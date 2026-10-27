Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jenevada bo‘lib o‘tadigan jahon shaxmat toji uchun bahsda o‘zbekistonlik Javohir Sindarov amaldagi chempion hindistonlik Gukesh Dommaraju bilan kuch sinashadi.
- Afsonaviy grossmeyster Garri Kasparov Sindarovning hujumkor uslubini e’tirof etgan holda, Gukeshning tajribasi va himoyaviy mahorati evaziga uning imkoniyatlarini biroz yuqoriroq baholadi.
Shaxmat olami yilning eng asosiy va tarixiy voqeasi — jahon toji uchun kechadigan chempionlik jangiga hozirlik ko‘rmoqda. Shveysariyaning Jeneva shahri mezbonlik qiladigan ushbu to‘qnashuvda o‘zbekistonlik iqtidorli grossmeyster Javohir Sindarov amaldagi jahon chempioni, hindistonlik Gukesh Dommaraju bilan kuch sinashadi.
Shaxmat tarixidagi eng kuchli chempionlardan biri bo‘lgan Garri Kasparov Antverpen shahridagi tadbir oldidan bo‘lajak tarixiy bahs yuzasidan o‘z tahlili bilan o‘rtoqlashdi. Afsonaviy grossmeyster Sindarovning yorqin va hujumkor uslubini e’tirof etgan bo‘lsa-da, chempionlik tajribasi omili tufayli Gukeshning imkoniyatlarini biroz yuqoriroq baholadi.
«Uni kortning orqa chizig‘idagi tennischiga o‘xshataman»: Kasparovning bahosi
Garri Kasparov ikkala da’vogarning kuchli va zaif tomonlarini chuqur tahlil qildi:
Tomoshabop va yorqin o‘yin: «Menimcha, Sindarov ko‘proq tomoshabop va hujumkor shaxmat ko‘rsatadi. Biroq bunday yuksak bosqichda tajriba muhim rol o‘ynaydi. Gukeshda esa bunday titul bahslari tajribasi yetarli»;
Gukeshning buzilmas himoyasi: «Gukeshni mag‘lub etish juda qiyin. Men uni kortning orqa chizig‘idan ishonchli o‘ynaydigan va raqibining xatosini kutadigan tennischiga qiyoslagan bo‘lardim. Shu sababli men unga biroz ko‘proq imkoniyat beryapman», — dedi sobiq jahon chempioni;
Sindarovning asosiy imkoniyati: Shu bilan birga, Kasparov o‘yinning psixologik jihatiga ham to‘xtalib o‘tdi: agar Javohir Sindarov bahsning dastlabki partiyalaridayoq hisobda oldinga chiqib olishni uddalasa, raqibning himoyaviy rejasi buzilib, vaziyat butunlay o‘zbek shaxmatchisi foydasiga o‘zgarib ketishi mumkin.
Jenevadagi toj jangi: Muhim sanalar va bahs reglamenti
Jahon shaxmat toji uchun bellashuv qat’iy reglament asosida quyidagi tartibda o‘tkaziladi:
Mezbon shahar: Shveysariyaning Jeneva shahri;
Ochilish va start: Musobaqaning rasmiy dasturi 22 noyabr kuni boshlanadi, birinchi klassik partiya esa 24 noyabr sanasiga belgilangan;
Partiyalar soni: Chempionlik bahsi 14 ta klassik partiyadan iborat bo‘ladi;
Tay-brek kuni: Agar 14 ta partiyadan so‘ng durang natija qayd etilsa (7:7), jahon chempioni nomi 12 dekabr kuni o‘tkaziladigan tezkor tay-breklarda aniqlanadi.
Javohir Sindarov va Gukesh Dommaraju o‘rtasidagi uchrashuv shaxmat tarixidagi eng yosh va murosasiz chempionlik to‘qnashuvlaridan biri bo‘lishi kutilmoqda. O‘zbekistonlik yosh daho uchun bu bahs nafaqat shaxsiy karyerasi, balki butun o‘zbek shaxmati uchun yangi tarixiy sahifa ochish imkoniyatidir.
Izohlar 0
…