Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Bundan roppa-rosa bir yil muqaddam «Manchester Siti» mudofaa chizig‘ida ketma-ket jarohatlar to‘lqini yuz bergan, natijada murabbiylar shtabi zaxirada o‘tirgan o‘zbekistonlik yosh himoyachi Abduqodir Husanovga ishonch bildirgan edi. Hamyurtimiz o‘shanda ham o‘ng qanot, ham markaziy himoyada sovuqqon harakat qilib, mavsum oxirigacha jamoaning muhim poydevoriga aylangandi.
Bugun «shaharliklar» safida yana o‘sha tarixiy manzara takrorlanayotganga o‘xshaydi. Yangi bosh murabbiy Enso Mareska qo‘l ostida rotatsiya o‘yinchisi bo‘lib turgan Husanov uchun yana asosiy tarkibga mustahkam qaytish fursati yetdi.
«Ipsvich»ga qarshi bahsdagi «lazaret»: Bir o‘yinda 5 nafar yo‘qotish
APLning 7-turida «Ipsvich Taun» ustidan qozonilgan 3:2 hisobidagi g‘alaba «Manchester Siti»ga juda qimmatga tushdi:
Mateo Kovachich: Mavsumda ilk bor APLda boshlang‘ich tarkibda maydonga tushgan xorvatiyalik yarimhimoyachi ikkinchi bo‘lim boshidayoq jiddiy jarohat olib, maydonni tark etdi;
Niko O'Reyli va Yoshko Gvardiol: 60-daqiqada zaxiraga olingan O'Reylining bel qismidagi eski jarohati bezovta qilgani oshkor bo‘ldi;
Mateush Nuneshning qaytalanishi: O‘ng qanot himoyachisi Nunesh chov sohasidagi og‘riq tufayli bahsni davom ettira olmadi va o‘z ixtiyori bilan almashtirishni so‘radi;
Xolandning oqsoqlanishi va Semeno: Bahs qahramoni Erling Xoland raqibning kuchli zarbasidan so‘ng uchrashuv so‘ngida oqsoqlanib harakat qildi, 77-daqiqada tushgan Antuan Semeno esa hali to‘liq jismoniy formaga kirmagani ko‘rinib qoldi.
Britan nashrlari tahlili: Husanov va Buaddi uchun katta imkoniyat
Angliya matbuoti va tahlilchilari «Manchester Siti»dagi kadrlar muammosi fonida kimlar yutib chiqishi mumkinligini tahlil qilmoqda. Xususan, mashhur cityxtra.co.uk portali quyidagicha baho berdi:
«Abduqodir Husanov o‘ng qanotni egallaydi»: «Agar Mateush Nunesh uzoq muddatga safdan chiqsa, “Siti”ning o‘ng qanot himoyachisi pozitsiyasida Abduqodir Husanov o‘ynaydi. Agar o‘zbek futbolchisi himoya markaziga zarur bo‘lsa, o‘ng tomonda Riko Lyuis sinab ko‘rilishi mumkin. Har qanday holatda ham jamoa muvaffaqiyatli seriyani davom ettirishga intiladi;
Ayyub Buaddi markazga ko‘tariladi: Kovachichning yo‘qligi esa marokashlik yosh iqtidor Ayyub Buaddi uchun asosiy tarkibni naqd qilishga keng yo‘l ochadi».
Oldinda ikkita hal qiluvchi jang
Enso Mareska shogirdlari uchun dam olishga umuman vaqt yo‘q — taqvim o‘ta tig‘iz:
Yevropa Chempionlar Ligasi (21 oktyabr): Manchesterda Gretsiyaning AYEK jamoasiga qarshi bahs kechadi (Toshkent vaqti bilan tungi 00:00 da);
APLning 8-turi (24 oktyabr): Safarda mavsumning eng noqulay raqiblaridan biri — «Aston Villa»ga qarshi markaziy to‘qnashuv bo‘lib o‘tadi (Toshkent vaqti bilan 16:30 da).
Abduqodir Husanovning murakkab vaziyatlardagi sovuqqonligi va pozitsion mahorati uni yana «Manchester Siti»ning eng asosiy himoyachilaridan biriga aylantirishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…