«Portu» «Manchester Siti»ga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi
«Manchester Siti» Chempionlar ligasi 2026/27 yilgi mavsumini «Portu» ustidan g‘alaba bilan boshladi. Uchrashuvda inglizlar 2:0 hisobida ustun keldi. Mehmonlar tarkibida Erling Xoland ikki marta gol urdi. Bahs davomida «Manchester Siti» hujumlarda faolroq bo‘lib, zarbalar va to‘p nazorati bo‘yicha ham yaqqol ustunlik qildi.
Hisob ikkinchi bo‘lim boshlanganidan ko‘p o‘tmay ochildi. 47-daqiqada Erling Xoland «Manchester Siti»ni oldinga olib chiqdi.
Uchrashuv yakuniga yaqin norvegiyalik hujumchi yana bir bor o‘zini ko‘rsatdi. Xoland 90+1-daqiqada ikkinchi golini urib, jamoasi g‘alabasini mustahkamladi.
Statistikada «Manchester Siti»ning ustunligi yaqqol ko‘rindi. Mehmonlar darvoza tomon 18 marta zarba bergan bo‘lsa, «Portu» atigi 4 ta zarba bilan cheklandi. Aniq zarbalar bo‘yicha farq yanada katta bo‘ldi: «Manchester Siti» 9 marta darvoza tomonini aniq nishonga oldi, «Portu» esa birorta ham aniq zarba yo‘llay olmadi.
To‘p nazoratida ham «Manchester Siti» 60 foiz ko‘rsatkich bilan ustunlik qildi. «Portu»da bu ko‘rsatkich 40 foizni tashkil etdi.
Paslar bo‘yicha ham inglizlar oldinda bo‘ldi. «Manchester Siti» 583 ta pasni 92 foiz aniqlik bilan amalga oshirdi. «Portu» esa 341 ta pas berdi, ularning aniqligi 79 foiz bo‘ldi.
«Portu» futbolchilari 11 marta fol ishlatib, 1 ta sariq kartochka oldi. «Manchester Siti»da follar soni 16 ta, sariq kartochkalar esa 3 tani tashkil etdi. Qizil kartochka qayd etilmadi.
Burchak zarbalarida ham «Manchester Siti» 5:2 hisobida ustun keldi. Ofsaydlar bo‘yicha esa «Portu»da 7 ta, «Manchester Siti»da 1 ta holat qayd etildi.
…