘zbekiston U-23

Osiyo o‘yinlari-2026, 2-tur

22 sentyabr

O‘zbekiston U-23 — Vetnam U-23

Osiyo o‘yinlari-2026, 3-tur

Ravshan Haydarov shogirdlari oldidagi vazifa

Mahalliy yig‘in va Xitoydagi sinov o‘yinidan so‘ng jamoa to‘g‘ridan to‘g‘ri Yaponiyaga yo‘l oladi. Guruh bosqichida terma jamoamiz Filippin, Quvayt va Vetnamga qarshi bahs olib borib, pley-off yo‘llanmasi hamda Osiyo o‘yinlarining yuqori o‘rinlari uchun kurash olib boradi.

Sizningcha, Ravshan Haydarov boshchiligidagi O‘zbekiston U-23 jamoasi Yaponiyada o‘tadigan Osiyo o‘yinlarida chempionlik sovrinini qo‘lga kirita oladimi?

O‘z taxmin va tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda o‘zbek futboli ixlosmandlariga mazkur taqvimni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Chelsi»dan katta yurish: Manu Kone uchun «Roma»ga 65 million yevro taklif qilindi«Chelsi»dan katta yurish: Manu Kone uchun «Roma»ga 65 million yevro taklif qilindiBugun, 21:12Tarixiy natija: Javohir Sindarov FIDЕ jahon reytingida 4-o‘ringa ko‘tarildiTarixiy natija: Javohir Sindarov FIDЕ jahon reytingida 4-o‘ringa ko‘tarildiBugun, 19:36PSJ tarbiyalanuvchisi APLga yo‘l oldi: Ibrohim Mbaye «Aston Villa» futbolchisiga aylandiPSJ tarbiyalanuvchisi APLga yo‘l oldi: Ibrohim Mbaye «Aston Villa» futbolchisiga aylandiBugun, 18:55Mahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a» bilan 3 yillik shartnoma imzoladiMahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a» bilan 3 yillik shartnoma imzoladiBugun, 18:49Flik Messining buyuk faoliyatiga baho berdi: afsonaga yuksak ehtirom ko‘rsatdiFlik Messining buyuk faoliyatiga baho berdi: afsonaga yuksak ehtirom ko‘rsatdiBugun, 14:39«Real» 230 mln yevro sarflaydi: Yan Diomande transferining barcha moliyaviy sirlari«Real» 230 mln yevro sarflaydi: Yan Diomande transferining barcha moliyaviy sirlariBugun, 14:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)