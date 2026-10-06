Kristof Digari Krishtianu Ronaldu haqida: Ego uni yeb bitirmoqda

·25·Sport
Kristof Digari Krishtianu Ronaldu haqida: Ego uni yeb bitirmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fransiya terma jamoasining sobiq hujumchisi Kristof Digari, Krishtianu Ronalduning egosi uning obroʻsiga putur yetkazayotganini ta'kidladi.
  • Digarining fikricha, Ronaldu oʻzining katta sahnadan sharaf bilan ketish oʻrniga, soʻnggi oylarda oʻz egosining qurboniga aylanib bormoqda.
  • U, shuningdek, besh karra «Oltin toʻp» sohibini oʻz vatandoshlariga hurmatsizlik qilganlikda aybladi.

Fransiya terma jamoasining sobiq hujumchisi Kristof Digari Krishtianu Ronaldu haqida keskin fikrlar bildirib, afsonaviy futbolchining egosi uning obroʻsiga putur yetkazayotganini aytdi. 1998 yilgi Jahon chempionati gʻolibi «Al-Nasr» hujumchisi va Portugaliya milliy jamoasi atrofidagi soʻnggi ziddiyatli vaziyatdan chuqur hafsalasi pir boʻlganini yashirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ronaldu va terma jamoa bosh murabbiyi oʻrtasidagi kelishmovchiliklar, shuningdek, oʻyin vaqti borasidagi bahslar vaziyatni keskinlashtirib yubordi. RMC Sport efirida uzatiladigan Rothen s'enflamme koʻrsatuvida soʻz olgan «Milan» va «Barselona»ning sobiq oʻyinchisi besh karra «Oltin toʻp» sohibini oʻz vatandoshlariga hurmatsizlik qilganlikda aybladi.

Obroʻga putur yetmoqda

RMC Sport maʼlumotiga koʻra, Digari Ronaldu oʻnlab yillar davomida shakllantirib kelgan jamoaviy va ijobiy qiyofasini oʻzgartirib yuborganidan afsusdaligini taʼkidladi. Uning fikricha, futbolchi katta sahnadan sharaf bilan ketish oʻrniga, soʻnggi oylarda oʻz egosining qurboniga aylanib bormoqda.

«Bu juda achinarli, chunki bu uning ilgari namoyish etgan qiyofasi emas edi. U har doim sogʻlom turmush tarzidagi, jamoa uchun oʻynaydigan, saxiy inson sifatida koʻringan. Endi esa oxirgi oylarda uning egosi uni yeb bitirayotgandek taassurot uygʻonmoqda», — dedi fransiyalik sobiq hujumchi.

Maydondagi samaradorlik va yoshlarga oʻrnak

Digari buyuk futbolchi oʻzining imkoniyatlarini vaqtida baholay olishi, qachon oʻyin darajasi pasayganini sezishi kerakligini qoʻshimcha qildi. Uning taʼkidlashicha, oxirgi uchta xalqaro musobaqada Portugaliya terma jamoasi oʻz sardorisiz ancha jipslashgan va samarali harakat qilgan.

Sobiq futbolchi murabbiyning qarorlari va oʻyin vaqti taqsimoti boʻlgan kichik kelishmovchilik tufayli shunchalik shovqin koʻtarish portugaliyalik yoshlarga qanday namuna boʻlishini savol ostiga qoʻydi. Shuningdek, murabbiylar shtabi bilan yuzaga kelgan tushunmovchilik va xalqaro oʻyinlar oldidan lager tarkibini tark etish holati jamoadagi muhitga taʼsir koʻrsatdi.

Garchi bosh murabbiy matbuot anjumanida terma jamoa eshiklari hamon ochiqligini taʼkidlagan boʻlsa-da, yuzaga kelgan jiddiy ziddiyat va oʻzaro munosabatlardagi sovuqlik vaziyatni murakkablashtirib yubormoqda. Ronaldu va Portugaliya futbol federatsiyasi rahbariyati oʻrtasidagi muloqotdan keyingi bu qadam kelajakdagi hamkorlikka qanday taʼsir qilishi hozircha nomaʼlum boʻlib qolmoqda.

Kristianu RonalduKristof DigariPortugaliyafutbolAl-Nasr
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagi soʻroq ostida qoldiCristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagi soʻroq ostida qoldiKecha 16:16Jorge Jesus Cristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagiga oydinlik kiritdiJorge Jesus Cristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagiga oydinlik kiritdiKecha 10:14Cristiano Ronaldoning ter jamoadan ketishi siyosiy tus oldiCristiano Ronaldoning ter jamoadan ketishi siyosiy tus oldi4 oktabr 21:38Cristiano Ronaldoning terma jamoadagi taqdiri soʻroq ostida qoldiCristiano Ronaldoning terma jamoadagi taqdiri soʻroq ostida qoldi3 oktabr 23:30Bruno Fernandesh Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni aytdiBruno Fernandesh Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni aytdi3 oktabr 22:33Cristiano Ronalduning Portugaliya termasini tark etishi janjalga sabab boʻldiCristiano Ronalduning Portugaliya termasini tark etishi janjalga sabab boʻldi3 oktabr 21:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?