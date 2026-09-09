Erling Xoland dubli Manchester Siti jamoasiga g‘alaba keltirdi

·41·Sport
Erling Xoland dubli Manchester Siti jamoasiga g‘alaba keltirdi

Yevropa Chempionlar ligasining yangi mavsumi startida «Manchester Siti» safarda Portugaliyaning «Portu» klubiga qarshi bahs olib bordi. Ushbu uchrashuv ingliz klubining ishonchli g‘alabasi bilan yakunlandi va jamoa turnirdagi yurishini muvaffaqiyatli boshladi. O‘yin davomida to‘liq ustunlik namoyish etgan Enso Mareska shogirdlari raqibiga deyarli imkon qoldirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Norvegiyalik hujumchining navbatdagi rekordlari

ixbt.com va sport yangiliklari xabar berishicha, «Manchester Siti»ning asosiy hujumchisi Erling Xoland ushbu uchrashuvda yana o‘zining qanday darajadagi to‘purar ekanligini amalda ko‘rsatib berdi. Yakshanba kuni Angliya chempionatida «Koventri»ga qarshi o‘yinda g‘alaba to‘pini kiritgan norvegiyalik futbolchi «Dragon» stadionida ham o‘z so‘zini aytdi. U uchrashuvda ikkita golga mualliflik qilib, jamoasining g‘alabasini ta'minladi.

Erling Xoland o‘yin boshida aniq bosh bilan zarba berib, hisobni ochgan bo‘lsa, keyinchalik o‘zining ikkinchi golini ham raqib darvozasiga yo‘lladi. Ushbu dubl uning Chempionlar ligasidagi umumiy gollari sonini «Manchester Siti» safida 36 taga yetkazdi. Shunisi e'tiborliki, hujumchi bu natijaga bor-yo‘g‘i 40 ta o‘yinda erishgan.

Maydondagi ustunlik va darvozabonlar dueli

«Shaharliklar» o‘yinning dastlabki daqiqalaridan boshlab maydonda ustunlik o‘rnatdi. Bu Angliya Premyer-ligasidagi ketma-ket uchta g‘alabadan keyingi yaxshi sport formasi Yevropa sahnasida ham o‘z aksini topganidan dalolat berdi. Yosh yarim himoyachi Ayyoub Buaddi klub safidagi ilk asosiy tarkibdagi o‘yinida o‘zini ijobiy tomondan ko‘rsatib, muxlislarni xursand qildi.

«Portu» darvozaboni Diogu Koshta birinchi bo‘limda ketma-ket seyvlar amalga oshirib, jamoasini yirik mag‘lubiyatdan saqlab qoldi. Portugaliyalik darvozabon Erling Xolandning ikki bor yaqin masofadan bergan zarbalarini qaytardi, shuningdek, Fil Foden hamda Antuan Semenyuning xavfli zarbalarini bartaraf etdi. Biroq mehmonlarning bosimi oldida mezbonlar ojiz qoldi.

Franchesko Farxoli boshchiligidagi «Portu» jamoasi mavsum boshidan beri o‘z ichki chempionatida ketma-ket beshta g‘alaba qozonib, ajoyib formada kelayotgan edi. Shunga qaramay, ular Yevropa darajasidagi raqibga qarshi o‘yinda qiynalib qolishdi. Mezbonlar uchrashuv davomida kamdan-kam vaziyatlar yaratdi, xususan, Alan Varela va Uilyam Gomes o‘z imkoniyatlaridan foydalana olmadi.

«Manchester Siti» darvozaboni Janluiji Donnarumma uchun uchrashuv tinch o‘tdi va u o‘yin davomida deyarli jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmadi. Ushbu mag‘lubiyat «Portu»ning ingliz klublariga qarshi o‘zaro o‘yinlardagi yomon tarixiy seriyasini davom ettirdi. 2004-yilgi Yevropa chempioni bo‘lgan jamoa so‘nggi 17 ta o‘yindan atigi ikkitasida ingliz klublarini mag‘lub eta olgan xolos.

Erling HaalandManchester CityChempionlar ligasiPortuFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?Bugun, 02:13Kilian Mbappe Chempionlar ligasidagi gollari soni boʻyicha Raul rekordini tenglashtirdiKilian Mbappe Chempionlar ligasidagi gollari soni boʻyicha Raul rekordini tenglashtirdiBugun, 02:12«Portu» «Manchester Siti»ga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi«Portu» «Manchester Siti»ga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldiBugun, 02:06«Real Madrid» «Inter»ni mag‘lub etdi«Real Madrid» «Inter»ni mag‘lub etdiBugun, 02:03Lamin Yamal "Feyenoord"ga qarshi o‘yin oldidan Frenki de Yong bilan suhbatlashdiLamin Yamal "Feyenoord"ga qarshi o‘yin oldidan Frenki de Yong bilan suhbatlashdiBugun, 00:32La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!Kecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi