Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?

·76·Sport
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bahodir Jalolovning Londondagi navbatdagi g‘alabasi g‘arb sharhlovchilari orasida bahs-munozaralarni keltirib chiqardi, chunki ular uning uslubini «zerikarli va ehtiyotkorlikka asoslangan» deb tanqid qilishdi.
  • Britaniyalik mustaqil bloger Boxing Guru bu tanqidlarni ikki tomonlama standartlar qo‘llanilayotganini ta’kidlab, keskin qoraladi.
  • Uning fikricha, agar Jalolov britaniyalik bo‘lganida, uning texnikasi va mahorati yuqori baholangan bo‘lardi.

Ikki karra Olimpiya o‘yinlari chempioni, o‘zbekistonlik mashhur og‘ir vaznli bokschi Bahodir Jalolovning Londonda mahalliy charm qo‘lqop ustasi ustidan qozongan navbatdagi g‘alabasi jahon boks jamoatchiligida qizg‘in bahs-munozaralarni keltirib chiqardi.

17 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan jangda hamyurtimiz britaniyalik Solomon Dakresni hakamlarning yakdil qarori bilan ishonchli tarzda mag‘lub etib, bahs davomida uni og‘ir nokdaun holatiga ham tushirdi. Shunga qaramay, ayrim g‘arblik sharhlovchilar va ekspertlar o‘zbek gigantining harakatlarini «zerikarli va ehtiyotkorlikka asoslangan» deb baholab, uni ochiq tanqid qila boshladi.

Mazkur vaziyatga boks bo‘yicha taniqli britaniyalik mustaqil bloger va tahlilchi Boxing Guru keskin munosabat bildirib, hamyurtimizga nisbatan ochiqdan-ochiq ikki tomonlama standartlar qo‘llanilayotganini ta’kidladi.

«Agar u ingliz bo‘lganida...»: Britaniyalik ekspertning ochiq iqrori

Boxing Guru o‘zining chiqishida ekspertlarning Jalolovga nisbatan noxolis va g‘arazli qarashlarini ro‘y-rost tanqid ostiga oldi:

  • Maqsadli bosim: «Ochig‘ini aytganda, ha, Jalolovni ringda kuzatish ayrim paytlarda zerikarli tuyulishi mumkin. Ammo sharhlovchilar va ekspertlarning unga nisbatan to‘xtovsiz hujumlari, kamsituvchi va kamsituvchi ohangdagi izohlari me’yordan oshib ketdi hamda bu deyarli maqsadli kampaniyaga o‘xshab bormoqda;

  • Ikki tomonlama standartlar: Agar Bahodir Jalolov britaniyalik bokschi bo‘lganida, xuddi shu sharhlovchilar uning texnikasi, masofani his qilish mahoratini to‘xtovsiz maqtab, “unda afsonaviy Muhammad Alidan nimadir bor” deya ko‘klarga ko‘targan bo‘lishardi», — deya ta’kidladi Boxing Guru.

Professional ringda 18 ta mag‘lubiyatsiz jang

G‘arb matbuotidagi noxolis baholarga qaramay, raqamlar va haqiqat Bahodir Jalolovning og‘ir vazn divizionidagi kuchi va xavfini yaqqol isbotlab turibdi:

  • 18-g‘alaba qayd etildi: Solomon Dakres ustidan qozonilgan muvaffaqiyat o‘zbekistonlik og‘ir vaznli yulduzning professional faoliyatidagi 18-g‘alabasiga aylandi;

  • 15 ta nokaut: O‘zining benuqson rekordiga ega bo‘lgan Jalolov 18 ta jangidan 15 tasini raqiblarini muddatidan oldin taslim etish orqali yakunlagan;

  • Raqib uyida mutlaq ustunlik: Britaniya ringida mahalliy bokschini nafaqat ochkolar bo‘yicha yengish, balki uni yerga qulatish orqali Bahodir har qanday bosim va noxolislik qarshisida o‘z so‘zini aniq ayta olishini namoyish etdi.

Jalolov professional boks sahnasida yuksalishda davom etmoqda va ko‘plab ekspertlarning fikricha, uning pragmatik hamda xavfsiz texnikasi bo‘lajak chempionlik kamarlari uchun kurashda eng asosiy qurol bo‘lib xizmat qiladi.

Bahodir JalolovSolomon DakresLondon boks turnirBoks Guru
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xoland va Husanov bilan uchrashuv: Bahodir Jalolov «Manchester Siti» qarorgohiga bordiXoland va Husanov bilan uchrashuv: Bahodir Jalolov «Manchester Siti» qarorgohiga bordiBugun 11:09Bahodir Jalolov Solomon Dakresni mag‘lub etdi — «Big Uzbek»ning 18-g‘alabasi (video)Bahodir Jalolov Solomon Dakresni mag‘lub etdi — «Big Uzbek»ning 18-g‘alabasi (video)Kecha 06:48Londondagi katta to‘qnashuv oldidan Bahodir Jalolov va Solomon Dakres tarozidan o‘tdiLondondagi katta to‘qnashuv oldidan Bahodir Jalolov va Solomon Dakres tarozidan o‘tdi17 oktabr 07:38Bahodir Jalolov va Solomon Dakres to‘qnashuvi qachon boshlanadi?Bahodir Jalolov va Solomon Dakres to‘qnashuvi qachon boshlanadi?14 oktabr 13:24Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildiXorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi13 oktabr 14:04O‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdiO‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdi10 sentabr 07:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya