Rim papasi harbiy vertolyotda: Perudagi kutilmagan va qiziqarli sayohat (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rim papasi Lev XIV Peru Harbiy-havo kuchlariga tegishli «Mi-17» harbiy vertolyotida And tog‘larining olis hududlariga parvoz qildi.
- Pontifik uchuvchilar kabinasiga kirib, maxsus quloqchin taqqagan holda ikki uchuvchilar o‘rtasida o‘tirib, And tog‘larining go‘zal manzaralarini kuzatdi.
- Ushbu safar davomida u ilgari mashinada 4,5 soat yetib boradigan sobiq yeparxiyasining eng olis nuqtasiga yetib borib, mahalliy aholi uchun maxsus ibodat o‘tkazdi.
Rim papasi Lev XIV Peruga amalga oshirayotgan apostol tashrifi doirasida jahon ommasini hayratga solgan noodatiy qadam tashladi. Pontifik Peru Harbiy-havo kuchlariga qarashli «Mi-17» harbiy verlyotida And tog‘larining olis hududlaridan biriga parvoz qildi. Ushbu safar ijtimoiy tarmoqlarda va dunyo mediasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.
«Papakopter» va uchuvchilar kabinasidagi qiziqarli lahzalar
Perulik harbiy uchuvchilar pontifik uchun maxsus ajratilgan ushbu havo kemasiga hazil tariqasida «Papakopter» (Popecopter) deb nom berishdi. Parvoz vaqtida kutilmagan voqea yuz berdi: Rim papasi Lev XIV bevosita uchuvchilar kabinasiga kirib, maxsus quloqchin taqqan holda ikki uchuvchining o‘rtasiga o‘tirdi va And tog‘larining go‘zal manzaralarini bevosita kuzatib bordi. Bu jarayon aks etgan videolavhalar internet foydalanuvchilari o‘rtasida tezlik bilan ommalashdi.
Parvoz ko‘rsatkichlari
Tafsilotlar va ma’lumotlar
Sana va joy
2026 yil 14 noyabr, Peru (Chiklayo — Santa-Krus-de-Suchchabamba)
Havo kemasi
Peru Harbiy-havo kuchlarining «Mi-17» vertolyoti («Papakopter»)
Masofa va vaqt
Dengiz sathidan 2100 metr balandlik, taxminan 40 daqiqalik parvoz
Xavfsizlik choralari
Bortga osmonda yana uchta «Mi-17» harbiy vertolyoti hamrohlik qildi
Tashrifning mohiyati va eski va’daning bajarilishi
Mazkur tashrifning ahamiyati shundaki, Rim papasi ilgari Chiklayo yepiskopi bo‘lib ishlagan yillarda ushbu chekka Santa-Krus-de-Suchchabamba shahriga borish uchun mashinada naq 4,5 soatlik og‘ir yo‘l bosishga majbur bo‘lar edi. Bu gal esa u o‘z va’dasining ustidan chiqib, sobiq yeparxiyasining eng olis nuqtasiga vertolyotda yetib bordi va mahalliy aholi uchun maxsus ibodat (messa) o‘tkazdi. Pontifik o‘tirgan asosiy bortning xavfsizligini ta’minlash maqsadida unga osmonda Peru Harbiy-havo kuchlarining yana uchta «Mi-17» vertolyoti hamrohlik qildi.
Sizningcha, Rim papasining bunday noodatiy va ommaviy qadamlarni qo‘yishi jamoatchilik o‘rtasida qanday ahamiyat kasb etadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…