Og‘ir vaznda dahshatli to‘qnashuv: Aleks Pereyra Sergey Pavlovichga qarshi jangga kirishadi

·38·Sport
Og‘ir vaznda dahshatli to‘qnashuv: Aleks Pereyra Sergey Pavlovichga qarshi jangga kirishadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Aleks Pereyra 12 dekabr kuni Las-Vegasda bo'lib o'tadigan UFC 335 turnirida og'ir vazn toifasida reytingda 2-o'rinda turgan Sergey Pavlovich bilan jang qiladi.
  • Ushbu 5 raundlik jangning g'olibi og'ir vazn chempionlik kamari uchun rasmiy da'vogar bo'lishi kutilmoqda.
  • Ikkala jangchi ham kuchli zarbalari bilan tanilgan va jang muddatidan oldin yakunlanishi mumkin.

UFC olamida muxlislar uzoq kutgan navbatdagi megajang rasman tasdiqlandi. Ikki vazn toifasida sobiq tashkilot chempioni, braziliyalik fenomen Aleks Pereyra o‘zining keyingi bellashuvini og‘ir vazn divizioni reytingida 2-o‘rinda borayotgan rossiyalik xavfli nokautchi Sergey Pavlovichga qarshi o‘tkazadi.

Promoushen rasmiy sayti bergan ma’lumotga ko‘ra, ikki zarbdor jangchi o‘rtasidagi to‘qnashuv joriy yilning 12 dekabr kuni AQSHning Las-Vegas shahrida tashkil etiladigan raqamli UFC 335 turnirining ikkinchi asosiy voqeasi (co-main event) maqomiga ega bo‘ldi.

Titulsiz bo‘lsa-da 5 raundlik to‘qnashuv

UFC rahbariyati mazkur jangning chempionlik da’vogarligi maqomiga ega ekani hamda yuqori ahamiyatini inobatga olgan holda, bellashuvni to‘liq 5 raund etib belgiladi:

  • Mavqelar jangi: Ushbu to‘qnashuv g‘olibi og‘ir vazn toifasida to‘g‘ridan to‘g‘ri chempionlik kamari uchun rasmiy da’vogarga aylanishi kutilmoqda;

  • Nokaut kafolati: Har ikki jangchi ham yakkakurashlar tarixidagi eng og‘ir zarba egalari hisoblanadi va bahsning muddatidan oldin yakunlanish ehtimoli juda yuqori.

Jangchilarning holati va statistikasi

Har ikki da’vogar ham oktagonga o‘zlarining eng so‘nggi muhim natijalari ortidan qadam qo‘ymoqda:

  • Sergey Pavlovich (21-3): Rossiyalik og‘ir vazn ustasi so‘nggi bor may oyida bo‘lib o‘tgan UFC Fight Night 277 turnirida oktagonga ko‘tarilgan va braziliyalik Tallison Teisheyrani muddatidan avval nokautga uchratib, o‘zining dahshatli kuchini yana bir bor isbotlagan;

  • Aleks Pereyra (13-4): «Poatan» 14 iyun kuni o‘tkazilgan so‘nggi jangida sobiq vaqtinchalik chempion Siril Ganga qarshi kuch sinashib, texnik nokaut evaziga imkoniyatni boy bergan edi. Ushbu jang braziliyalik yulduz uchun og‘ir diviziondagi o‘z o‘rnini qaytarib olish va chempionlik poygasiga yana suzib chiqish uchun hayot-mamot bellashuvi hisoblanadi.

Las-Vegasdagi 12 dekabr oqshomi og‘ir vazn qirollari qatorida kim yetakchi bo‘lishini hal qilib beradigan yilning eng qaynoq janglaridan biriga aylanishi shubhasiz.

Aleks PereyraSergey PavlovichUFC 335Las-Vegas
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aleks Perreyra og‘ir vaznda Siril Gan bilan revansh jangi o‘tkazmoqchiAleks Perreyra og‘ir vaznda Siril Gan bilan revansh jangi o‘tkazmoqchi18 iyun 22:56Siril Gan Aleks Pereyrani mag‘lub etib, chempionlik kamarini qo‘lga kiritdiSiril Gan Aleks Pereyrani mag‘lub etib, chempionlik kamarini qo‘lga kiritdi15 iyun 09:25Aleks Perreyra barcha og‘ir vazndagi jangchilarga murojaat qildi...Aleks Perreyra barcha og‘ir vazndagi jangchilarga murojaat qildi...11 iyun 17:36Braziliyalik UFC yulduzi Perreyra Oq Uy turniri oldidan ta’sirli gapirdiBraziliyalik UFC yulduzi Perreyra Oq Uy turniri oldidan ta’sirli gapirdi9 iyun 15:17Maxmud Muradov ikki kamar sari: 2020 yilgi jang qayta tiriladimi?Maxmud Muradov ikki kamar sari: 2020 yilgi jang qayta tiriladimi?4 avgust 13:35«UFC shartnomasi!»: Dana Uayt 4 nafar jangchini tanlab oldi!«UFC shartnomasi!»: Dana Uayt 4 nafar jangchini tanlab oldi!17 sentabr 09:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi