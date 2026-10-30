Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Parij-2024 Olimpiadasi chempioni Diyora Keldiyorova Abu-Dabida o‘tkazilayotgan «Katta dubulg‘a» turniridagi ishtirokini ikkinchi davrada yakunladi. -52 kg vazn toifasida qatnashgan dzyudochimiz dastlab meksikalik Paulina Martinesni mag‘lub etgan bo‘lsa-da, keyingi bosqichda isroillik Gefen Primoga imkoniyatni boy berdi.
- Hakamlar isroillik sportchining usulini ippon deb baholab, bellashuvni muddatidan oldin to‘xtatdi.
Dzyudo bo‘yicha Parij-2024 Olimpiya o‘yinlari chempioni, O‘zbekiston sport tarixida yangi sahifa ochgan Diyora Keldiyorova Birlashgan Arab Amirliklarining Abu-Dabi shahrida o‘tkazilayotgan nufuzli «Katta dubulg‘a» (Abu Dhabi Grand Slam) musobaqasidagi ishtirokini kutilmaganda erta yakunladi.
-52 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilgan taniqli sportchimiz musobaqaning dastlabki bosqichidan muvaffaqiyatli o‘tgan bo‘lsa-da, ikkinchi davradagi dramatik to‘qnashuvda mag‘lubiyatga uchrab, shohsupa uchun kurashdan chiqib ketdi.
Abu-Dabi tatamilaridagi bahslar: Ishonchli start va kutilmagan ippon
Kun davomida Keldiyorova ikkita murosasiz uchrashuvda ishtirok etdi:
Ilk davradagi g‘alaba: Musobaqani faol boshlagan hamyurtimiz dastlabki bosqichda Meksika vakilasi Paulina Martinesga qarshi tatamiga chiqib, ishonchli harakatlari evaziga g‘alabani naqd qildi;
Ikkinchi bosqichdagi to‘siq: Ikkinchi davrada Diyoraga Isroilning tajribali dzyudochisi Gefen Primo raqiblik qildi;
Muddatidan oldin yakun: Keskin kurashlar ostida kechgan bellashuvda isroillik sportchining usuli hakamlar tomonidan ippon sifatida baholandi va bahs muddatidan oldin Primoning foydasiga hal bo‘ldi.
Katta sportga qaytish: Olimpiadadan keyingi ikkinchi sinov
Mazkur musobaqa Diyora Keldiyorova uchun tarixiy Olimpiya o‘yinlaridan keyingi ikkinchi rasmiy xalqaro turnir bo‘ldi:
Onalik ta’tili va ikki yillik tanaffus: 2024 yili Parijdagi Olimpiadada oltin medalni qo‘lga kiritganidan so‘ng, sportchi oilaviy sabab — farzandi dunyoga kelishi munosabati bilan katta sportda ikki yillik tanaffus e’lon qilgan edi;
Oqtovdagi oltinli qaytish: Joriy yilning sentyabr oyida dzyudochimiz Qozog‘istonda tashkil etilgan Aktau Asian Open turnirida yana tatamiga qaytgan edi. O‘shanda u ketma-ket uchta bahsda, jumladan, finalda Ozarbayjon vakilasini taslim etib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarilgan;
Kelgusi maqsadlar: Abu-Dabidagi muvaffaqiyatsizlikka qaramay, sportchimizning yuqori darajadagi xalqaro musobaqalar orqali sport formasini tiklab borishi kelgusi yirik jahon chempionatlari oldidan muhim tajriba vazifasini o‘taydi.
Muxlislar Olimpiya chempionining tez orada yanada kuchli bo‘lib qaytadigan sport formasiga va yangi g‘alabalariga ishonch bildirmoqda.
Izohlar 0
…