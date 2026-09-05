“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
O‘zbekiston Superligasining 20-turidan o‘rin olgan markaziy bahsda amaldagi chempion va musobaqa peshqadami Farg‘onaning «Neftchi» klubi Qarshida «Nasaf»ga qarshi maydonga tushib, 2:6 hisobida qaqshatqich mag‘lubiyatga uchradi. Peshqadamning bunday yirik hisobda tor-mor etilishi futbol jamoatchiligida haqiqiy shok to‘lqinini keltirib chiqardi. Uchrashuv yakunlangach, farg‘onaliklar bosh murabbiyi Islom Ismoilov matbuot anjumanida ishtirok etib, jamoaning nokdaun holati, ketma-ket xatolar sababi va ikkinchi davradagi og‘ir vaziyat bo‘yicha jurnalistlar savollariga batafsil javob qaytardi.
«Raqibning har bir burchak to‘pi gol bo‘ldi»: Birinchi taymdagi karaxtlik
Islom Ismoilov o‘yin taqdiri standart vaziyatlar oqibatida bir zumda hal bo‘lib ketganini ochiqladi:
Raqib mahorati va tushunarsiz vaziyatlar: «Avvalambor, “Nasaf”ni ishonchli g‘alaba bilan tabriklayman. Muxlislardan, klub rahbariyatidan uzr so‘rayman. Barcha ayb va xatolarni o‘z bo‘ynimga olaman. Raqibning deyarli barcha jarima va burchak zarbalari golga aylanib ketdi, bu holatni qayta ko‘rib chiqishimiz kerak»;
Nokdaun va futbolchilarga ishonch: Murabbiy shogirdlariga e’tirozi yo‘qligini, hech kimdan shubhalanmasligini alohida qayd etdi: «Birinchi bo‘limdayoq jamoa ruhiy nokdaun holatiga tushib qoldi. Bunday vaziyatda futbolchilarni qayta uyg‘otish juda murakkab. Futbolchilarimizga ishonaman, ular shu kungacha biz uchun borini bergan va bundan keyin ham beradi»;
Ochiq futbol tamoyili: Ismoilov tavakkalga asoslangan ochiq o‘yin tanlangani xato emasligini, «Neftchi» barcha raqiblarga, jumladan, «Paxtakor»ga qarshi ham o‘z hujumkor falsafasidan voz kechmaganini ta’kidladi.
Ikkinchi davradagi muammolar: Murabbiy ketishi emas, tinimsiz jarohatlar
Birinchi davrani ko‘tarinki ruhda o‘tkazgan jamoaning safar o‘yinlaridagi pasayishi quyidagi omillar bilan izohlandi:
Jermaniyalik yordamchining ketgani omil emas: Murabbiy chet ellik yordamchining ketishi jamoa o‘yiniga ta’sir qilmaganini, asosiy sabab tarkibdagi yo‘qotishlar ekanini aytdi;
Tinimsiz jarohatlar va majburiy rotatsiya: «Asosiy tarkib futbolchilari ketma-ket jarohat olyapti. Har bitta o‘yinda majburan tarkibni o‘zgartiryapmiz. Safga qaytgan o‘yinchi ham birdaniga avvalgi sport formasiga kirib keta olmayapti. Barqaror tarkib bo‘lmagani o‘yin sifatini tushirmoqda»;
Peshqadamlik bosimi va murabbiylik mas’uliyati: Mutaxassis jamoa yuqori pog‘onada katta bosim ostida o‘ynayotganini va kamchiliklar faqat jarohatlar emas, balki murabbiy sifatida o‘z xatolari tufayli ham yuzaga kelayotganini tan oldi.
OCHL sinovi va oxirigacha kurash qarori
Yirik zarbaga qaramay, «Neftchi» bosh murabbiyi chempionlik kurashi va xalqaro maydondagi maqsadlardan voz kechmasligini bildirdi:
Taktik o‘zgarishlar samarasizligi: «Ikkinchi taym boshida Alisher Odilovni tushirib, Yovovichni hujumchi ortiga o‘tkazdik va markazda keskinlik yaratmoqchi bo‘ldik. Ammo yana burchakdan to‘p o‘tkazib yubordik»;
«Hali hech narsa yo‘qotilmadi»: «Jamoa hamon birinchi o‘rinda ketmoqda. Mavsum oxirigacha bor kuchimiz bilan kurashamiz va bu o‘rinni saqlab qolishga harakat qilamiz»;
Osiyo maydonlaridagi mas’uliyat: Ismoilov Osiyo Chempionlar ligasida O‘zbekiston sharafini munosib himoya qilish uchun ruhiyat muhim ekanini va turnirga jiddiy yondashishlarini qayd etdi.
Sizningcha, «Nasaf»ga qarshi 6:2 hisobidagi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng «Neftchi» o‘z ruhiyatini tiklab, chempionlik poygasida peshqadamlikni saqlab qola oladimi yoki chempionlik kurashida tashabbus raqiblarga o‘tib ketdimi? Bu inqirozning asosiy aybdori kim? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…