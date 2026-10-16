Aleks Pereyra singlisining UFC saralashidagi mag‘lubiyati ortidan ta’sirli bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC chempioni Aleks Pereyra, singlisi Alin Pereyra DWCS'da mag'lub bo'lganidan so'ng, uning jasoratini va matonatni yuqori baholab, ta'sirli bayonot berdi.
- Aleks singlisining MMA'dagi kichik tajribasiga qaramay, dunyoning eng yaxshi sportchilaridan biriga qarshi kurashda katta taraqqiyot ko'rsatganini ta'kidladi.
- Uning fikricha, bitta jang sportchining asl darajasini belgilamaydi va Alin eng yuqori darajada chiqish qilishga haqli ekanini isbotlagan.
UFC yulduzi va sobiq ikki vazn toifasi chempioni Aleks Pereyra singlisi Alin Pereyraning Dana Uaytning saralash turniri — Dana White's Contender Series (DWCS) doirasidagi mag‘lubiyatiga munosabat bildirdi.
Alin UFC shartnomasi uchun kechgan dramatik to‘qnashuvda muay-tay bo‘yicha jahon darajasidagi yulduzga qarshi sakkizburchakka ko‘tarildi. Bahsda omad kulib boqmagan bo‘lsa-da, mashhur akasi uning jasoratini yuksak e’tirof etdi.
«Sen bilan faxrlanaman»: Aleks Pereyraning ta’sirli so‘zlari
Braziliyalik UFC jangchisi o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida singlisiga dalda berib, muhim fikrlarni bildirdi:
Matonat va jasorat e’tirofi: «Men sen bilan faxrlanaman, singlim. Sen dunyoning eng yaxshi sportchilaridan biri bilan uchrashding hamda MMA'dagi kichik tajribangga qaramay, ulkan taraqqiyot, matonat va jasorat ko‘rsatding;
Natija mehnatni kamsitmaydi: To‘g‘ri, kerakli natijaga erisha olmading, lekin bu qilgan ulkan mehnatingni zarracha qadrsizlantirmaydi. So‘nggi yillarda mashg‘ulotlaringda faol qatnasha olmadim, ammo bu ham senga o‘z yo‘lingni topishga va mustaqil o‘sishingga yordam berdi, deb o‘ylayman;
Asosiy xulosa: Bitta jang sportchining asl darajasini belgilamaydi. Sen eng yuqori darajada chiqish qilishga to‘liq haqli ekaningni ko‘rsatding. To‘xtab qolma, tinimsiz ishla! Aka sifatida sen bilan doim faxrlanaman», — deb yozdi Pereyra.
Oktagondagi chempionlar to‘qnashuvi
DWCS doirasidagi ushbu bellashuv jang san’ati ixlosmandlari uchun katta qiziqish uyg‘otdi:
Raqiblar maqomi: Bahsda Karate Combat ligasi chempioni sanalgan Alin Pereyra muay-tay bo‘yicha mashhur ONE FC promousheni chempioni Smilla Sundell bilan to‘qnash keldi;
Jang yakuni: Shvetsiya vakilasi bo‘lgan Sundell uch raund yakunlariga ko‘ra hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozondi va UFC bilan shartnoma tuzish imkoniyatiga ega chiqdi.
Alin Pereyra professional aralash jang san’atlariga nisbatan yaqinda o‘tgan bo‘lsa-da, bunday kuchli raqibga qarshi ko‘rsatgan qarshiligi uning kelajakda katta ligalarda o‘z o‘rnini topishi mumkinligini ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…