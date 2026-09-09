Erling Xoland dubli Manchester Siti jamoasiga g‘alaba keltirdi
Yevropa Chempionlar ligasining yangi mavsumi startida «Manchester Siti» safarda Portugaliyaning «Portu» klubiga qarshi bahs olib bordi. Ushbu uchrashuv ingliz klubining ishonchli g‘alabasi bilan yakunlandi va jamoa turnirdagi yurishini muvaffaqiyatli boshladi. O‘yin davomida to‘liq ustunlik namoyish etgan Enso Mareska shogirdlari raqibiga deyarli imkon qoldirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Norvegiyalik hujumchining navbatdagi rekordlariixbt.com va sport yangiliklari xabar berishicha, «Manchester Siti»ning asosiy hujumchisi Erling Xoland ushbu uchrashuvda yana o‘zining qanday darajadagi to‘purar ekanligini amalda ko‘rsatib berdi. Yakshanba kuni Angliya chempionatida «Koventri»ga qarshi o‘yinda g‘alaba to‘pini kiritgan norvegiyalik futbolchi «Dragon» stadionida ham o‘z so‘zini aytdi. U uchrashuvda ikkita golga mualliflik qilib, jamoasining g‘alabasini ta'minladi.
Erling Xoland o‘yin boshida aniq bosh bilan zarba berib, hisobni ochgan bo‘lsa, keyinchalik o‘zining ikkinchi golini ham raqib darvozasiga yo‘lladi. Ushbu dubl uning Chempionlar ligasidagi umumiy gollari sonini «Manchester Siti» safida 36 taga yetkazdi. Shunisi e'tiborliki, hujumchi bu natijaga bor-yo‘g‘i 40 ta o‘yinda erishgan.
Maydondagi ustunlik va darvozabonlar dueli«Shaharliklar» o‘yinning dastlabki daqiqalaridan boshlab maydonda ustunlik o‘rnatdi. Bu Angliya Premyer-ligasidagi ketma-ket uchta g‘alabadan keyingi yaxshi sport formasi Yevropa sahnasida ham o‘z aksini topganidan dalolat berdi. Yosh yarim himoyachi Ayyoub Buaddi klub safidagi ilk asosiy tarkibdagi o‘yinida o‘zini ijobiy tomondan ko‘rsatib, muxlislarni xursand qildi.
«Portu» darvozaboni Diogu Koshta birinchi bo‘limda ketma-ket seyvlar amalga oshirib, jamoasini yirik mag‘lubiyatdan saqlab qoldi. Portugaliyalik darvozabon Erling Xolandning ikki bor yaqin masofadan bergan zarbalarini qaytardi, shuningdek, Fil Foden hamda Antuan Semenyuning xavfli zarbalarini bartaraf etdi. Biroq mehmonlarning bosimi oldida mezbonlar ojiz qoldi.
Franchesko Farxoli boshchiligidagi «Portu» jamoasi mavsum boshidan beri o‘z ichki chempionatida ketma-ket beshta g‘alaba qozonib, ajoyib formada kelayotgan edi. Shunga qaramay, ular Yevropa darajasidagi raqibga qarshi o‘yinda qiynalib qolishdi. Mezbonlar uchrashuv davomida kamdan-kam vaziyatlar yaratdi, xususan, Alan Varela va Uilyam Gomes o‘z imkoniyatlaridan foydalana olmadi.
«Manchester Siti» darvozaboni Janluiji Donnarumma uchun uchrashuv tinch o‘tdi va u o‘yin davomida deyarli jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmadi. Ushbu mag‘lubiyat «Portu»ning ingliz klublariga qarshi o‘zaro o‘yinlardagi yomon tarixiy seriyasini davom ettirdi. 2004-yilgi Yevropa chempioni bo‘lgan jamoa so‘nggi 17 ta o‘yindan atigi ikkitasida ingliz klublarini mag‘lub eta olgan xolos.
…