“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
O‘zbekiston Superligasi 20-turining markaziy bahsida Qarshining «Nasaf» klubi o‘z maydonida amaldagi chempion va musobaqa peshqadami Farg‘onaning «Neftchi» jamoasini qabul qilib, 6:2 hisobidagi fantastik g‘alabani rasmiylashtirdi. Bunday yirik va kutilmagan natija muxlislar hamda mutaxassislar uchun haqiqiy sensatsiyaga aylandi. Uchrashuvdan so‘ng «ajdarlar» bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev matbuot anjumanida ishtirok etib, qarshi hujum taktikasi, «Neftchi»ning qo‘l kelgan xatosi, futbolchilarning jarohatlari hamda klubdagi moliyaviy vaziyat haqida to‘liq to‘xtalib o‘tdi.
«Bizga hujumkor raqib ma’qul»: Ikkinchi raqamli o‘yin qanday samara berdi?
Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlarining ochiq futboldan qanday ustalik bilan foydalanganini taktik jihatdan tushuntirib berdi:
Erta gollar va yengillik: «Uzoq kutilgan muhim g‘alaba bilan barcha muxlislarimizni tabriklayman. Chempionga qarshi yirik hisobda yutish juda yoqimli. Bahs boshidanoq hujumdagi rejalarimiz ish bergani bizga katta yengillik va ustunlik yaratib berdi»;
Qarshi hujum va standartlar uyg‘unligi: «Biz bugun ikkinchi raqam bo‘lib harakat qildik, ammo qarshi hujumlarda va standart vaziyatlarda juda xavfli o‘ynadik. Bu g‘alabamizning bosh omili bo‘ldi»;
Ochiq futbol — “Nasaf” uchun qulaylik: «Qarshiga kelib chuqur himoyalanadigan, avtopark qo‘yadigan jamoalarga qarshi juda qiynalamiz. “Neftchi”dek ochiq futbol o‘ynaydigan jamoalar biz uchun bo‘sh hududlar qoldiradi. Futbolchilarimiz tezkor va bunday bo‘shliqlardan foydalanishga moslashgan. Raqib bizga qarshi qanchalik ochiq o‘ynasa, bu bizga shunchalik qulaylik tug‘diradi».
Tarkibdagi yo‘qotishlar va legionerning moslashishi
Mutaxassis o‘yin davomida amalga oshirilgan majburiy o‘zgarishlar va tarkib raqobati haqida ma’lumot berdi:
Shala va Murodning holati: «O‘yinlarimiz har 4-5 kunda bo‘layotgani sababli charchoq sezildi. Shala tinimsiz o‘ynayotgani bois biroz toliqdi va yengil jarohat oldi. Shuningdek, Murod ham mayda jarohat sababli almashtirildi. Umid qilamanki, jiddiy narsa emas»;
Gruziyalik futbolchida vazn muammosi bormi?: «Unda ortiqcha vazn yo‘q, shunchaki jamoaga moslashish jarayoni biroz cho‘zilmoqda. U Abbos G‘ulomov bilan bir pozitsiyada raqobatlashyapti. So‘nggi bahslarda Abbos a’lo darajada o‘yin ko‘rsatayotgani bois aynan u asosiy tarkibdan joy olmoqda».
G‘alaba ruhiyati va rahbariyat: Qarzdorlik masalasi hal etilmoqda
Jamoaning ichki ruhiy kayfiyati va rahbariyat ko‘magi g‘alabada hal qiluvchi o‘rin tutayotgani qayd etildi:
Yechinish xonasidagi chaqiriq emas, mashg‘ulotdagi ish: «Ruhiy tayyorgarlik faqat yechinish xonasidagi bir-ikki og‘iz gap bilan hal bo‘lmaydi. Bu jarayon haftalik mashg‘ulotlardan boshlanadi. Yigitlarning amaldagi chempionni yiqitish ishtiyoqi nihoyatda kuchli edi va ular bor kuchlarini maydonga tashlashdi»;
Klubdagi o‘zgarishlar va hokimlik ko‘magi: Klub prezidenti almashgani haqidagi savolga murabbiy aniqlik kiritdi: «Alisher Qodirov yil boshidan buyon klub prezidenti bo‘lib ishlamoqda. Viloyat hokimi va barcha mutasaddi rahbarlar jamoaning barcha muammolariga yechim topmoqda. Klub oldidagi barcha qarzdorlik masalalari bosqichma-bosqich yopilmoqda. Rahbariyat kayfiyatni ko‘tarish uchun bor imkoniyatini ishga solmoqda».
Sizningcha, Ro‘ziqul Berdiyev jamoasi «Neftchi»ni 6:2 hisobida yakson qilib, chempionlik poygasini qaytadan jonlantirdimi? Amaldagi chempion ochiq futbol tanlab katta xatoga yo‘l qo‘ydimi yoki «Nasaf»ning bugungi taktikasi chindan ham mukammalmidi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…