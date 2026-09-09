«Portu» «Manchester Siti»ga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi

·67·Sport
«Portu» «Manchester Siti»ga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi

«Manchester Siti» Chempionlar ligasi 2026/27 yilgi mavsumini «Portu» ustidan g‘alaba bilan boshladi. Uchrashuvda inglizlar 2:0 hisobida ustun keldi. Mehmonlar tarkibida Erling Xoland ikki marta gol urdi. Bahs davomida «Manchester Siti» hujumlarda faolroq bo‘lib, zarbalar va to‘p nazorati bo‘yicha ham yaqqol ustunlik qildi.

Hisob ikkinchi bo‘lim boshlanganidan ko‘p o‘tmay ochildi. 47-daqiqada Erling Xoland «Manchester Siti»ni oldinga olib chiqdi.

Uchrashuv yakuniga yaqin norvegiyalik hujumchi yana bir bor o‘zini ko‘rsatdi. Xoland 90+1-daqiqada ikkinchi golini urib, jamoasi g‘alabasini mustahkamladi.

Statistikada «Manchester Siti»ning ustunligi yaqqol ko‘rindi. Mehmonlar darvoza tomon 18 marta zarba bergan bo‘lsa, «Portu» atigi 4 ta zarba bilan cheklandi. Aniq zarbalar bo‘yicha farq yanada katta bo‘ldi: «Manchester Siti» 9 marta darvoza tomonini aniq nishonga oldi, «Portu» esa birorta ham aniq zarba yo‘llay olmadi.

To‘p nazoratida ham «Manchester Siti» 60 foiz ko‘rsatkich bilan ustunlik qildi. «Portu»da bu ko‘rsatkich 40 foizni tashkil etdi.

Paslar bo‘yicha ham inglizlar oldinda bo‘ldi. «Manchester Siti» 583 ta pasni 92 foiz aniqlik bilan amalga oshirdi. «Portu» esa 341 ta pas berdi, ularning aniqligi 79 foiz bo‘ldi.

«Portu» futbolchilari 11 marta fol ishlatib, 1 ta sariq kartochka oldi. «Manchester Siti»da follar soni 16 ta, sariq kartochkalar esa 3 tani tashkil etdi. Qizil kartochka qayd etilmadi.

Burchak zarbalarida ham «Manchester Siti» 5:2 hisobida ustun keldi. Ofsaydlar bo‘yicha esa «Portu»da 7 ta, «Manchester Siti»da 1 ta holat qayd etildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland dubli Manchester Siti jamoasiga g‘alaba keltirdiErling Xoland dubli Manchester Siti jamoasiga g‘alaba keltirdiBugun, 02:31Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?Bugun, 02:13Kilian Mbappe Chempionlar ligasidagi gollari soni boʻyicha Raul rekordini tenglashtirdiKilian Mbappe Chempionlar ligasidagi gollari soni boʻyicha Raul rekordini tenglashtirdiBugun, 02:12«Real Madrid» «Inter»ni mag‘lub etdi«Real Madrid» «Inter»ni mag‘lub etdiBugun, 02:03Lamin Yamal "Feyenoord"ga qarshi o‘yin oldidan Frenki de Yong bilan suhbatlashdiLamin Yamal "Feyenoord"ga qarshi o‘yin oldidan Frenki de Yong bilan suhbatlashdiBugun, 00:32La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!Kecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi