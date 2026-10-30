Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi

·82·Sport
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Parij-2024 Olimpiadasi chempioni Diyora Keldiyorova Abu-Dabida o‘tkazilayotgan «Katta dubulg‘a» turniridagi ishtirokini ikkinchi davrada yakunladi. -52 kg vazn toifasida qatnashgan dzyudochimiz dastlab meksikalik Paulina Martinesni mag‘lub etgan bo‘lsa-da, keyingi bosqichda isroillik Gefen Primoga imkoniyatni boy berdi.
  • Hakamlar isroillik sportchining usulini ippon deb baholab, bellashuvni muddatidan oldin to‘xtatdi.

Dzyudo bo‘yicha Parij-2024 Olimpiya o‘yinlari chempioni, O‘zbekiston sport tarixida yangi sahifa ochgan Diyora Keldiyorova Birlashgan Arab Amirliklarining Abu-Dabi shahrida o‘tkazilayotgan nufuzli «Katta dubulg‘a» (Abu Dhabi Grand Slam) musobaqasidagi ishtirokini kutilmaganda erta yakunladi.

-52 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilgan taniqli sportchimiz musobaqaning dastlabki bosqichidan muvaffaqiyatli o‘tgan bo‘lsa-da, ikkinchi davradagi dramatik to‘qnashuvda mag‘lubiyatga uchrab, shohsupa uchun kurashdan chiqib ketdi.

Abu-Dabi tatamilaridagi bahslar: Ishonchli start va kutilmagan ippon

Kun davomida Keldiyorova ikkita murosasiz uchrashuvda ishtirok etdi:

  • Ilk davradagi g‘alaba: Musobaqani faol boshlagan hamyurtimiz dastlabki bosqichda Meksika vakilasi Paulina Martinesga qarshi tatamiga chiqib, ishonchli harakatlari evaziga g‘alabani naqd qildi;

  • Ikkinchi bosqichdagi to‘siq: Ikkinchi davrada Diyoraga Isroilning tajribali dzyudochisi Gefen Primo raqiblik qildi;

  • Muddatidan oldin yakun: Keskin kurashlar ostida kechgan bellashuvda isroillik sportchining usuli hakamlar tomonidan ippon sifatida baholandi va bahs muddatidan oldin Primoning foydasiga hal bo‘ldi.

Katta sportga qaytish: Olimpiadadan keyingi ikkinchi sinov

Mazkur musobaqa Diyora Keldiyorova uchun tarixiy Olimpiya o‘yinlaridan keyingi ikkinchi rasmiy xalqaro turnir bo‘ldi:

  • Onalik ta’tili va ikki yillik tanaffus: 2024 yili Parijdagi Olimpiadada oltin medalni qo‘lga kiritganidan so‘ng, sportchi oilaviy sabab — farzandi dunyoga kelishi munosabati bilan katta sportda ikki yillik tanaffus e’lon qilgan edi;

  • Oqtovdagi oltinli qaytish: Joriy yilning sentyabr oyida dzyudochimiz Qozog‘istonda tashkil etilgan Aktau Asian Open turnirida yana tatamiga qaytgan edi. O‘shanda u ketma-ket uchta bahsda, jumladan, finalda Ozarbayjon vakilasini taslim etib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarilgan;

  • Kelgusi maqsadlar: Abu-Dabidagi muvaffaqiyatsizlikka qaramay, sportchimizning yuqori darajadagi xalqaro musobaqalar orqali sport formasini tiklab borishi kelgusi yirik jahon chempionatlari oldidan muhim tajriba vazifasini o‘taydi.

Muxlislar Olimpiya chempionining tez orada yanada kuchli bo‘lib qaytadigan sport formasiga va yangi g‘alabalariga ishonch bildirmoqda.

Diyora KeldiyorovaAbu-Dabi Katta dubulg‘aDzyudoParij-2024
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Katta dubulg‘a: Kamoliddin Baxtiyorov isroillik raqibini yengib, bronza medalga ega bo‘ldiKatta dubulg‘a: Kamoliddin Baxtiyorov isroillik raqibini yengib, bronza medalga ega bo‘ldiBugun 07:03O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi Aktau Asian Open 2026 da 6 ta medalni qo‘lga kiritdiO‘zbekiston dzyudo terma jamoasi Aktau Asian Open 2026 da 6 ta medalni qo‘lga kiritdi18 oktabr 18:23«Hozir men yangi Diyoraman»: Keldiyorovani katta sportga qaytganidan so‘ng ilk intervyusi«Hozir men yangi Diyoraman»: Keldiyorovani katta sportga qaytganidan so‘ng ilk intervyusi19 oktabr 22:15“Bunchalik mashhurman deb o‘ylamagandim”: Diyora Keldiyorova o‘z taassurotlarini oshkor qildi“Bunchalik mashhurman deb o‘ylamagandim”: Diyora Keldiyorova o‘z taassurotlarini oshkor qildi18 oktabr 12:36Diyora Keldiyorova Oqtovdagi zafardan so‘ng navbatdagi katta rejasini ochiqladiDiyora Keldiyorova Oqtovdagi zafardan so‘ng navbatdagi katta rejasini ochiqladi18 oktabr 07:16Diyora Keldiyorova Oqtovdagi turnirda oltin medalni qanday qo‘lga kiritdi? (video)Diyora Keldiyorova Oqtovdagi turnirda oltin medalni qanday qo‘lga kiritdi? (video)17 oktabr 22:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi