Kristof Digari Krishtianu Ronaldu haqida: Ego uni yeb bitirmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fransiya terma jamoasining sobiq hujumchisi Kristof Digari, Krishtianu Ronalduning egosi uning obroʻsiga putur yetkazayotganini ta'kidladi.
- Digarining fikricha, Ronaldu oʻzining katta sahnadan sharaf bilan ketish oʻrniga, soʻnggi oylarda oʻz egosining qurboniga aylanib bormoqda.
- U, shuningdek, besh karra «Oltin toʻp» sohibini oʻz vatandoshlariga hurmatsizlik qilganlikda aybladi.
Fransiya terma jamoasining sobiq hujumchisi Kristof Digari Krishtianu Ronaldu haqida keskin fikrlar bildirib, afsonaviy futbolchining egosi uning obroʻsiga putur yetkazayotganini aytdi. 1998 yilgi Jahon chempionati gʻolibi «Al-Nasr» hujumchisi va Portugaliya milliy jamoasi atrofidagi soʻnggi ziddiyatli vaziyatdan chuqur hafsalasi pir boʻlganini yashirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ronaldu va terma jamoa bosh murabbiyi oʻrtasidagi kelishmovchiliklar, shuningdek, oʻyin vaqti borasidagi bahslar vaziyatni keskinlashtirib yubordi. RMC Sport efirida uzatiladigan Rothen s'enflamme koʻrsatuvida soʻz olgan «Milan» va «Barselona»ning sobiq oʻyinchisi besh karra «Oltin toʻp» sohibini oʻz vatandoshlariga hurmatsizlik qilganlikda aybladi.
Obroʻga putur yetmoqdaRMC Sport maʼlumotiga koʻra, Digari Ronaldu oʻnlab yillar davomida shakllantirib kelgan jamoaviy va ijobiy qiyofasini oʻzgartirib yuborganidan afsusdaligini taʼkidladi. Uning fikricha, futbolchi katta sahnadan sharaf bilan ketish oʻrniga, soʻnggi oylarda oʻz egosining qurboniga aylanib bormoqda.
«Bu juda achinarli, chunki bu uning ilgari namoyish etgan qiyofasi emas edi. U har doim sogʻlom turmush tarzidagi, jamoa uchun oʻynaydigan, saxiy inson sifatida koʻringan. Endi esa oxirgi oylarda uning egosi uni yeb bitirayotgandek taassurot uygʻonmoqda», — dedi fransiyalik sobiq hujumchi.
Maydondagi samaradorlik va yoshlarga oʻrnakDigari buyuk futbolchi oʻzining imkoniyatlarini vaqtida baholay olishi, qachon oʻyin darajasi pasayganini sezishi kerakligini qoʻshimcha qildi. Uning taʼkidlashicha, oxirgi uchta xalqaro musobaqada Portugaliya terma jamoasi oʻz sardorisiz ancha jipslashgan va samarali harakat qilgan.
Sobiq futbolchi murabbiyning qarorlari va oʻyin vaqti taqsimoti boʻlgan kichik kelishmovchilik tufayli shunchalik shovqin koʻtarish portugaliyalik yoshlarga qanday namuna boʻlishini savol ostiga qoʻydi. Shuningdek, murabbiylar shtabi bilan yuzaga kelgan tushunmovchilik va xalqaro oʻyinlar oldidan lager tarkibini tark etish holati jamoadagi muhitga taʼsir koʻrsatdi.
Garchi bosh murabbiy matbuot anjumanida terma jamoa eshiklari hamon ochiqligini taʼkidlagan boʻlsa-da, yuzaga kelgan jiddiy ziddiyat va oʻzaro munosabatlardagi sovuqlik vaziyatni murakkablashtirib yubormoqda. Ronaldu va Portugaliya futbol federatsiyasi rahbariyati oʻrtasidagi muloqotdan keyingi bu qadam kelajakdagi hamkorlikka qanday taʼsir qilishi hozircha nomaʼlum boʻlib qolmoqda.
Izohlar 0
…