“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi

·70·Sport
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi

O‘zbekiston Superligasining 20-turidan o‘rin olgan markaziy bahsda amaldagi chempion va musobaqa peshqadami Farg‘onaning «Neftchi» klubi Qarshida «Nasaf»ga qarshi maydonga tushib, 2:6 hisobida qaqshatqich mag‘lubiyatga uchradi. Peshqadamning bunday yirik hisobda tor-mor etilishi futbol jamoatchiligida haqiqiy shok to‘lqinini keltirib chiqardi. Uchrashuv yakunlangach, farg‘onaliklar bosh murabbiyi Islom Ismoilov matbuot anjumanida ishtirok etib, jamoaning nokdaun holati, ketma-ket xatolar sababi va ikkinchi davradagi og‘ir vaziyat bo‘yicha jurnalistlar savollariga batafsil javob qaytardi.

«Raqibning har bir burchak to‘pi gol bo‘ldi»: Birinchi taymdagi karaxtlik

Islom Ismoilov o‘yin taqdiri standart vaziyatlar oqibatida bir zumda hal bo‘lib ketganini ochiqladi:

  • Raqib mahorati va tushunarsiz vaziyatlar: «Avvalambor, “Nasaf”ni ishonchli g‘alaba bilan tabriklayman. Muxlislardan, klub rahbariyatidan uzr so‘rayman. Barcha ayb va xatolarni o‘z bo‘ynimga olaman. Raqibning deyarli barcha jarima va burchak zarbalari golga aylanib ketdi, bu holatni qayta ko‘rib chiqishimiz kerak»;

  • Nokdaun va futbolchilarga ishonch: Murabbiy shogirdlariga e’tirozi yo‘qligini, hech kimdan shubhalanmasligini alohida qayd etdi: «Birinchi bo‘limdayoq jamoa ruhiy nokdaun holatiga tushib qoldi. Bunday vaziyatda futbolchilarni qayta uyg‘otish juda murakkab. Futbolchilarimizga ishonaman, ular shu kungacha biz uchun borini bergan va bundan keyin ham beradi»;

  • Ochiq futbol tamoyili: Ismoilov tavakkalga asoslangan ochiq o‘yin tanlangani xato emasligini, «Neftchi» barcha raqiblarga, jumladan, «Paxtakor»ga qarshi ham o‘z hujumkor falsafasidan voz kechmaganini ta’kidladi.

Ikkinchi davradagi muammolar: Murabbiy ketishi emas, tinimsiz jarohatlar

Birinchi davrani ko‘tarinki ruhda o‘tkazgan jamoaning safar o‘yinlaridagi pasayishi quyidagi omillar bilan izohlandi:

  • Jermaniyalik yordamchining ketgani omil emas: Murabbiy chet ellik yordamchining ketishi jamoa o‘yiniga ta’sir qilmaganini, asosiy sabab tarkibdagi yo‘qotishlar ekanini aytdi;

  • Tinimsiz jarohatlar va majburiy rotatsiya: «Asosiy tarkib futbolchilari ketma-ket jarohat olyapti. Har bitta o‘yinda majburan tarkibni o‘zgartiryapmiz. Safga qaytgan o‘yinchi ham birdaniga avvalgi sport formasiga kirib keta olmayapti. Barqaror tarkib bo‘lmagani o‘yin sifatini tushirmoqda»;

  • Peshqadamlik bosimi va murabbiylik mas’uliyati: Mutaxassis jamoa yuqori pog‘onada katta bosim ostida o‘ynayotganini va kamchiliklar faqat jarohatlar emas, balki murabbiy sifatida o‘z xatolari tufayli ham yuzaga kelayotganini tan oldi.

OCHL sinovi va oxirigacha kurash qarori

Yirik zarbaga qaramay, «Neftchi» bosh murabbiyi chempionlik kurashi va xalqaro maydondagi maqsadlardan voz kechmasligini bildirdi:

  • Taktik o‘zgarishlar samarasizligi: «Ikkinchi taym boshida Alisher Odilovni tushirib, Yovovichni hujumchi ortiga o‘tkazdik va markazda keskinlik yaratmoqchi bo‘ldik. Ammo yana burchakdan to‘p o‘tkazib yubordik»;

  • «Hali hech narsa yo‘qotilmadi»: «Jamoa hamon birinchi o‘rinda ketmoqda. Mavsum oxirigacha bor kuchimiz bilan kurashamiz va bu o‘rinni saqlab qolishga harakat qilamiz»;

  • Osiyo maydonlaridagi mas’uliyat: Ismoilov Osiyo Chempionlar ligasida O‘zbekiston sharafini munosib himoya qilish uchun ruhiyat muhim ekanini va turnirga jiddiy yondashishlarini qayd etdi.

Sizningcha, «Nasaf»ga qarshi 6:2 hisobidagi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng «Neftchi» o‘z ruhiyatini tiklab, chempionlik poygasida peshqadamlikni saqlab qola oladimi yoki chempionlik kurashida tashabbus raqiblarga o‘tib ketdimi? Bu inqirozning asosiy aybdori kim? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdiBugun, 14:19GOAT masalasiga nuqta qo‘yildi: Messi tarmoqlarni larzaga solgan video e’lon qildiGOAT masalasiga nuqta qo‘yildi: Messi tarmoqlarni larzaga solgan video e’lon qildiBugun, 11:58Luis Enrike «Monako»ga mag‘lubiyatdan so‘ng hayratlanarli fikr bildirdiLuis Enrike «Monako»ga mag‘lubiyatdan so‘ng hayratlanarli fikr bildirdiBugun, 09:43Fabregas mo‘jizasi A Seriyani larzaga solmoqda: «Komo» safarda «Jenoa»ni tor-mor etdiFabregas mo‘jizasi A Seriyani larzaga solmoqda: «Komo» safarda «Jenoa»ni tor-mor etdiBugun, 08:01«Galatasaroy»ga qarshi o‘yinda Shomurodov va Fayzullayev qanday baholandi?«Galatasaroy»ga qarshi o‘yinda Shomurodov va Fayzullayev qanday baholandi?Bugun, 07:58Mourino «Betis»dan uchralgan sensatsion mag‘lubiyatga munosabat bildirdiMourino «Betis»dan uchralgan sensatsion mag‘lubiyatga munosabat bildirdiBugun, 07:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)