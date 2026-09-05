“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi

·44·Sport
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi

O‘zbekiston Superligasi 20-turining markaziy bahsida Qarshining «Nasaf» klubi o‘z maydonida amaldagi chempion va musobaqa peshqadami Farg‘onaning «Neftchi» jamoasini qabul qilib, 6:2 hisobidagi fantastik g‘alabani rasmiylashtirdi. Bunday yirik va kutilmagan natija muxlislar hamda mutaxassislar uchun haqiqiy sensatsiyaga aylandi. Uchrashuvdan so‘ng «ajdarlar» bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev matbuot anjumanida ishtirok etib, qarshi hujum taktikasi, «Neftchi»ning qo‘l kelgan xatosi, futbolchilarning jarohatlari hamda klubdagi moliyaviy vaziyat haqida to‘liq to‘xtalib o‘tdi.

«Bizga hujumkor raqib ma’qul»: Ikkinchi raqamli o‘yin qanday samara berdi?

Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlarining ochiq futboldan qanday ustalik bilan foydalanganini taktik jihatdan tushuntirib berdi:

  • Erta gollar va yengillik: «Uzoq kutilgan muhim g‘alaba bilan barcha muxlislarimizni tabriklayman. Chempionga qarshi yirik hisobda yutish juda yoqimli. Bahs boshidanoq hujumdagi rejalarimiz ish bergani bizga katta yengillik va ustunlik yaratib berdi»;

  • Qarshi hujum va standartlar uyg‘unligi: «Biz bugun ikkinchi raqam bo‘lib harakat qildik, ammo qarshi hujumlarda va standart vaziyatlarda juda xavfli o‘ynadik. Bu g‘alabamizning bosh omili bo‘ldi»;

  • Ochiq futbol — “Nasaf” uchun qulaylik: «Qarshiga kelib chuqur himoyalanadigan, avtopark qo‘yadigan jamoalarga qarshi juda qiynalamiz. “Neftchi”dek ochiq futbol o‘ynaydigan jamoalar biz uchun bo‘sh hududlar qoldiradi. Futbolchilarimiz tezkor va bunday bo‘shliqlardan foydalanishga moslashgan. Raqib bizga qarshi qanchalik ochiq o‘ynasa, bu bizga shunchalik qulaylik tug‘diradi».

Tarkibdagi yo‘qotishlar va legionerning moslashishi

Mutaxassis o‘yin davomida amalga oshirilgan majburiy o‘zgarishlar va tarkib raqobati haqida ma’lumot berdi:

  • Shala va Murodning holati: «O‘yinlarimiz har 4-5 kunda bo‘layotgani sababli charchoq sezildi. Shala tinimsiz o‘ynayotgani bois biroz toliqdi va yengil jarohat oldi. Shuningdek, Murod ham mayda jarohat sababli almashtirildi. Umid qilamanki, jiddiy narsa emas»;

  • Gruziyalik futbolchida vazn muammosi bormi?: «Unda ortiqcha vazn yo‘q, shunchaki jamoaga moslashish jarayoni biroz cho‘zilmoqda. U Abbos G‘ulomov bilan bir pozitsiyada raqobatlashyapti. So‘nggi bahslarda Abbos a’lo darajada o‘yin ko‘rsatayotgani bois aynan u asosiy tarkibdan joy olmoqda».

G‘alaba ruhiyati va rahbariyat: Qarzdorlik masalasi hal etilmoqda

Jamoaning ichki ruhiy kayfiyati va rahbariyat ko‘magi g‘alabada hal qiluvchi o‘rin tutayotgani qayd etildi:

  • Yechinish xonasidagi chaqiriq emas, mashg‘ulotdagi ish: «Ruhiy tayyorgarlik faqat yechinish xonasidagi bir-ikki og‘iz gap bilan hal bo‘lmaydi. Bu jarayon haftalik mashg‘ulotlardan boshlanadi. Yigitlarning amaldagi chempionni yiqitish ishtiyoqi nihoyatda kuchli edi va ular bor kuchlarini maydonga tashlashdi»;

  • Klubdagi o‘zgarishlar va hokimlik ko‘magi: Klub prezidenti almashgani haqidagi savolga murabbiy aniqlik kiritdi: «Alisher Qodirov yil boshidan buyon klub prezidenti bo‘lib ishlamoqda. Viloyat hokimi va barcha mutasaddi rahbarlar jamoaning barcha muammolariga yechim topmoqda. Klub oldidagi barcha qarzdorlik masalalari bosqichma-bosqich yopilmoqda. Rahbariyat kayfiyatni ko‘tarish uchun bor imkoniyatini ishga solmoqda».

Sizningcha, Ro‘ziqul Berdiyev jamoasi «Neftchi»ni 6:2 hisobida yakson qilib, chempionlik poygasini qaytadan jonlantirdimi? Amaldagi chempion ochiq futbol tanlab katta xatoga yo‘l qo‘ydimi yoki «Nasaf»ning bugungi taktikasi chindan ham mukammalmidi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdiBugun, 13:49GOAT masalasiga nuqta qo‘yildi: Messi tarmoqlarni larzaga solgan video e’lon qildiGOAT masalasiga nuqta qo‘yildi: Messi tarmoqlarni larzaga solgan video e’lon qildiBugun, 11:58Luis Enrike «Monako»ga mag‘lubiyatdan so‘ng hayratlanarli fikr bildirdiLuis Enrike «Monako»ga mag‘lubiyatdan so‘ng hayratlanarli fikr bildirdiBugun, 09:43Fabregas mo‘jizasi A Seriyani larzaga solmoqda: «Komo» safarda «Jenoa»ni tor-mor etdiFabregas mo‘jizasi A Seriyani larzaga solmoqda: «Komo» safarda «Jenoa»ni tor-mor etdiBugun, 08:01«Galatasaroy»ga qarshi o‘yinda Shomurodov va Fayzullayev qanday baholandi?«Galatasaroy»ga qarshi o‘yinda Shomurodov va Fayzullayev qanday baholandi?Bugun, 07:58Mourino «Betis»dan uchralgan sensatsion mag‘lubiyatga munosabat bildirdiMourino «Betis»dan uchralgan sensatsion mag‘lubiyatga munosabat bildirdiBugun, 07:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)