Rim papasi harbiy vertolyotda: Perudagi kutilmagan va qiziqarli sayohat (video)

1 daqiqa o'qish23
Rim papasi harbiy vertolyotda: Perudagi kutilmagan va qiziqarli sayohat (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rim papasi Lev XIV Peru Harbiy-havo kuchlariga tegishli «Mi-17» harbiy vertolyotida And tog‘larining olis hududlariga parvoz qildi.
  • Pontifik uchuvchilar kabinasiga kirib, maxsus quloqchin taqqagan holda ikki uchuvchilar o‘rtasida o‘tirib, And tog‘larining go‘zal manzaralarini kuzatdi.
  • Ushbu safar davomida u ilgari mashinada 4,5 soat yetib boradigan sobiq yeparxiyasining eng olis nuqtasiga yetib borib, mahalliy aholi uchun maxsus ibodat o‘tkazdi.

Rim papasi Lev XIV Peruga amalga oshirayotgan apostol tashrifi doirasida jahon ommasini hayratga solgan noodatiy qadam tashladi. Pontifik Peru Harbiy-havo kuchlariga qarashli «Mi-17» harbiy verlyotida And tog‘larining olis hududlaridan biriga parvoz qildi. Ushbu safar ijtimoiy tarmoqlarda va dunyo mediasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.

«Papakopter» va uchuvchilar kabinasidagi qiziqarli lahzalar

Perulik harbiy uchuvchilar pontifik uchun maxsus ajratilgan ushbu havo kemasiga hazil tariqasida «Papakopter» (Popecopter) deb nom berishdi. Parvoz vaqtida kutilmagan voqea yuz berdi: Rim papasi Lev XIV bevosita uchuvchilar kabinasiga kirib, maxsus quloqchin taqqan holda ikki uchuvchining o‘rtasiga o‘tirdi va And tog‘larining go‘zal manzaralarini bevosita kuzatib bordi. Bu jarayon aks etgan videolavhalar internet foydalanuvchilari o‘rtasida tezlik bilan ommalashdi.

Parvoz ko‘rsatkichlari

Tafsilotlar va ma’lumotlar

Sana va joy

2026 yil 14 noyabr, Peru (Chiklayo — Santa-Krus-de-Suchchabamba)

Havo kemasi

Peru Harbiy-havo kuchlarining «Mi-17» vertolyoti («Papakopter»)

Masofa va vaqt

Dengiz sathidan 2100 metr balandlik, taxminan 40 daqiqalik parvoz

Xavfsizlik choralari

Bortga osmonda yana uchta «Mi-17» harbiy vertolyoti hamrohlik qildi

Tashrifning mohiyati va eski va’daning bajarilishi

Mazkur tashrifning ahamiyati shundaki, Rim papasi ilgari Chiklayo yepiskopi bo‘lib ishlagan yillarda ushbu chekka Santa-Krus-de-Suchchabamba shahriga borish uchun mashinada naq 4,5 soatlik og‘ir yo‘l bosishga majbur bo‘lar edi. Bu gal esa u o‘z va’dasining ustidan chiqib, sobiq yeparxiyasining eng olis nuqtasiga vertolyotda yetib bordi va mahalliy aholi uchun maxsus ibodat (messa) o‘tkazdi. Pontifik o‘tirgan asosiy bortning xavfsizligini ta’minlash maqsadida unga osmonda Peru Harbiy-havo kuchlarining yana uchta «Mi-17» vertolyoti hamrohlik qildi.

Sizningcha, Rim papasining bunday noodatiy va ommaviy qadamlarni qo‘yishi jamoatchilik o‘rtasida qanday ahamiyat kasb etadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari