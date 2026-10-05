Og‘ir vaznda dahshatli to‘qnashuv: Aleks Pereyra Sergey Pavlovichga qarshi jangga kirishadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Aleks Pereyra 12 dekabr kuni Las-Vegasda bo'lib o'tadigan UFC 335 turnirida og'ir vazn toifasida reytingda 2-o'rinda turgan Sergey Pavlovich bilan jang qiladi.
- Ushbu 5 raundlik jangning g'olibi og'ir vazn chempionlik kamari uchun rasmiy da'vogar bo'lishi kutilmoqda.
- Ikkala jangchi ham kuchli zarbalari bilan tanilgan va jang muddatidan oldin yakunlanishi mumkin.
UFC olamida muxlislar uzoq kutgan navbatdagi megajang rasman tasdiqlandi. Ikki vazn toifasida sobiq tashkilot chempioni, braziliyalik fenomen Aleks Pereyra o‘zining keyingi bellashuvini og‘ir vazn divizioni reytingida 2-o‘rinda borayotgan rossiyalik xavfli nokautchi Sergey Pavlovichga qarshi o‘tkazadi.
Promoushen rasmiy sayti bergan ma’lumotga ko‘ra, ikki zarbdor jangchi o‘rtasidagi to‘qnashuv joriy yilning 12 dekabr kuni AQSHning Las-Vegas shahrida tashkil etiladigan raqamli UFC 335 turnirining ikkinchi asosiy voqeasi (co-main event) maqomiga ega bo‘ldi.
Titulsiz bo‘lsa-da 5 raundlik to‘qnashuv
UFC rahbariyati mazkur jangning chempionlik da’vogarligi maqomiga ega ekani hamda yuqori ahamiyatini inobatga olgan holda, bellashuvni to‘liq 5 raund etib belgiladi:
Mavqelar jangi: Ushbu to‘qnashuv g‘olibi og‘ir vazn toifasida to‘g‘ridan to‘g‘ri chempionlik kamari uchun rasmiy da’vogarga aylanishi kutilmoqda;
Nokaut kafolati: Har ikki jangchi ham yakkakurashlar tarixidagi eng og‘ir zarba egalari hisoblanadi va bahsning muddatidan oldin yakunlanish ehtimoli juda yuqori.
Jangchilarning holati va statistikasi
Har ikki da’vogar ham oktagonga o‘zlarining eng so‘nggi muhim natijalari ortidan qadam qo‘ymoqda:
Sergey Pavlovich (21-3): Rossiyalik og‘ir vazn ustasi so‘nggi bor may oyida bo‘lib o‘tgan UFC Fight Night 277 turnirida oktagonga ko‘tarilgan va braziliyalik Tallison Teisheyrani muddatidan avval nokautga uchratib, o‘zining dahshatli kuchini yana bir bor isbotlagan;
Aleks Pereyra (13-4): «Poatan» 14 iyun kuni o‘tkazilgan so‘nggi jangida sobiq vaqtinchalik chempion Siril Ganga qarshi kuch sinashib, texnik nokaut evaziga imkoniyatni boy bergan edi. Ushbu jang braziliyalik yulduz uchun og‘ir diviziondagi o‘z o‘rnini qaytarib olish va chempionlik poygasiga yana suzib chiqish uchun hayot-mamot bellashuvi hisoblanadi.
Las-Vegasdagi 12 dekabr oqshomi og‘ir vazn qirollari qatorida kim yetakchi bo‘lishini hal qilib beradigan yilning eng qaynoq janglaridan biriga aylanishi shubhasiz.
Izohlar 0
…