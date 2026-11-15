Dengizga chiqish imkoniyati yo‘q davlatlar iqlim muammolarini qanday hal qiladi?
Dengizga chiqish imkoniyatiga ega bo‘lmagan davlatlar global iqlim o‘zgarishlari fonida jiddiy ekologik va iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bunday muammolarni bartaraf etish va mintaqaviy barqarorlikni ta’minlash maqsadida Turkiyaning Antaliya shahrida bo‘lib o‘tgan COP31 konferensiyasida muhim masalalar muhokama qilindi. Ushbu nufuzli tadbirda O‘zbekiston tomonidan iqlim muammolarini hal etishga qaratilgan to‘rtta strategik taklif ilgari surildi.
O‘zbekiston ilgari surgan 4 ta muhim tashabbus
Mamlakatimiz ekotizimni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishlarining salbiy ta’sirini yumshatish uchun quyidagi yo‘nalishlarda amaliy qadamlar tashlashni taklif qildi:
Iqlim xavflari haqida oldindan ogohlantirish tizimini yaratish — tabiiy ofatlar va xavf-xatarlarning oldini olish uchun zamonaviy monitoring va ogohlantirish mexanizmlarini kuchaytirish.
Davlatlar o‘rtasida qo‘shma investitsiya loyihalarini yo‘lga qo‘yish — yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va ekologik barqarorlikni ta’minlashga qaratilgan loyihalarga sarmoya kiritishni kengaytirish.
Iqlim loyihalari uchun imtiyozli moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirish — ekotashabbuslarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida moliyaviy resurslardan foydalanish shartlarini soddalashtirish va imtiyozlar yaratish.
«Yashil universitet» bazasida xalqaro ekspertlar guruhini tuzish — ilmiy yondashuvlarni uyg‘unlashtirish va soha bo‘yicha yuqori malakali mutaxassislarni birlashtirish.
Iqlim tashabbuslari yo‘nalishlari
Asosiy maqsad va vazifalar
Oldindan ogohlantirish
Tabiiy xavflarning oldini olish tizimini takomillashtirish
Qo‘shma investitsiyalar
Mintaqaviy yashil loyihalarni moliyalashtirish va rivojlantirish
Imtiyozli moliya
Ekologik tashabbuslar uchun qulay moliyaviy sharoitlar yaratish
Xalqaro ekspertlar guruhi
«Yashil universitet» negizida ilmiy hamkorlikni mustahkamlash
Xalqaro hamkorlik va mintaqaviy integratsiya
Konferensiya doirasida O‘zbekiston mazkur global tashabbuslarni faqat bir tomonlama emas, balki Turkmaniston va boshqa xalqaro hamkorlar bilan birgalikda amalga oshirishga tayyor ekanini qat’iy bildirdi. Bu esa Markaziy Osiyo mintaqasida iqlim o‘zgarishlariga qarshi kurashishda birdamlik va mustahkam hamkorlik muhitini yaratishga xizmat qiladi.
Sizningcha, dengizga chiqish imkoniyati yo‘q mamlakatlar uchun iqlim o‘zgarishlariga qarshi kurashda qaysi yo‘nalish eng ustuvor hisoblanadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…