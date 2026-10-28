“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» himoyachisi Riko Lyuis o‘yin amaliyoti kamligi sababli qishki transfer oynasida klubni tark etishga qaror qildi.
- Futbolchining tarkibdan chetda qolishiga murabbiylar tomonidan o‘ng qanot himoyasida Mateush Nunesh va Abduqodir Husanovning sinab ko‘rilayotgani sabab bo‘lmoqda.
- Jamoaning Malo Gyustoni xarid qilish rejalari esa 21 yoshli himoyachining vaziyatini yanada murakkablashtirmoqda.
Angliyaning amaldagi grandi «Manchester Siti» lagerida kadrlar borasidagi jiddiy norozilik yuzaga keldi. Jamoaning 21 yoshli tarbiyalanuvchisi va o‘ng qanot himoyachisi Riko Lyuis o‘yin amaliyotidan butunlay chetda qolib ketayotgani sababli qishki transfer oynasida klubni tark etish niyatida.
Britaniyaning nufuzli Football Insider nashri bergan xabarga ko‘ra, yosh iqtidor sohibi klubdagi hozirgi mavqeyidan keskin norozi va muntazam asosiy tarkibda to‘p surish maqsadida rahbariyatdan uni yanvarda qo‘yib yuborishni so‘ramoqchi. Futbolchiga hozirning o‘zidayoq APLning bir qator da’vogar klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda.
Husanov, Nunesh va Lyuisning zaxiraga mixlanishi
Maydondagi asl pozitsiyasi o‘ng qanot himoyasi bo‘lgan Lyuisning tarkibdan chiqib qolishi murabbiylarning noodatiy qarorlari bilan bog‘liq:
Pozitsiyadagi kutilmagan raqobat: Sobiq ustoz Xosep Gvardiola o‘ng qanot himoyasiga asli yarimhimoyachi bo‘lgan Mateush Nuneshni moslashtirgan edi. U maydonga tusha olmagan paytlarda esa ushbu qanotda asli markaziy himoyachi sanaladigan o‘zbekistonlik iqtidor Abduqodir Husanov sinab ko‘rilmoqda;
Mareska davrida ham o‘zgarishsiz: Jamoa boshqaruviga Enso Mareska kelganidan keyin ham vaziyat ijobiy tomonga o‘zgarmadi — qanotda navbatma-navbat Nunesh va Husanov ishonch qozonib, Lyuisga esa imkoniyat berilmadi;
Kamtarona daqiqalar: Joriy mavsumda Riko Lyuis barcha musobaqalarda bor-yo‘g‘i 5 ta uchrashuvda (312 daqiqa) harakatlandi va 2 ta golli uzatma muallifi bo‘ldi.
Yanvardagi yangi xavf: «Chelsi»dan kutilayotgan transfer
Vaziyatning yanada chigallashishiga «shaharliklar»ning yangi transfer rejalari sabab bo‘lmoqda:
Malo Gyusto nishonda: «Manchester Siti» rahbariyati qishki transfer oynasida Londonning «Chelsi» klubidan o‘ng qanot himoyachisi Malo Gyustoni xarid qilishga jiddiy bel bog‘lagan. Agar bu kelishuv amalga oshsa, Riko Lyuis umuman maydon ko‘rmay qolishi aniq;
Angliya terma jamoasidagi tanazzul: 2023 yildan boshlab Angliya milliy terma jamoasiga chaqirila boshlagan Lyuis klubdagi zaxiraga mixlanishi tufayli terma safidagi o‘yinlari sonini atigi 5 ta bilan cheklab qo‘ydi;
Bozor qiymati va shartnoma: Angliyalik himoyachining «Manchester Siti» bilan tuzgan amaldagi mehnat bitimi 2030 yilgacha imzolangan. Nufuzli Transfermarkt portali uning transfer bahosini 25 million yevro etib belgilagan.
Katta umidlar bilan uzoq muddatli shartnoma imzolagan Riko Lyuis uchun faoliyatini qayta tiklashning yagona yo‘li — qishki transfer vaqtida jamoani o‘zgartirish bo‘lib turibdi.
Izohlar 0
…