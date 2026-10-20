Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Erling Xoland «Manchester Siti»ni tark etib, faoliyatini «Barselona»da davom ettirmoqchi.
- Uning bu qaroriga YECHLdagi ambitsiyalarga shubha va yangi loyihalarda bosh rollarni o‘ynash istagi sabab bo‘lgan.
- «Barselona» rahbariyati Xolandni klubning moliyaviy barqarorlashuvi va yangi stadionga qaytishi davrida jamoaning asosiy yulduzi sifatida ko‘rmoqda.
- Agar transfer amalga oshsa, La Liganing «Xoland — Mbappe» dueliga boyishishi mumkin.
Yevropa transfer bozorida ulkan rezonans keltirib chiqaruvchi kutilmagan xabar tarqaldi. Norvegiya milliy jamoasi va «Manchester Siti» klubining yulduzli markaziy hujumchisi Erling Xoland ingliz grandi lagerini tark etish niyatida.
Ispaniyaning nufuzli El Nacional nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, 26 yoshli fenomenal to‘purar faoliyatida yangi sahifa ochish va boshqa nufuzli chempionatga ko‘chib o‘tish vaqti keldi deb hisoblamoqda.
Klubdan ketish sababi: YECHLdagi ambitsiyalarga shubha
Ispaniyalik jurnalistlar hujumchining bunday keskin qarorga kelishidagi bosh omilni ochiqladi:
Maqsadlarga bo‘lgan ishonchning so‘nishi: Manbalarning xabar berishicha, Xoland «shaharliklar»ning kelgusida UYEFA Chempionlar ligasida eng yuqori cho‘qqilar va bosh sovrinlar uchun barqaror kurasha olish salohiyatiga shubha bilan qaray boshlagan;
Yangi chaqiriqlar: «Siti» bilan mumkin bo‘lgan barcha sovrinlarni yutgan futbolchi faoliyatida yangi motivatsiya va yangi tarixiy loyihaning bosh yuzi bo‘lishni istamoqda.
Yangi manzil: Nima uchun aynan «Barselona»?
Ispan matbuoti ma’lumotlariga qaraganda, norvegiyalik forvardning keyingi karyerasi uchun eng muqobil va jozibador yo‘nalish Kataloniyaning «Barselona» klubi bo‘lib turibdi:
«Kamp Nou»ning yangi ramzi: «Barselona» rahbariyati klubning moliyaviy barqarorlashuvi va yangi stadionga to‘liq qaytishi davrida Xolandni jamoaning asosiy yulduzi sifatida tarkibga qo‘shib olishni orzu qilmoqda;
Mbappe bilan yangi davr qarama-qarshiligi: Agar ushbu transfer amalga oshsa, Ispaniya La Ligasida xuddi Messi va Ronaldu davridagi kabi «Xoland — Mbappe» dueli boshlanishi mumkin.
Xolandning «Manchester Siti»dagi dahshatli statistikasi
Norvegiyalik to‘purar 2022 yil yozida Dortmundning «Borussiya» klubidan Angliyaga ko‘chib o‘tgan bo‘lib, qisqa fursatda klub tarixining eng sermahsul hujumchisiga aylandi:
Umumiy o‘yinlar: «Manchester Siti» libosida jami 207 ta rasmiy uchrashuv;
Sermahsullik ko‘rsatkichi: Mazkur bellashuvlarda raqiblar darvozasiga 172 ta gol urgan va jamoadoshlariga 30 marotaba golli uzatma bergan;
Har o‘yinda deyarli 1 ta gol: Uning bir o‘yinga to‘g‘ri keladigan o‘rtacha samaradorligi zamonaviy futbol uchun chinakam fantastik natija bo‘lib qolmoqda.
Agar Xolandning ketish niyati rasman tasdiqlansa, bu yaqinlashib kelayotgan transfer oynasining eng shov-shuvli va eng qimmatbaho voqeasiga aylanishi muqarrar.
Izohlar 0
…