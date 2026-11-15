Qahva ichuvchilarning ichaklarida qanday o‘zgarishlar yuz beradi?

2 daqiqa o'qish26
Qahva ichuvchilarning ichaklarida qanday o‘zgarishlar yuz beradi?

Kopengagen universiteti olimlari tomonidan o‘tkazilgan yangi tadqiqot muntazam ravishda qahva iste’mol qilish ovqat hazm qilish tizimi faoliyatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini aniqladi. Xususan, qahva ichaklar harakatini faollashtirishi, yo‘g‘on ichak mushaklarining qisqarishini tezlashtirishi va foydali ichak bakteriyalari xilma-xilligini oshirishi kuzatilgan. Ilmiy ish natijalari Gut Microbiology jurnalida e’lon qilindi.

Tadqiqot davomida olimlar qahvaning hazm qilish tizimiga ta’sirini aniqroq o‘rganish uchun maxsus usuldan foydalandi. Tajribada Daniyadan 61 nafar sog‘lom katta yoshli ko‘ngilli ishtirok etdi. Ular qahva iste’mol qilish odatiga qarab, kuniga bir finjondan besh finjongacha qahva ichadiganlar hamda ushbu ichimlikni kamroq iste’mol qiladiganlar guruhlariga ajratildi. Kuzatuv sakkiz kun davom etdi.

Tajribaning eng qiziqarli jihatlaridan biri ishtirokchilarga kichik elektron kapsula yutish taklif etilgani bo‘ldi. Ushbu maxsus qurilma ovqatning ichaklar orqali harakatlanish vaqti, harorat, kislotalilik darajasi va ichak devorlaridagi qisqarishlarni o‘lchab bordi. Bu esa olimlarga qahva iste’moli natijasida hazm qilish tizimida yuz beradigan o‘zgarishlarni bevosita kuzatish imkonini berdi.

Tahlillar natijasida qahvani muntazam ichadigan ishtirokchilarda bir nechta muhim farqlar aniqlandi.

Ichak mikroflorasi xilma-xilligi yuqori bo‘lgan. Qahvani doimiy iste’mol qiluvchilarning ichaklaridagi mikroorganizmlar tarkibi nisbatan boy va xilma-xil ekani ma’lum bo‘ldi. Bu esa ichak mikroflorasi holati bilan qahva iste’moli o‘rtasida bog‘liqlik bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatdi.

Ingichka ichakda kislotalilik darajasi pasaygan. Muntazam qahva ichadigan ishtirokchilarning ingichka ichagida kislotalilik darajasi boshqa guruhdagilarga nisbatan ancha past bo‘lgan. Biroq olimlar hozircha bu o‘zgarish inson salomatligi uchun qay darajada foydali yoki zararli ekanini aniqlay olmagan.

Yo‘g‘on ichak faolligi oshgan. Tadqiqotda ko‘proq qahva iste’mol qilish yo‘g‘on ichak mushaklarining tez-tez qisqarishi bilan bog‘liq ekani ham kuzatildi. Bunday qisqarishlar ichaklar harakatlanishi va hazm bo‘lgan oziq-ovqat qoldiqlarining oldinga siljishida muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotning yetakchi muallifi Francheska Buchchining ta’kidlashicha, ichak mushaklarining muntazam qisqarib turishi hazm jarayonini yaxshilashga, qabziyatning oldini olishga va ichak mushaklarini sog‘lom holatda saqlashga yordam beradi.

Shu bilan birga, mutaxassislar ingichka ichakda kislotalilik darajasining pasayishi bilan bog‘liq natijalarga hozircha ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. Chunki bu o‘zgarishning organizm uchun ijobiy yoki salbiy oqibatlari hali to‘liq o‘rganilmagan.

Olimlar tadqiqot natijalari qahvani ushbu o‘zgarishlarning bevosita sababchisi sifatida uzil-kesil isbotlamasligini ham alohida ta’kidlamoqda. Ya’ni kuzatilgan holatlar qahva iste’moli bilan bog‘liq bo‘lsa-da, ular o‘rtasidagi sabab-oqibat munosabatini aniq tasdiqlash uchun qo‘shimcha tajribalar zarur.

Shunga qaramay, tadqiqot guruhi rahbari Henrik Munch Roager bu natijalarni oddiy tasodif deb hisoblamaslik kerakligini ta’kidlaydi.

«Avvalgi tadqiqotlar qahva oshqozonda kislota ajralib chiqishidan tortib, hazm qilish tizimidagi bir qator jarayonlargacha ta’sir ko‘rsatishini namoyon etgan. Bundan tashqari, ko‘pchilik o‘zining kundalik hayotida ham qahvaning ovqat hazm qilishga ta’sirini sezadi», — deydi u.

Kelgusida olimlar ushbu yo‘nalishdagi izlanishlarni davom ettirishni rejalashtirmoqda. Keyingi bosqichda ishtirokchilar iste’mol qiladigan qahva miqdori qat’iy nazorat qilinadigan yangi tajriba o‘tkazish ko‘zda tutilgan. Bu esa qahvaning ichaklar faoliyatiga qanday mexanizmlar orqali ta’sir qilishini yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Shu tariqa, yangi tadqiqot ko‘pchilikning kundalik ichimligi hisoblangan qahvaning nafaqat sergaklikka, balki ovqat hazm qilish tizimidagi jarayonlarga ham aloqador bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatdi. Biroq uning ta’siri va uzoq muddatli oqibatlarini aniqlash uchun hali qo‘shimcha ilmiy izlanishlar talab etiladi.

Maqola sizga yoqdimi?
Aziza Shukhratova«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Foydali yangiliklari