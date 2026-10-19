Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi

·1·Sport
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi

Bundan roppa-rosa bir yil muqaddam «Manchester Siti» mudofaa chizig‘ida ketma-ket jarohatlar to‘lqini yuz bergan, natijada murabbiylar shtabi zaxirada o‘tirgan o‘zbekistonlik yosh himoyachi Abduqodir Husanovga ishonch bildirgan edi. Hamyurtimiz o‘shanda ham o‘ng qanot, ham markaziy himoyada sovuqqon harakat qilib, mavsum oxirigacha jamoaning muhim poydevoriga aylangandi.

Bugun «shaharliklar» safida yana o‘sha tarixiy manzara takrorlanayotganga o‘xshaydi. Yangi bosh murabbiy Enso Mareska qo‘l ostida rotatsiya o‘yinchisi bo‘lib turgan Husanov uchun yana asosiy tarkibga mustahkam qaytish fursati yetdi.

«Ipsvich»ga qarshi bahsdagi «lazaret»: Bir o‘yinda 5 nafar yo‘qotish

APLning 7-turida «Ipsvich Taun» ustidan qozonilgan 3:2 hisobidagi g‘alaba «Manchester Siti»ga juda qimmatga tushdi:

  • Mateo Kovachich: Mavsumda ilk bor APLda boshlang‘ich tarkibda maydonga tushgan xorvatiyalik yarimhimoyachi ikkinchi bo‘lim boshidayoq jiddiy jarohat olib, maydonni tark etdi;

  • Niko O'Reyli va Yoshko Gvardiol: 60-daqiqada zaxiraga olingan O'Reylining bel qismidagi eski jarohati bezovta qilgani oshkor bo‘ldi;

  • Mateush Nuneshning qaytalanishi: O‘ng qanot himoyachisi Nunesh chov sohasidagi og‘riq tufayli bahsni davom ettira olmadi va o‘z ixtiyori bilan almashtirishni so‘radi;

  • Xolandning oqsoqlanishi va Semeno: Bahs qahramoni Erling Xoland raqibning kuchli zarbasidan so‘ng uchrashuv so‘ngida oqsoqlanib harakat qildi, 77-daqiqada tushgan Antuan Semeno esa hali to‘liq jismoniy formaga kirmagani ko‘rinib qoldi.

Britan nashrlari tahlili: Husanov va Buaddi uchun katta imkoniyat

Angliya matbuoti va tahlilchilari «Manchester Siti»dagi kadrlar muammosi fonida kimlar yutib chiqishi mumkinligini tahlil qilmoqda. Xususan, mashhur cityxtra.co.uk portali quyidagicha baho berdi:

  • «Abduqodir Husanov o‘ng qanotni egallaydi»: «Agar Mateush Nunesh uzoq muddatga safdan chiqsa, “Siti”ning o‘ng qanot himoyachisi pozitsiyasida Abduqodir Husanov o‘ynaydi. Agar o‘zbek futbolchisi himoya markaziga zarur bo‘lsa, o‘ng tomonda Riko Lyuis sinab ko‘rilishi mumkin. Har qanday holatda ham jamoa muvaffaqiyatli seriyani davom ettirishga intiladi;

  • Ayyub Buaddi markazga ko‘tariladi: Kovachichning yo‘qligi esa marokashlik yosh iqtidor Ayyub Buaddi uchun asosiy tarkibni naqd qilishga keng yo‘l ochadi».

Oldinda ikkita hal qiluvchi jang

Enso Mareska shogirdlari uchun dam olishga umuman vaqt yo‘q — taqvim o‘ta tig‘iz:

  • Yevropa Chempionlar Ligasi (21 oktyabr): Manchesterda Gretsiyaning AYEK jamoasiga qarshi bahs kechadi (Toshkent vaqti bilan tungi 00:00 da);

  • APLning 8-turi (24 oktyabr): Safarda mavsumning eng noqulay raqiblaridan biri — «Aston Villa»ga qarshi markaziy to‘qnashuv bo‘lib o‘tadi (Toshkent vaqti bilan 16:30 da).

Abduqodir Husanovning murakkab vaziyatlardagi sovuqqonligi va pozitsion mahorati uni yana «Manchester Siti»ning eng asosiy himoyachilaridan biriga aylantirishi kutilmoqda.

Abduqodir HusanovManchester SitiAPLEnso Mareska
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mareska shov-shuvlarga qaramay “Liverpul”ga qarshi rejasini oshkor etdiMareska shov-shuvlarga qaramay “Liverpul”ga qarshi rejasini oshkor etdi9 oktabr 17:10City Xtra bong urmoqda: «Manchester Siti»da Husanovning kelajagi nega xavf ostida qoldi?City Xtra bong urmoqda: «Manchester Siti»da Husanovning kelajagi nega xavf ostida qoldi?5 oktabr 07:427 ta ketma-ket g‘alaba: Enso Mareska «Manchester Siti» bilan tarixiy natija qayd etdi7 ta ketma-ket g‘alaba: Enso Mareska «Manchester Siti» bilan tarixiy natija qayd etdiKecha 09:10Enso Mareska «PSJ»dan uchralgan 2:4 hisobidagi mag‘lubiyat sababini ochiq tan oldiEnso Mareska «PSJ»dan uchralgan 2:4 hisobidagi mag‘lubiyat sababini ochiq tan oldi17 oktabr 15:46Enso Mareska «PSJ»dan uchralgan mag‘lubiyat va Luis Enrikening tan oluvi haqida gapirdiEnso Mareska «PSJ»dan uchralgan mag‘lubiyat va Luis Enrikening tan oluvi haqida gapirdi16 oktabr 10:20Karrager Enso Mareskaning Parij klubiga qarshi xatosini fosh qildiKarrager Enso Mareskaning Parij klubiga qarshi xatosini fosh qildi15 oktabr 12:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...