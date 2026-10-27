Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?

·88·Sport
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jenevada bo‘lib o‘tadigan jahon shaxmat toji uchun bahsda o‘zbekistonlik Javohir Sindarov amaldagi chempion hindistonlik Gukesh Dommaraju bilan kuch sinashadi.
  • Afsonaviy grossmeyster Garri Kasparov Sindarovning hujumkor uslubini e’tirof etgan holda, Gukeshning tajribasi va himoyaviy mahorati evaziga uning imkoniyatlarini biroz yuqoriroq baholadi.

Shaxmat olami yilning eng asosiy va tarixiy voqeasi — jahon toji uchun kechadigan chempionlik jangiga hozirlik ko‘rmoqda. Shveysariyaning Jeneva shahri mezbonlik qiladigan ushbu to‘qnashuvda o‘zbekistonlik iqtidorli grossmeyster Javohir Sindarov amaldagi jahon chempioni, hindistonlik Gukesh Dommaraju bilan kuch sinashadi.

Shaxmat tarixidagi eng kuchli chempionlardan biri bo‘lgan Garri Kasparov Antverpen shahridagi tadbir oldidan bo‘lajak tarixiy bahs yuzasidan o‘z tahlili bilan o‘rtoqlashdi. Afsonaviy grossmeyster Sindarovning yorqin va hujumkor uslubini e’tirof etgan bo‘lsa-da, chempionlik tajribasi omili tufayli Gukeshning imkoniyatlarini biroz yuqoriroq baholadi.

«Uni kortning orqa chizig‘idagi tennischiga o‘xshataman»: Kasparovning bahosi

Garri Kasparov ikkala da’vogarning kuchli va zaif tomonlarini chuqur tahlil qildi:

  • Tomoshabop va yorqin o‘yin: «Menimcha, Sindarov ko‘proq tomoshabop va hujumkor shaxmat ko‘rsatadi. Biroq bunday yuksak bosqichda tajriba muhim rol o‘ynaydi. Gukeshda esa bunday titul bahslari tajribasi yetarli»;

  • Gukeshning buzilmas himoyasi: «Gukeshni mag‘lub etish juda qiyin. Men uni kortning orqa chizig‘idan ishonchli o‘ynaydigan va raqibining xatosini kutadigan tennischiga qiyoslagan bo‘lardim. Shu sababli men unga biroz ko‘proq imkoniyat beryapman», — dedi sobiq jahon chempioni;

  • Sindarovning asosiy imkoniyati: Shu bilan birga, Kasparov o‘yinning psixologik jihatiga ham to‘xtalib o‘tdi: agar Javohir Sindarov bahsning dastlabki partiyalaridayoq hisobda oldinga chiqib olishni uddalasa, raqibning himoyaviy rejasi buzilib, vaziyat butunlay o‘zbek shaxmatchisi foydasiga o‘zgarib ketishi mumkin.

Jenevadagi toj jangi: Muhim sanalar va bahs reglamenti

Jahon shaxmat toji uchun bellashuv qat’iy reglament asosida quyidagi tartibda o‘tkaziladi:

  • Mezbon shahar: Shveysariyaning Jeneva shahri;

  • Ochilish va start: Musobaqaning rasmiy dasturi 22 noyabr kuni boshlanadi, birinchi klassik partiya esa 24 noyabr sanasiga belgilangan;

  • Partiyalar soni: Chempionlik bahsi 14 ta klassik partiyadan iborat bo‘ladi;

  • Tay-brek kuni: Agar 14 ta partiyadan so‘ng durang natija qayd etilsa (7:7), jahon chempioni nomi 12 dekabr kuni o‘tkaziladigan tezkor tay-breklarda aniqlanadi.

Javohir Sindarov va Gukesh Dommaraju o‘rtasidagi uchrashuv shaxmat tarixidagi eng yosh va murosasiz chempionlik to‘qnashuvlaridan biri bo‘lishi kutilmoqda. O‘zbekistonlik yosh daho uchun bu bahs nafaqat shaxsiy karyerasi, balki butun o‘zbek shaxmati uchun yangi tarixiy sahifa ochish imkoniyatidir.

Javohir SindarovGukesh DommarajuGarri KasparovShaxmat bo‘yicha jahon chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon shaxmatida shov-shuvli bashorat: Nakamura Sindarov chempion bo‘lishiga shubha qilmayaptiJahon shaxmatida shov-shuvli bashorat: Nakamura Sindarov chempion bo‘lishiga shubha qilmayapti23 oktabr 16:12Jahon toji uchun jang: Shaxmat elitasi nega Gukeshga qarshi bahsda Sindarovni favorit deb hisoblamoqda?Jahon toji uchun jang: Shaxmat elitasi nega Gukeshga qarshi bahsda Sindarovni favorit deb hisoblamoqda?1 oktabr 10:29Sindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladiSindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladi14 sentabr 20:30Javohir Sindorov Sent-Luisdagi 425 ming dollarlik superturnirda qatnashadiJavohir Sindorov Sent-Luisdagi 425 ming dollarlik superturnirda qatnashadi26 oktabr 18:36Magnus Karlsen jahon toji uchun kutilayotgan Sindarov - Gukesh jangi haqida bayonot berdiMagnus Karlsen jahon toji uchun kutilayotgan Sindarov - Gukesh jangi haqida bayonot berdi12 sentabr 19:20Sindarovning buyuk yuksalishi: o‘zbek grossmeysteri jahon shaxmatining ikkinchi pog‘onasidaSindarovning buyuk yuksalishi: o‘zbek grossmeysteri jahon shaxmatining ikkinchi pog‘onasida11 sentabr 07:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi