Aleks Pereyra singlisining UFC saralashidagi mag‘lubiyati ortidan ta’sirli bayonot berdi

·40·Sport
Aleks Pereyra singlisining UFC saralashidagi mag‘lubiyati ortidan ta’sirli bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC chempioni Aleks Pereyra, singlisi Alin Pereyra DWCS'da mag'lub bo'lganidan so'ng, uning jasoratini va matonatni yuqori baholab, ta'sirli bayonot berdi.
  • Aleks singlisining MMA'dagi kichik tajribasiga qaramay, dunyoning eng yaxshi sportchilaridan biriga qarshi kurashda katta taraqqiyot ko'rsatganini ta'kidladi.
  • Uning fikricha, bitta jang sportchining asl darajasini belgilamaydi va Alin eng yuqori darajada chiqish qilishga haqli ekanini isbotlagan.

UFC yulduzi va sobiq ikki vazn toifasi chempioni Aleks Pereyra singlisi Alin Pereyraning Dana Uaytning saralash turniriDana White's Contender Series (DWCS) doirasidagi mag‘lubiyatiga munosabat bildirdi.

Alin UFC shartnomasi uchun kechgan dramatik to‘qnashuvda muay-tay bo‘yicha jahon darajasidagi yulduzga qarshi sakkizburchakka ko‘tarildi. Bahsda omad kulib boqmagan bo‘lsa-da, mashhur akasi uning jasoratini yuksak e’tirof etdi.

«Sen bilan faxrlanaman»: Aleks Pereyraning ta’sirli so‘zlari

Braziliyalik UFC jangchisi o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida singlisiga dalda berib, muhim fikrlarni bildirdi:

  • Matonat va jasorat e’tirofi: «Men sen bilan faxrlanaman, singlim. Sen dunyoning eng yaxshi sportchilaridan biri bilan uchrashding hamda MMA'dagi kichik tajribangga qaramay, ulkan taraqqiyot, matonat va jasorat ko‘rsatding;

  • Natija mehnatni kamsitmaydi: To‘g‘ri, kerakli natijaga erisha olmading, lekin bu qilgan ulkan mehnatingni zarracha qadrsizlantirmaydi. So‘nggi yillarda mashg‘ulotlaringda faol qatnasha olmadim, ammo bu ham senga o‘z yo‘lingni topishga va mustaqil o‘sishingga yordam berdi, deb o‘ylayman;

  • Asosiy xulosa: Bitta jang sportchining asl darajasini belgilamaydi. Sen eng yuqori darajada chiqish qilishga to‘liq haqli ekaningni ko‘rsatding. To‘xtab qolma, tinimsiz ishla! Aka sifatida sen bilan doim faxrlanaman», — deb yozdi Pereyra.

Oktagondagi chempionlar to‘qnashuvi

DWCS doirasidagi ushbu bellashuv jang san’ati ixlosmandlari uchun katta qiziqish uyg‘otdi:

  • Raqiblar maqomi: Bahsda Karate Combat ligasi chempioni sanalgan Alin Pereyra muay-tay bo‘yicha mashhur ONE FC promousheni chempioni Smilla Sundell bilan to‘qnash keldi;

  • Jang yakuni: Shvetsiya vakilasi bo‘lgan Sundell uch raund yakunlariga ko‘ra hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozondi va UFC bilan shartnoma tuzish imkoniyatiga ega chiqdi.

Alin Pereyra professional aralash jang san’atlariga nisbatan yaqinda o‘tgan bo‘lsa-da, bunday kuchli raqibga qarshi ko‘rsatgan qarshiligi uning kelajakda katta ligalarda o‘z o‘rnini topishi mumkinligini ko‘rsatdi.

Alin PereyraDana Uaytning Saralash TurniriSmilla SundellONE FC
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Og‘ir vaznda dahshatli to‘qnashuv: Aleks Pereyra Sergey Pavlovichga qarshi jangga kirishadiOg‘ir vaznda dahshatli to‘qnashuv: Aleks Pereyra Sergey Pavlovichga qarshi jangga kirishadi5 oktabr 13:59«UFC shartnomasi!»: Dana Uayt 4 nafar jangchini tanlab oldi!«UFC shartnomasi!»: Dana Uayt 4 nafar jangchini tanlab oldi!17 sentabr 09:20Oq uyda bo‘lib o‘tgan UFC turniri promoushenga $30 mln zarar keltirdiOq uyda bo‘lib o‘tgan UFC turniri promoushenga $30 mln zarar keltirdi5 avgust 10:14«Top-10 dagi istalganini berishsin»: Usmon Nurmagomedov UFC elitasini jangga chorladi«Top-10 dagi istalganini berishsin»: Usmon Nurmagomedov UFC elitasini jangga chorladi24 sentabr 06:19Arman Sarukyan UFC 331dagi nokautdan so‘ng oktagonga qaytish muddatini e’lon qildiArman Sarukyan UFC 331dagi nokautdan so‘ng oktagonga qaytish muddatini e’lon qildi22 sentabr 06:10Dana Uayt bir so‘z bilan ishora qildi: Usmon UFCga yaqinmi?Dana Uayt bir so‘z bilan ishora qildi: Usmon UFCga yaqinmi?4 avgust 06:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi