Nima uchun biznes boshlash uchun eng zo‘r yosh 45 yosh hisoblanadi? Olimlarning kutilmagan kashfiyoti

1 daqiqa o'qish19
Nima uchun biznes boshlash uchun eng zo‘r yosh 45 yosh hisoblanadi? Olimlarning kutilmagan kashfiyoti
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQShda o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, aynan 45 yoshdagi insonlar eng tez rivojlanayotgan va muvaffaqiyatli startaplarni tashkil etadi.
  • Statistika shuni ko'rsatadiki, 50 yoshli asoschining muvaffaqiyatli kompaniya qurish ehtimoli 30 yoshli tadbirkorga nisbatan 1,8 baravar yuqori.
  • Katta yoshli tadbirkorlar boy hayotiy tajriba, xatolardan kelib chiqqan xulosalar va jarayonlarni optimallashtirish mahorati hisobiga ustunlik qiladi.

Ko‘pchilik startap va biznes faqat yoshlarning ishi deb o‘ylaydi. Biroq AQSHda asoschilarning yoshi bo‘yicha o‘tkazilgan keng ko‘lamli tadqiqotlar bu stereotipni butunlay rad etdi. Ma’lum bo‘lishicha, aynan 45 yoshdagi insonlar eng tez o‘suvchi va muvaffaqiyatli startaplarni muvaffaqiyatli yo‘lga qo‘yishadi.

Nima uchun katta yoshli asoschilar muvaffaqiyatga erishadi?

Tadqiqot natijalari va amaliy kuzatuvlar buning bir necha jiddiy sabablari borligini ko‘rsatmoqda:

  • Yuqori ko‘rsatkichlar: Statistikaga ko‘ra, 50 yoshli asoschining tez rivojlanayotgan va muvaffaqiyatli kompaniya qurish ehtimoli 30 yoshli tadbirkornikiga qaraganda naq 1,8 baravar yuqori ekan.

  • Boy tajriba va xatolardan xulosa: Yoshi katta inson ko‘plab joylarda ishlab ulgurgan va turli kompaniyalar yo‘l qo‘yadigan xatolarni o‘z ko‘zi bilan ko‘rgan bo‘ladi. Aksincha, 25 yoshli yosh mutaxassis bunday xatolarni o‘z vaqti, tajribasi va shaxsiy mablag‘i evaziga o‘rganishiga to‘g‘ri keladi.

  • Vaqt va jarayonlarni optimallashtirish: Oilasi, ro‘zg‘ori va mas’uliyati bor kattalar ishlar cho‘zilib ketmasligi uchun barcha jarayonlarni imkon qadar tezroq va to‘g‘ri optimallashtirishga harakat qilishadi.

  • Qat’iyat va «yo‘q» deya olish mahorati: Inson yoshi ulg‘aygani sari keraksiz takliflarga «yo‘q» deb rad etishni osonroq o‘rganadi. U tajribasizlik oqibatida asossiz xato qilib qo‘yaman, deb ortiqcha o‘ylab o‘tirmaydi va aniq qaror qabul qiladi.

Yosh va tadbirkorlik ko‘rsatkichlari

Asosiy afzalliklar va farqlar

Eng maqbul yosh davri

45–50 yosh (eng tez o‘suvchi startaplar asoschilari)

50 yoshlilarning imkoniyati

30 yoshlilarga nisbatan 1,8 baravar yuqori rivojlanish ehtimoli

Asosiy qurol

Boy hayotiy tajriba, boshqalarning xatolaridan saboq va vaqtni qadrlash

Psixologik omil

Ortiqcha ikkilanishlarning yo‘qligi va qat’iy «yo‘q» deya olish ko‘nikmasi

Xulosa o‘rnida

Demak, biznes dunyosida yoshlik maksimalizmi har doim ham birinchi o‘rinda turavermaydi. Hayotiy tajriba, muvozanat, bilim va vaqtni to‘g‘ri taqsimlay olish qobiliyati 45–50 yoshdagi insonlarni biznes maydonida g‘olibga aylantirmoqda.

Sizningcha, biznes boshlash uchun aynan qaysi yosh davri eng qulay hisoblanadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Foydali yangiliklari