Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Shveysariya Superligasining 7-turi doirasida mamlakatning eng nomdor klublaridan biri sanalgan «Bazel» o‘z maydonida yakkapeshqadam «Lugano»ni qabul qildi. Keskin va shiddatli ruhda kechgan bellashuvda mehmonlar irodali xarakter ko‘rsatib, 3:1 hisobidagi yorqin g‘alabani qo‘lga kiritdi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zosi Behruz Karimov ushbu bahsda murabbiylar shtabining qarori bilan kutilmaganda yarimhimoyachi pozitsiyasida to‘liq 90 daqiqa harakat qilib, o‘zining universal mahorati bilan shveysariyalik mutaxassislar va muxlislar e’tirofiga sazovor bo‘ldi.
Ikkinchi bo‘limdagi olovli kambek: «Lugano»dan javobsiz 3 ta zarba
Birinchi bo‘limi golsiz yakunlangan prinsipial bahsda asosiy voqealar tanaffusdan keyin boshlandi:
«Bazel»ning tezkor zarbasi: 47-daqiqada zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan mezbonlar legioneri Metino hisobni ochib, «Bazel»ni oldinga olib chiqdi (1:0);
Muvozanatni tiklagan gol: «Lugano» oradan atigi 12 daqiqa o‘tib, 59-daqiqada Yanis Siminyanining aniq harakati evaziga hisobni tenglashtirdi (1:1);
G‘alabani naqd qilgan hujumlar: Bosimni oshirgan mehmonlar raqib himoyasini shoshirib qo‘ydi — Uran Bislimi va Ahmad Kenduki birin-ketin «Bazel» darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni 1:3 ko‘rinishiga keltirdi.
Behruz Karimovning yangi ampluasi: Himoyachidan markaz yetakchisi sari
Hamyurtimiz mazkur uchrashuvda taktik jihatdan mutlaqo yangi qirralarini namoyish etdi:
Yarimhimoyadagi to‘liq 90 daqiqa: Odatda himoya chizig‘ida to‘p suradigan Karimov bu gal markaziy yarimhimoyachi vazifasini bajardi va uchrashuvni to‘liq o‘tkazdi;
Murabbiy va muxlislar olqishi: Behruzning to‘pni olib qo‘yishdagi faolligi, pressingdagi bosimi va hujumlarni rivojlantirishdagi sovuqqonligi o‘yinning eng yaxshi jihatlaridan biri bo‘ldi;
Taktik universallik: Zamonaviy futbolda bir necha chiziqda birdek yuqori saviyada o‘ynay olish qobiliyati o‘zbek legionerining jamoadagi o‘rnini mutlaq darajaga ko‘tarmoqda.
100 foizlik natija: «Lugano» va «Yang Boyz» o‘rtasidagi chempionlik jangi
Ushbu g‘alaba «Lugano»ning joriy mavsumdagi mutlaq hukmronligini davom ettirmoqda:
6 o‘yinda 18 ochko: «Lugano» chempionatda hali birorta ham ochko yo‘qotmagan yagona jamoa bo‘lib turibdi va hisobidagi ochkolarni 18 taga yetkazdi;
Yevrokuboklar va zaxira o‘yini: Klub UYEFA Konferensiyalar ligasining guruh bosqichida qatnashayotgani sababli milliy chempionatda boshqa raqiblariga nisbatan bitta kam o‘yin o‘tkazgan;
«Yang Boyz» ortda qolmoqda: 2-o‘rindagi asosiy raqobatchi «Yang Boyz» ushbu turdagi durang natijadan keyin 7 ta uchrashuvda 15 ochko jamg‘arib, peshqadamdan ortda qolmoqda. Ekspertlar bu mavsumda chempionlik intrigasi aynan shu ikki jamoa o‘rtasida kechishini ta’kidlashmoqda.
Jahon chempionatidagi kashfiyot, «Surxon» ulushi va 2031 yilgacha bitim
Behruz Karimovning transfer bozoridagi mavqei shiddat bilan o‘sib bormoqda:
Mundialdagi porlash: Himoyachi 2026 yilgi jahon chempionatida O‘zbekiston milliy terma jamoasi safidagi ishonchli va yorqin o‘yinlari orqali dunyo skautlari nazariga tushdi;
«Surxon»ning manfaati: Yosh iqtidor faoliyatini Shveysariyada boshlashni ma’qul ko‘rdi. Uning sobiq klubi Termizning «Surxon» jamoasi transferdan 240 ming yevro ishlab olgan bo‘lib, futbolchining keyingi sotuvidan yana 10 foiz ulush olish huquqini o‘zida saqlab qolgan;
1 million yevrolik baho va uzoq muddatli kelishuv: Ayni paytda nufuzli portallar Karimovning transfer narxini 1 million yevroga baholamoqda, uning «Lugano» bilan imzolagan shartnomasi esa 2031 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan.
Sizningcha, Behruz Karimovning yarimhimoya pozitsiyasiga o‘tkazilishi uning milliy terma jamoadagi kelajagiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? «Lugano» ushbu mavsumda Shveysariya chempionligini qo‘lga kiritib, hamyurtimizni kuchli beshlik ligalariga olib chiqa oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…