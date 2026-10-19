Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bahodir Jalolovning Londondagi navbatdagi g‘alabasi g‘arb sharhlovchilari orasida bahs-munozaralarni keltirib chiqardi, chunki ular uning uslubini «zerikarli va ehtiyotkorlikka asoslangan» deb tanqid qilishdi.
- Britaniyalik mustaqil bloger Boxing Guru bu tanqidlarni ikki tomonlama standartlar qo‘llanilayotganini ta’kidlab, keskin qoraladi.
- Uning fikricha, agar Jalolov britaniyalik bo‘lganida, uning texnikasi va mahorati yuqori baholangan bo‘lardi.
Ikki karra Olimpiya o‘yinlari chempioni, o‘zbekistonlik mashhur og‘ir vaznli bokschi Bahodir Jalolovning Londonda mahalliy charm qo‘lqop ustasi ustidan qozongan navbatdagi g‘alabasi jahon boks jamoatchiligida qizg‘in bahs-munozaralarni keltirib chiqardi.
17 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan jangda hamyurtimiz britaniyalik Solomon Dakresni hakamlarning yakdil qarori bilan ishonchli tarzda mag‘lub etib, bahs davomida uni og‘ir nokdaun holatiga ham tushirdi. Shunga qaramay, ayrim g‘arblik sharhlovchilar va ekspertlar o‘zbek gigantining harakatlarini «zerikarli va ehtiyotkorlikka asoslangan» deb baholab, uni ochiq tanqid qila boshladi.
Mazkur vaziyatga boks bo‘yicha taniqli britaniyalik mustaqil bloger va tahlilchi Boxing Guru keskin munosabat bildirib, hamyurtimizga nisbatan ochiqdan-ochiq ikki tomonlama standartlar qo‘llanilayotganini ta’kidladi.
«Agar u ingliz bo‘lganida...»: Britaniyalik ekspertning ochiq iqrori
Boxing Guru o‘zining chiqishida ekspertlarning Jalolovga nisbatan noxolis va g‘arazli qarashlarini ro‘y-rost tanqid ostiga oldi:
Maqsadli bosim: «Ochig‘ini aytganda, ha, Jalolovni ringda kuzatish ayrim paytlarda zerikarli tuyulishi mumkin. Ammo sharhlovchilar va ekspertlarning unga nisbatan to‘xtovsiz hujumlari, kamsituvchi va kamsituvchi ohangdagi izohlari me’yordan oshib ketdi hamda bu deyarli maqsadli kampaniyaga o‘xshab bormoqda;
Ikki tomonlama standartlar: Agar Bahodir Jalolov britaniyalik bokschi bo‘lganida, xuddi shu sharhlovchilar uning texnikasi, masofani his qilish mahoratini to‘xtovsiz maqtab, “unda afsonaviy Muhammad Alidan nimadir bor” deya ko‘klarga ko‘targan bo‘lishardi», — deya ta’kidladi Boxing Guru.
Professional ringda 18 ta mag‘lubiyatsiz jang
G‘arb matbuotidagi noxolis baholarga qaramay, raqamlar va haqiqat Bahodir Jalolovning og‘ir vazn divizionidagi kuchi va xavfini yaqqol isbotlab turibdi:
18-g‘alaba qayd etildi: Solomon Dakres ustidan qozonilgan muvaffaqiyat o‘zbekistonlik og‘ir vaznli yulduzning professional faoliyatidagi 18-g‘alabasiga aylandi;
15 ta nokaut: O‘zining benuqson rekordiga ega bo‘lgan Jalolov 18 ta jangidan 15 tasini raqiblarini muddatidan oldin taslim etish orqali yakunlagan;
Raqib uyida mutlaq ustunlik: Britaniya ringida mahalliy bokschini nafaqat ochkolar bo‘yicha yengish, balki uni yerga qulatish orqali Bahodir har qanday bosim va noxolislik qarshisida o‘z so‘zini aniq ayta olishini namoyish etdi.
Jalolov professional boks sahnasida yuksalishda davom etmoqda va ko‘plab ekspertlarning fikricha, uning pragmatik hamda xavfsiz texnikasi bo‘lajak chempionlik kamarlari uchun kurashda eng asosiy qurol bo‘lib xizmat qiladi.
Izohlar 0
…