Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda

·8·Sport
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda

Shveysariya Superligasining 7-turi doirasida mamlakatning eng nomdor klublaridan biri sanalgan «Bazel» o‘z maydonida yakkapeshqadam «Lugano»ni qabul qildi. Keskin va shiddatli ruhda kechgan bellashuvda mehmonlar irodali xarakter ko‘rsatib, 3:1 hisobidagi yorqin g‘alabani qo‘lga kiritdi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zosi Behruz Karimov ushbu bahsda murabbiylar shtabining qarori bilan kutilmaganda yarimhimoyachi pozitsiyasida to‘liq 90 daqiqa harakat qilib, o‘zining universal mahorati bilan shveysariyalik mutaxassislar va muxlislar e’tirofiga sazovor bo‘ldi.

Ikkinchi bo‘limdagi olovli kambek: «Lugano»dan javobsiz 3 ta zarba

Birinchi bo‘limi golsiz yakunlangan prinsipial bahsda asosiy voqealar tanaffusdan keyin boshlandi:

  • «Bazel»ning tezkor zarbasi: 47-daqiqada zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan mezbonlar legioneri Metino hisobni ochib, «Bazel»ni oldinga olib chiqdi (1:0);

  • Muvozanatni tiklagan gol: «Lugano» oradan atigi 12 daqiqa o‘tib, 59-daqiqada Yanis Siminyanining aniq harakati evaziga hisobni tenglashtirdi (1:1);

  • G‘alabani naqd qilgan hujumlar: Bosimni oshirgan mehmonlar raqib himoyasini shoshirib qo‘ydi — Uran Bislimi va Ahmad Kenduki birin-ketin «Bazel» darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni 1:3 ko‘rinishiga keltirdi.

Behruz Karimovning yangi ampluasi: Himoyachidan markaz yetakchisi sari

Hamyurtimiz mazkur uchrashuvda taktik jihatdan mutlaqo yangi qirralarini namoyish etdi:

  • Yarimhimoyadagi to‘liq 90 daqiqa: Odatda himoya chizig‘ida to‘p suradigan Karimov bu gal markaziy yarimhimoyachi vazifasini bajardi va uchrashuvni to‘liq o‘tkazdi;

  • Murabbiy va muxlislar olqishi: Behruzning to‘pni olib qo‘yishdagi faolligi, pressingdagi bosimi va hujumlarni rivojlantirishdagi sovuqqonligi o‘yinning eng yaxshi jihatlaridan biri bo‘ldi;

  • Taktik universallik: Zamonaviy futbolda bir necha chiziqda birdek yuqori saviyada o‘ynay olish qobiliyati o‘zbek legionerining jamoadagi o‘rnini mutlaq darajaga ko‘tarmoqda.

100 foizlik natija: «Lugano» va «Yang Boyz» o‘rtasidagi chempionlik jangi

Ushbu g‘alaba «Lugano»ning joriy mavsumdagi mutlaq hukmronligini davom ettirmoqda:

  • 6 o‘yinda 18 ochko: «Lugano» chempionatda hali birorta ham ochko yo‘qotmagan yagona jamoa bo‘lib turibdi va hisobidagi ochkolarni 18 taga yetkazdi;

  • Yevrokuboklar va zaxira o‘yini: Klub UYEFA Konferensiyalar ligasining guruh bosqichida qatnashayotgani sababli milliy chempionatda boshqa raqiblariga nisbatan bitta kam o‘yin o‘tkazgan;

  • «Yang Boyz» ortda qolmoqda: 2-o‘rindagi asosiy raqobatchi «Yang Boyz» ushbu turdagi durang natijadan keyin 7 ta uchrashuvda 15 ochko jamg‘arib, peshqadamdan ortda qolmoqda. Ekspertlar bu mavsumda chempionlik intrigasi aynan shu ikki jamoa o‘rtasida kechishini ta’kidlashmoqda.

Jahon chempionatidagi kashfiyot, «Surxon» ulushi va 2031 yilgacha bitim

Behruz Karimovning transfer bozoridagi mavqei shiddat bilan o‘sib bormoqda:

  • Mundialdagi porlash: Himoyachi 2026 yilgi jahon chempionatida O‘zbekiston milliy terma jamoasi safidagi ishonchli va yorqin o‘yinlari orqali dunyo skautlari nazariga tushdi;

  • «Surxon»ning manfaati: Yosh iqtidor faoliyatini Shveysariyada boshlashni ma’qul ko‘rdi. Uning sobiq klubi Termizning «Surxon» jamoasi transferdan 240 ming yevro ishlab olgan bo‘lib, futbolchining keyingi sotuvidan yana 10 foiz ulush olish huquqini o‘zida saqlab qolgan;

  • 1 million yevrolik baho va uzoq muddatli kelishuv: Ayni paytda nufuzli portallar Karimovning transfer narxini 1 million yevroga baholamoqda, uning «Lugano» bilan imzolagan shartnomasi esa 2031 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan.

Sizningcha, Behruz Karimovning yarimhimoya pozitsiyasiga o‘tkazilishi uning milliy terma jamoadagi kelajagiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? «Lugano» ushbu mavsumda Shveysariya chempionligini qo‘lga kiritib, hamyurtimizni kuchli beshlik ligalariga olib chiqa oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Velodrom”dagi 5 ta golli drama: “Marsel” o‘z uyida “Parij”ga mag‘lub bo‘ldi“Velodrom”dagi 5 ta golli drama: “Marsel” o‘z uyida “Parij”ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 05:57La Ligada sensatsiya: “Alaves” 5 ta gol urib, “Real”ni ortda qoldirdi...La Ligada sensatsiya: “Alaves” 5 ta gol urib, “Real”ni ortda qoldirdi...Bugun, 05:5390+2-daqiqadagi drama: “Yuventus” “Milan”ga qarshi bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi90+2-daqiqadagi drama: “Yuventus” “Milan”ga qarshi bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldiBugun, 05:47Barselona Valensiyani yirik hisobda magʻlub etib, LaLigaspesida peshqadamlikni mustahkamladiBarselona Valensiyani yirik hisobda magʻlub etib, LaLigaspesida peshqadamlikni mustahkamladiKecha, 23:17Qo‘ldan chiqarilgan g‘alaba!: “Manchester Yunayted” Liverpulda ochko yo‘qotdiQo‘ldan chiqarilgan g‘alaba!: “Manchester Yunayted” Liverpulda ochko yo‘qotdiKecha, 22:45Haqiqiy tor-mor: «Barselona» «Valensiya» darvozasiga 5 ta javobsiz to‘p kiritdiHaqiqiy tor-mor: «Barselona» «Valensiya» darvozasiga 5 ta javobsiz to‘p kiritdiKecha, 22:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi