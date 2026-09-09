«Real Madrid» «Inter»ni mag‘lub etdi

·74·Sport
«Real Madrid» «Inter»ni mag‘lub etdi

«Real Madrid» Chempionlar ligasi 2026/27 yilgi mavsum ligasidagi ilk uchrashuvini «Inter» ustidan g‘alaba bilan boshladi. Madriddagi «Santyago Bernabeu» stadionida o‘tgan bahsda mezbonlar 2:1 hisobida ustun keldi.

Uchrashuvda hisob 14-daqiqada ochildi. Kilian Mbappe «Real Madrid»ni oldinga olib chiqdi. 23-daqiqada Federiko Valverde mezbonlarning ikkinchi golini urdi.

«Inter» ikkinchi bo‘limda hisobni qisqartirishga erishdi. 77-daqiqada Karlos Augusto italiyaliklar nomidan gol urdi. Biroq qolgan vaqtda «Inter» yana bir marta darvozani ishg‘ol qila olmadi va uchrashuv 2:1 hisobida yakunlandi.

Statistikada «Inter» to‘p nazorati bo‘yicha ustunlik qildi. Milanliklar to‘pning 59 foiziga egalik qilgan bo‘lsa, «Real Madrid»da bu ko‘rsatkich 41 foizni tashkil etdi.

Zarbalar bo‘yicha ham mehmonlar ustun bo‘ldi: «Inter» 15 marta zarba berdi, «Real Madrid» esa 9 marta. Darvoza tomon aniq zarbalarda esa mezbonlar 6:5 hisobida ustunlik qildi.

«Inter» 565 ta pas amalga oshirib, ularning 95 foizini aniq yetkazdi. «Real Madrid» 362 ta pas bergan va paslar aniqligi 87 foizni tashkil etgan.

Uchrashuvda «Real Madrid» 12 marta qoida buzdi va 1 ta sariq kartochka oldi. «Inter» futbolchilari 10 marta fol ishlatib, 3 ta sariq kartochka ko‘rdi. Burchak zarbalari bo‘yicha mehmonlar 11:4 hisobida ustun bo‘ldi.

Shu tariqa «Real Madrid» Chempionlar ligasi ligasidagi dastlabki uch ochkosini qo‘lga kiritdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland dubli Manchester Siti jamoasiga g‘alaba keltirdiErling Xoland dubli Manchester Siti jamoasiga g‘alaba keltirdiBugun, 02:31Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?Bugun, 02:13Kilian Mbappe Chempionlar ligasidagi gollari soni boʻyicha Raul rekordini tenglashtirdiKilian Mbappe Chempionlar ligasidagi gollari soni boʻyicha Raul rekordini tenglashtirdiBugun, 02:12«Portu» «Manchester Siti»ga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi«Portu» «Manchester Siti»ga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldiBugun, 02:06Lamin Yamal "Feyenoord"ga qarshi o‘yin oldidan Frenki de Yong bilan suhbatlashdiLamin Yamal "Feyenoord"ga qarshi o‘yin oldidan Frenki de Yong bilan suhbatlashdiBugun, 00:32La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!Kecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi