Dengizga chiqish imkoniyati yo‘q davlatlar iqlim muammolarini qanday hal qiladi?

1 daqiqa o'qish1
Dengizga chiqish imkoniyati yo‘q davlatlar iqlim muammolarini qanday hal qiladi?

Dengizga chiqish imkoniyatiga ega bo‘lmagan davlatlar global iqlim o‘zgarishlari fonida jiddiy ekologik va iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bunday muammolarni bartaraf etish va mintaqaviy barqarorlikni ta’minlash maqsadida Turkiyaning Antaliya shahrida bo‘lib o‘tgan COP31 konferensiyasida muhim masalalar muhokama qilindi. Ushbu nufuzli tadbirda O‘zbekiston tomonidan iqlim muammolarini hal etishga qaratilgan to‘rtta strategik taklif ilgari surildi.

O‘zbekiston ilgari surgan 4 ta muhim tashabbus

Mamlakatimiz ekotizimni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishlarining salbiy ta’sirini yumshatish uchun quyidagi yo‘nalishlarda amaliy qadamlar tashlashni taklif qildi:

  1. Iqlim xavflari haqida oldindan ogohlantirish tizimini yaratish — tabiiy ofatlar va xavf-xatarlarning oldini olish uchun zamonaviy monitoring va ogohlantirish mexanizmlarini kuchaytirish.

  2. Davlatlar o‘rtasida qo‘shma investitsiya loyihalarini yo‘lga qo‘yish — yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va ekologik barqarorlikni ta’minlashga qaratilgan loyihalarga sarmoya kiritishni kengaytirish.

  3. Iqlim loyihalari uchun imtiyozli moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirish — ekotashabbuslarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida moliyaviy resurslardan foydalanish shartlarini soddalashtirish va imtiyozlar yaratish.

  4. «Yashil universitet» bazasida xalqaro ekspertlar guruhini tuzish — ilmiy yondashuvlarni uyg‘unlashtirish va soha bo‘yicha yuqori malakali mutaxassislarni birlashtirish.

Iqlim tashabbuslari yo‘nalishlari

Asosiy maqsad va vazifalar

Oldindan ogohlantirish

Tabiiy xavflarning oldini olish tizimini takomillashtirish

Qo‘shma investitsiyalar

Mintaqaviy yashil loyihalarni moliyalashtirish va rivojlantirish

Imtiyozli moliya

Ekologik tashabbuslar uchun qulay moliyaviy sharoitlar yaratish

Xalqaro ekspertlar guruhi

«Yashil universitet» negizida ilmiy hamkorlikni mustahkamlash

Xalqaro hamkorlik va mintaqaviy integratsiya

Konferensiya doirasida O‘zbekiston mazkur global tashabbuslarni faqat bir tomonlama emas, balki Turkmaniston va boshqa xalqaro hamkorlar bilan birgalikda amalga oshirishga tayyor ekanini qat’iy bildirdi. Bu esa Markaziy Osiyo mintaqasida iqlim o‘zgarishlariga qarshi kurashishda birdamlik va mustahkam hamkorlik muhitini yaratishga xizmat qiladi.

Sizningcha, dengizga chiqish imkoniyati yo‘q mamlakatlar uchun iqlim o‘zgarishlariga qarshi kurashda qaysi yo‘nalish eng ustuvor hisoblanadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari