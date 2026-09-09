«Real Madrid» «Inter»ni mag‘lub etdi
«Real Madrid» Chempionlar ligasi 2026/27 yilgi mavsum ligasidagi ilk uchrashuvini «Inter» ustidan g‘alaba bilan boshladi. Madriddagi «Santyago Bernabeu» stadionida o‘tgan bahsda mezbonlar 2:1 hisobida ustun keldi.
Uchrashuvda hisob 14-daqiqada ochildi. Kilian Mbappe «Real Madrid»ni oldinga olib chiqdi. 23-daqiqada Federiko Valverde mezbonlarning ikkinchi golini urdi.
«Inter» ikkinchi bo‘limda hisobni qisqartirishga erishdi. 77-daqiqada Karlos Augusto italiyaliklar nomidan gol urdi. Biroq qolgan vaqtda «Inter» yana bir marta darvozani ishg‘ol qila olmadi va uchrashuv 2:1 hisobida yakunlandi.
Statistikada «Inter» to‘p nazorati bo‘yicha ustunlik qildi. Milanliklar to‘pning 59 foiziga egalik qilgan bo‘lsa, «Real Madrid»da bu ko‘rsatkich 41 foizni tashkil etdi.
Zarbalar bo‘yicha ham mehmonlar ustun bo‘ldi: «Inter» 15 marta zarba berdi, «Real Madrid» esa 9 marta. Darvoza tomon aniq zarbalarda esa mezbonlar 6:5 hisobida ustunlik qildi.
«Inter» 565 ta pas amalga oshirib, ularning 95 foizini aniq yetkazdi. «Real Madrid» 362 ta pas bergan va paslar aniqligi 87 foizni tashkil etgan.
Uchrashuvda «Real Madrid» 12 marta qoida buzdi va 1 ta sariq kartochka oldi. «Inter» futbolchilari 10 marta fol ishlatib, 3 ta sariq kartochka ko‘rdi. Burchak zarbalari bo‘yicha mehmonlar 11:4 hisobida ustun bo‘ldi.
Shu tariqa «Real Madrid» Chempionlar ligasi ligasidagi dastlabki uch ochkosini qo‘lga kiritdi.
…