Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi

·214·Sport
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Erling Xoland «Manchester Siti»ni tark etib, faoliyatini «Barselona»da davom ettirmoqchi.
  • Uning bu qaroriga YECHLdagi ambitsiyalarga shubha va yangi loyihalarda bosh rollarni o‘ynash istagi sabab bo‘lgan.
  • «Barselona» rahbariyati Xolandni klubning moliyaviy barqarorlashuvi va yangi stadionga qaytishi davrida jamoaning asosiy yulduzi sifatida ko‘rmoqda.
  • Agar transfer amalga oshsa, La Liganing «Xoland — Mbappe» dueliga boyishishi mumkin.

Yevropa transfer bozorida ulkan rezonans keltirib chiqaruvchi kutilmagan xabar tarqaldi. Norvegiya milliy jamoasi va «Manchester Siti» klubining yulduzli markaziy hujumchisi Erling Xoland ingliz grandi lagerini tark etish niyatida.

Ispaniyaning nufuzli El Nacional nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, 26 yoshli fenomenal to‘purar faoliyatida yangi sahifa ochish va boshqa nufuzli chempionatga ko‘chib o‘tish vaqti keldi deb hisoblamoqda.

Klubdan ketish sababi: YECHLdagi ambitsiyalarga shubha

Ispaniyalik jurnalistlar hujumchining bunday keskin qarorga kelishidagi bosh omilni ochiqladi:

  • Maqsadlarga bo‘lgan ishonchning so‘nishi: Manbalarning xabar berishicha, Xoland «shaharliklar»ning kelgusida UYEFA Chempionlar ligasida eng yuqori cho‘qqilar va bosh sovrinlar uchun barqaror kurasha olish salohiyatiga shubha bilan qaray boshlagan;

  • Yangi chaqiriqlar: «Siti» bilan mumkin bo‘lgan barcha sovrinlarni yutgan futbolchi faoliyatida yangi motivatsiya va yangi tarixiy loyihaning bosh yuzi bo‘lishni istamoqda.

Yangi manzil: Nima uchun aynan «Barselona»?

Ispan matbuoti ma’lumotlariga qaraganda, norvegiyalik forvardning keyingi karyerasi uchun eng muqobil va jozibador yo‘nalish Kataloniyaning «Barselona» klubi bo‘lib turibdi:

  • «Kamp Nou»ning yangi ramzi: «Barselona» rahbariyati klubning moliyaviy barqarorlashuvi va yangi stadionga to‘liq qaytishi davrida Xolandni jamoaning asosiy yulduzi sifatida tarkibga qo‘shib olishni orzu qilmoqda;

  • Mbappe bilan yangi davr qarama-qarshiligi: Agar ushbu transfer amalga oshsa, Ispaniya La Ligasida xuddi Messi va Ronaldu davridagi kabi «Xoland — Mbappe» dueli boshlanishi mumkin.

Xolandning «Manchester Siti»dagi dahshatli statistikasi

Norvegiyalik to‘purar 2022 yil yozida Dortmundning «Borussiya» klubidan Angliyaga ko‘chib o‘tgan bo‘lib, qisqa fursatda klub tarixining eng sermahsul hujumchisiga aylandi:

  • Umumiy o‘yinlar: «Manchester Siti» libosida jami 207 ta rasmiy uchrashuv;

  • Sermahsullik ko‘rsatkichi: Mazkur bellashuvlarda raqiblar darvozasiga 172 ta gol urgan va jamoadoshlariga 30 marotaba golli uzatma bergan;

  • Har o‘yinda deyarli 1 ta gol: Uning bir o‘yinga to‘g‘ri keladigan o‘rtacha samaradorligi zamonaviy futbol uchun chinakam fantastik natija bo‘lib qolmoqda.

Agar Xolandning ketish niyati rasman tasdiqlansa, bu yaqinlashib kelayotgan transfer oynasining eng shov-shuvli va eng qimmatbaho voqeasiga aylanishi muqarrar.

Erling XolandManchester SitiBarselonaLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland faoliyatini qayerda davom ettirmoqchi ekanini tanladiErling Xoland faoliyatini qayerda davom ettirmoqchi ekanini tanladi13 oktabr 07:44Xoland va Husanov bilan uchrashuv: Bahodir Jalolov «Manchester Siti» qarorgohiga bordiXoland va Husanov bilan uchrashuv: Bahodir Jalolov «Manchester Siti» qarorgohiga bordiKecha 11:09Erling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimiErling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimi2 sentabr 12:37Erling Xolandning Manchester Sitidan ketishi muqarrarErling Xolandning Manchester Sitidan ketishi muqarrar25 avgust 16:50Erli̇ng Xolandning Barselonaga oʻtishi haqidagi mish-mishlar muhokamadaErli̇ng Xolandning Barselonaga oʻtishi haqidagi mish-mishlar muhokamada25 avgust 12:13"El-Klasiko” oldidan katta mojaro: “Barselona” rahbari Peres siyosatini tanqid qildi"El-Klasiko” oldidan katta mojaro: “Barselona” rahbari Peres siyosatini tanqid qildi18 oktabr 12:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya