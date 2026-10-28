“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi

·125·Sport
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti» himoyachisi Riko Lyuis o‘yin amaliyoti kamligi sababli qishki transfer oynasida klubni tark etishga qaror qildi.
  • Futbolchining tarkibdan chetda qolishiga murabbiylar tomonidan o‘ng qanot himoyasida Mateush Nunesh va Abduqodir Husanovning sinab ko‘rilayotgani sabab bo‘lmoqda.
  • Jamoaning Malo Gyustoni xarid qilish rejalari esa 21 yoshli himoyachining vaziyatini yanada murakkablashtirmoqda.

Angliyaning amaldagi grandi «Manchester Siti» lagerida kadrlar borasidagi jiddiy norozilik yuzaga keldi. Jamoaning 21 yoshli tarbiyalanuvchisi va o‘ng qanot himoyachisi Riko Lyuis o‘yin amaliyotidan butunlay chetda qolib ketayotgani sababli qishki transfer oynasida klubni tark etish niyatida.

Britaniyaning nufuzli Football Insider nashri bergan xabarga ko‘ra, yosh iqtidor sohibi klubdagi hozirgi mavqeyidan keskin norozi va muntazam asosiy tarkibda to‘p surish maqsadida rahbariyatdan uni yanvarda qo‘yib yuborishni so‘ramoqchi. Futbolchiga hozirning o‘zidayoq APLning bir qator da’vogar klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda.

Husanov, Nunesh va Lyuisning zaxiraga mixlanishi

Maydondagi asl pozitsiyasi o‘ng qanot himoyasi bo‘lgan Lyuisning tarkibdan chiqib qolishi murabbiylarning noodatiy qarorlari bilan bog‘liq:

  • Pozitsiyadagi kutilmagan raqobat: Sobiq ustoz Xosep Gvardiola o‘ng qanot himoyasiga asli yarimhimoyachi bo‘lgan Mateush Nuneshni moslashtirgan edi. U maydonga tusha olmagan paytlarda esa ushbu qanotda asli markaziy himoyachi sanaladigan o‘zbekistonlik iqtidor Abduqodir Husanov sinab ko‘rilmoqda;

  • Mareska davrida ham o‘zgarishsiz: Jamoa boshqaruviga Enso Mareska kelganidan keyin ham vaziyat ijobiy tomonga o‘zgarmadi — qanotda navbatma-navbat Nunesh va Husanov ishonch qozonib, Lyuisga esa imkoniyat berilmadi;

  • Kamtarona daqiqalar: Joriy mavsumda Riko Lyuis barcha musobaqalarda bor-yo‘g‘i 5 ta uchrashuvda (312 daqiqa) harakatlandi va 2 ta golli uzatma muallifi bo‘ldi.

Yanvardagi yangi xavf: «Chelsi»dan kutilayotgan transfer

Vaziyatning yanada chigallashishiga «shaharliklar»ning yangi transfer rejalari sabab bo‘lmoqda:

  • Malo Gyusto nishonda: «Manchester Siti» rahbariyati qishki transfer oynasida Londonning «Chelsi» klubidan o‘ng qanot himoyachisi Malo Gyustoni xarid qilishga jiddiy bel bog‘lagan. Agar bu kelishuv amalga oshsa, Riko Lyuis umuman maydon ko‘rmay qolishi aniq;

  • Angliya terma jamoasidagi tanazzul: 2023 yildan boshlab Angliya milliy terma jamoasiga chaqirila boshlagan Lyuis klubdagi zaxiraga mixlanishi tufayli terma safidagi o‘yinlari sonini atigi 5 ta bilan cheklab qo‘ydi;

  • Bozor qiymati va shartnoma: Angliyalik himoyachining «Manchester Siti» bilan tuzgan amaldagi mehnat bitimi 2030 yilgacha imzolangan. Nufuzli Transfermarkt portali uning transfer bahosini 25 million yevro etib belgilagan.

Katta umidlar bilan uzoq muddatli shartnoma imzolagan Riko Lyuis uchun faoliyatini qayta tiklashning yagona yo‘li — qishki transfer vaqtida jamoani o‘zgartirish bo‘lib turibdi.

Manchester SitiRiko LyuisAbduqodir HusanovAPL
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mareskadan kutilmagan qaror: “Brayton”ga qarshi bahsda Husanov qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?Mareskadan kutilmagan qaror: “Brayton”ga qarshi bahsda Husanov qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?Kecha 19:29Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildiHusanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi19 oktabr 07:06Husanov nima uchun markazga qaytarildi va ekspertlar nega Mareskani tanqid qilmoqda?Husanov nima uchun markazga qaytarildi va ekspertlar nega Mareskani tanqid qilmoqda?26 oktabr 17:00Ilk mag‘lubiyat: Ekspertlar manchesterliklar tarkibida kimlarni keskin tanqid qildi?Ilk mag‘lubiyat: Ekspertlar manchesterliklar tarkibida kimlarni keskin tanqid qildi?24 oktabr 19:47“Aston Villa” Birminghemda “Manchester Siti”ni qanday mag‘lub etdi (video)“Aston Villa” Birminghemda “Manchester Siti”ni qanday mag‘lub etdi (video)24 oktabr 18:54Husanovga grandlar ovi: “Barselona” Abduqodir bo‘yicha rasmiy taklifga tayyorlanmoqdaHusanovga grandlar ovi: “Barselona” Abduqodir bo‘yicha rasmiy taklifga tayyorlanmoqda24 oktabr 07:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi